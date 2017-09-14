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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12652126531265412655>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 32
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
11
Це загроза
13%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
11
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:54

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:Хантер не беженец.

А кто?

По відношенню до себе застосовує слово «евакуація». Може просто переляканий ухилянт.

В Европах мы используем более понятное евпропейцам слово :lol:
https://translate.google.ru/?sl=uk&tl=i ... =translate
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Если бы закончили на пике побед в 2022 году то думаю уже в ЕС были бы и всё отстроили потому что Европа и США тогда реально балдела от Украины.
А сейчас пздц-рыжий с теслой нас какой-то клоакой выставляет(((


закончить на пике побед -буле нереально, яким чином? путін запросив перемір"я?
стосовно були в ЕС-теж малореально, чому Зе вимагав -але нам нихто не пропонував (у 2023р той же Марк Рютте сказав, що Україна безумовно стане членом ЕС на протязі 15-20 років (це майже завтра)
Европа і США ніколи не балдела від корумпованої України, вони були здивовані мужністю нашого народа (верніше кращих синів і дочок, я б видніс це до 50% населення не більше, согодні навіть меньше, бо чую від людей різне, і більше поганого ніж хорошого).
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:55

prodigy

часу зруйнувати мости на півдні і на півночи


Я не впевнений що без оголошення якого набудь там стану можна взагалі рвати якісь мости.
Я не впевнений що без оголошення стану можна у фермера забрати біля перешийку гектари землі і заливати їх бетоном (про самі мільйони на бетон я не згадаю, бо гроші з якихось термінових емьорженсі фондів можна знайти). Так оце і є робота політиків!! Оце і є робота команди, яка має оцінювати ризики, приймати відповідні політичні рішення (закони/постанови), щоб будувати на землях, які обовʼязково комусь належать, укріплення. Армія у мирний час не може на чуже поле навіть на танку заїхати без дозволу. Не те що рвати мости
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:56

  ЛАД написав: Или вы настаиваете на том, чтобы их тоже "вылавливали"?
по крайній мірі щоб не в одні підрозділи попадали з тими хто на старих умовах, бо "старіки " їх бистро під танки кинуть.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:59

  _hunter написав:
  Hotab написав:Бетон
Мы же, украинцы, потеряв пока 20% территорий, а не 40% и сотни тысяч погибших, теперь усвоим урок, что нельзя так халатно относиться к обороне. Нужно закупать оружие и строить проф армию

Ти знов будеш розказувати що 214 тисяч регулярної армії Польщі мають самі якось тебе захистити від 1.8 мільйонної?? Точно зробив висновки? :D

А это кто-то где-то рассказывал? :shock: -- или снова то ли недочув то ли прыбрэхав для красного словца? :wink:
Задача "214 тисяч регулярної армії Польщі" -- дать несколько дней на спокойно собраться и спокойно поехать -- через открытые границы -- куда-то в сторону Атлантики.

ти гадаєш, що такий розумний, що перший здогадався? :D

"Триумфальная арка"
"Ночь в Лиссабоне"
"Тени в раю"

в такій послідовності.

Цинічність людей, яких привчила до грубості і відсутності сентиментів війна, межує з історією щирої любові і справжньої дружби.
Щира любов та справжня дружба - це не про тебе. цинічність, напевне так. в тебе є колекція картин на такий маршрут? щось підказує перехід через кордон коштував, як й Бендеру :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:всё расстроилось после провала контрнаступления.


Вот в том то и вопрос который мучает меня больше всего = а могло ли оно вообще не провалиться. учитывая переляк в Вашингтоне осенью 2022 ?
Я уже забил га все вопросы вызывающие политический холивар и хейтспичи, там по истории, выборам, по гос.устройству, ни к чему это не приводит, кроме еще большей энтропии.
Но тут все конккретно - осенью 2022 месседж из москвы в Вашингтон - что дальнейшие успехи ЗСУ на поле боя приведут к ядерным ударам. И русским дают спокойно передимлоцировать свою группировку с правого берега. Русским дают закрепитиься в причерноморье, сделать его с инфраструктурно-военной точки зрения частью рф. Что дальше - продолжать БД так чтобы они были неуспешные, иначе ядерка? А в чем смысл ? И были вообще прецеденты когда среднее малое государство что-то отбирало (назад) у большого ?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:02

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:головне, щоб Зеленський не наробив помилок (як з Порошенко),

Які такі помилки наробив Порошенко?

Порошенко зіграв майже оптимально з тими картами які у нього були.
У Зеленського були реальні козирі(але це не його заслуга) у порівнянні з Порошенко.


Зеленський ввів санкції проти Порошенко, чи це не помилки?
а те, що він в стані гроггі і може ще прийняти помилкові рішення

до речі, частково це вплив медіа і соц.мереж-Британці(не названий офіцер)-пішлість трампа за руським кораблем і інша маячна

в дипломатії треба бути дуже обережним, тим більше в нащому стані, поки що йде вербальна атака, треба пережити і готуватись до гіршого.
якщо Европа схаминеться і почне допомогами у двічи більше-це не може повністю компенсувати допомогу від США (але США що не припинили доаомогами), час є, треба Зеленському не впадати у відчай, а працювати (у Саудівській Аравії дуже важливо)
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 14 лют, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:15

Вони не лише читають наш форум, а й висновки роблять!)))

