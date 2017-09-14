В Европах мы используем более понятное евпропейцам слово
|
|
|
Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:54
В Европах мы используем более понятное евпропейцам слово
Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
закончить на пике побед -буле нереально, яким чином? путін запросив перемір"я?
стосовно були в ЕС-теж малореально, чому Зе вимагав -але нам нихто не пропонував (у 2023р той же Марк Рютте сказав, що Україна безумовно стане членом ЕС на протязі 15-20 років (це майже завтра)
Европа і США ніколи не балдела від корумпованої України, вони були здивовані мужністю нашого народа (верніше кращих синів і дочок, я б видніс це до 50% населення не більше, согодні навіть меньше, бо чую від людей різне, і більше поганого ніж хорошого).
Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:55
prodigy
Я не впевнений що без оголошення якого набудь там стану можна взагалі рвати якісь мости.
Я не впевнений що без оголошення стану можна у фермера забрати біля перешийку гектари землі і заливати їх бетоном (про самі мільйони на бетон я не згадаю, бо гроші з якихось термінових емьорженсі фондів можна знайти). Так оце і є робота політиків!! Оце і є робота команди, яка має оцінювати ризики, приймати відповідні політичні рішення (закони/постанови), щоб будувати на землях, які обовʼязково комусь належать, укріплення. Армія у мирний час не може на чуже поле навіть на танку заїхати без дозволу. Не те що рвати мости
Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:56
Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:59
ти гадаєш, що такий розумний, що перший здогадався?
"Триумфальная арка"
"Ночь в Лиссабоне"
"Тени в раю"
в такій послідовності.
Щира любов та справжня дружба - це не про тебе. цинічність, напевне так. в тебе є колекція картин на такий маршрут? щось підказує перехід через кордон коштував, як й Бендеру
Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вот в том то и вопрос который мучает меня больше всего = а могло ли оно вообще не провалиться. учитывая переляк в Вашингтоне осенью 2022 ?
Я уже забил га все вопросы вызывающие политический холивар и хейтспичи, там по истории, выборам, по гос.устройству, ни к чему это не приводит, кроме еще большей энтропии.
Но тут все конккретно - осенью 2022 месседж из москвы в Вашингтон - что дальнейшие успехи ЗСУ на поле боя приведут к ядерным ударам. И русским дают спокойно передимлоцировать свою группировку с правого берега. Русским дают закрепитиься в причерноморье, сделать его с инфраструктурно-военной точки зрения частью рф. Что дальше - продолжать БД так чтобы они были неуспешные, иначе ядерка? А в чем смысл ? И были вообще прецеденты когда среднее малое государство что-то отбирало (назад) у большого ?
Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:02
Зеленський ввів санкції проти Порошенко, чи це не помилки?
а те, що він в стані гроггі і може ще прийняти помилкові рішення
до речі, частково це вплив медіа і соц.мереж-Британці(не названий офіцер)-пішлість трампа за руським кораблем і інша маячна
в дипломатії треба бути дуже обережним, тим більше в нащому стані, поки що йде вербальна атака, треба пережити і готуватись до гіршого.
якщо Европа схаминеться і почне допомогами у двічи більше-це не може повністю компенсувати допомогу від США (але США що не припинили доаомогами), час є, треба Зеленському не впадати у відчай, а працювати (у Саудівській Аравії дуже важливо)
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 14 лют, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:15
Вони не лише читають наш форум, а й висновки роблять!)))
Додано: Чет 13 лют, 2025 18:35
Сьогодні:
Європейський Союз має посилити роботу з прискорення процесу вступу України до ЄС. Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. - The Guardian у п'ятницю, 14 лютого.
"ЄС має прискорити вступ України. ЄС має намір посилити нашу роботу з прискорення процесу вступу України до ЄС, причому вже досягнуто значного прогресу", - сказала президент Єврокомісії. Ляєн зазначила, що невдача або провал України послабить не тільки Європу, але й Сполучені Штати. за її словами, ЄС потрібно "зрушити гори", щоб адаптуватися до нової реальності та "виконати обіцянку Європи про мир".
Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:19
Banderlog
их в 10 бригад добавят а не новые с нуля бригады сделают.Буду со стариками.
Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:22
стосовно гектарів фермерів біля кордону-за часів срср була т.з. "погран зона"-куди не те, що фермер, а взагалі доступ за спец. пропусками, памятаю, що коли наближаешся до Затоки -був знак "Погран Зона, Допуск за пропуском", це працювало на немісцевих(туристів з росії)
гадаю, що те саме було і у нас.
ви мабуть не дивились відео-там Генерал Наев каже що ввесті військовий час і не дати військам наказ на те-те і те, це злочин
я вважаю, що 15 годин часу було достатньо, щоб знищити мости на півдні (їх там було 11)-Чонгарські, мости через дамбу і на Арбатській стрілці
Зокрема, він зазначив, що у 59-й бригаді особовий склад приблизно нараховував лише 1300 людей, адже бригада напередодні у грудні 2021 року вийшла із зони ООС і перебувала на відновленні боєздатності. Процес відновлення ще не завершився, коли їх призначили у склад угруповання. Ці військові були переміщені на Олешківські піски на полігон. Укомплектованість бригади становила приблизно до 60%.
Андрій Соколов також зауважив, що на початку повномасштабного російського вторгнення, українська артилерія також мала неповний склад, бо два дивізіони перебували на навчанні у “Дівичках” (полігон на Київщині – ред), група інженерного забезпечення – сапери – також перебували на навчанні в Кам’янець-Подільському.
Ще близько 250 осіб у 137-у батальйоні морської піхоти, який був укомплектований теж на 50%. І з цих 250 людей частина – строковики, які вели стабілізаційні дії на межі з Кримом.
“Під час загострення передбачалося мати до двох бригад: одна на Херсонському напрямку повинна була виконувати завдання, вести стабілізаційні дії, одна – на Мелітопольському. І один батальйон, який як передовий підрозділ стояв безпосередньо на межі. Але я навіть цих сил не мав, мав тільки одну бригаду. На Мелітопольському напрямку взагалі не було сил. Я туди відправив свій резерв, танкову роту, щоб хоч якось його прикрити до вторгнення“, – розповів генерал-майор.
Водночас він заявив, що питання збільшення угруповання підіймалося. Саме генерал-майор доповідав про це командувачу Об’єднаних сил Сергію Наєву. Однак цього не відбулося, через недостатню кількість сил і засобів. Росія зосередила свої війська на великій ділянці від Білорусі до Криму.
п.с. від полігону в Олешках до Перекопу 50км (59 бригада не встигла подолати і вступила в бій з колес на марші)
|