Додано: Чет 13 лют, 2025 18:35
  fler написав:Питання у мене до ЄС. Ось хто мав би зробити все можливе для України, тому що це загроза їх безпеці. Як мінімум могли б прийняти Україну в ЄС. Це не вимагало великих зусиль і грошей, зате б гарантувало збереження суверенітету. Натомість вони прогаяли купу часу, хоча могли б раніше передати снаряди і техніку, що врятувало б купу життів і частину територій.. Тепер будуть як у прислів'ї - "жадібний сплачує двічі".

Сьогодні:
Європейський Союз має посилити роботу з прискорення процесу вступу України до ЄС. Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. - The Guardian у п'ятницю, 14 лютого.
"ЄС має прискорити вступ України. ЄС має намір посилити нашу роботу з прискорення процесу вступу України до ЄС, причому вже досягнуто значного прогресу", - сказала президент Єврокомісії. Ляєн зазначила, що невдача або провал України послабить не тільки Європу, але й Сполучені Штати. за її словами, ЄС потрібно "зрушити гори", щоб адаптуватися до нової реальності та "виконати обіцянку Європи про мир".
https://ukranews.com/ua/news/1064626-yes
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:19

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их в 10 бригад добавят а не новые с нуля бригады сделают.Буду со стариками.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:22

  Hotab написав:prodigy

часу зруйнувати мости на півдні і на півночи


Я не впевнений що без оголошення якого набудь там стану можна взагалі рвати якісь мости.
Я не впевнений що без оголошення стану можна у фермера забрати біля перешийку гектари землі і заливати їх бетоном (про самі мільйони на бетон я не згадаю, бо гроші з якихось термінових емьорженсі фондів можна знайти). Так оце і є робота політиків!! Оце і є робота команди, яка має оцінювати ризики, приймати відповідні політичні рішення (закони/постанови), щоб будувати на землях, які обовʼязково комусь належать, укріплення. Армія у мирний час не може на чуже поле навіть на танку заїхати без дозволу. Не те що рвати мости


стосовно гектарів фермерів біля кордону-за часів срср була т.з. "погран зона"-куди не те, що фермер, а взагалі доступ за спец. пропусками, памятаю, що коли наближаешся до Затоки -був знак "Погран Зона, Допуск за пропуском", це працювало на немісцевих(туристів з росії)

В 2013 году в силу вступил приказ ФСБ № 515, согласно которому гражданам Российской Федерации пропуск требуется лишь для посещения 5-километровой приграничной полосы, а для въезда (прохода) на остальную территорию погранзоны требуется лишь паспорт.
гадаю, що те саме було і у нас.

ви мабуть не дивились відео-там Генерал Наев каже що ввесті військовий час і не дати військам наказ на те-те і те, це злочин

я вважаю, що 15 годин часу було достатньо, щоб знищити мости на півдні (їх там було 11)-Чонгарські, мости через дамбу і на Арбатській стрілці

Генерал-майор Андрій Соколов, який на початку вторгнення РФ командував управлінням військ “Південь”, розкрив подробиці організації оборони цього напрямку.

За його словами, станом на 24 лютого 2022 року, кількість українських військових на півдні налічувала близько 1,5 тисячі бійців.


Зокрема, він зазначив, що у 59-й бригаді особовий склад приблизно нараховував лише 1300 людей, адже бригада напередодні у грудні 2021 року вийшла із зони ООС і перебувала на відновленні боєздатності. Процес відновлення ще не завершився, коли їх призначили у склад угруповання. Ці військові були переміщені на Олешківські піски на полігон. Укомплектованість бригади становила приблизно до 60%.

Андрій Соколов також зауважив, що на початку повномасштабного російського вторгнення, українська артилерія також мала неповний склад, бо два дивізіони перебували на навчанні у “Дівичках” (полігон на Київщині – ред), група інженерного забезпечення – сапери – також перебували на навчанні в Кам’янець-Подільському.

Ще близько 250 осіб у 137-у батальйоні морської піхоти, який був укомплектований теж на 50%. І з цих 250 людей частина – строковики, які вели стабілізаційні дії на межі з Кримом.
“Під час загострення передбачалося мати до двох бригад: одна на Херсонському напрямку повинна була виконувати завдання, вести стабілізаційні дії, одна – на Мелітопольському. І один батальйон, який як передовий підрозділ стояв безпосередньо на межі. Але я навіть цих сил не мав, мав тільки одну бригаду. На Мелітопольському напрямку взагалі не було сил. Я туди відправив свій резерв, танкову роту, щоб хоч якось його прикрити до вторгнення“, – розповів генерал-майор.

Водночас він заявив, що питання збільшення угруповання підіймалося. Саме генерал-майор доповідав про це командувачу Об’єднаних сил Сергію Наєву. Однак цього не відбулося, через недостатню кількість сил і засобів. Росія зосередила свої війська на великій ділянці від Білорусі до Криму.

п.с. від полігону в Олешках до Перекопу 50км (59 бригада не встигла подолати і вступила в бій з колес на марші)

https://mil.in.ua/uk/news/general-rozkr ... orgnennya/
prodigy
 
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