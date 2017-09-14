Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:22

Hotab написав: prodigy



часу зруйнувати мости на півдні і на півночи





Я не впевнений що без оголошення якого набудь там стану можна взагалі рвати якісь мости.

Я не впевнений що без оголошення стану можна у фермера забрати біля перешийку гектари землі і заливати їх бетоном (про самі мільйони на бетон я не згадаю, бо гроші з якихось термінових емьорженсі фондів можна знайти). Так оце і є робота політиків!! Оце і є робота команди, яка має оцінювати ризики, приймати відповідні політичні рішення (закони/постанови), щоб будувати на землях, які обовʼязково комусь належать, укріплення. Армія у мирний час не може на чуже поле навіть на танку заїхати без дозволу. Не те що рвати мости Я не впевнений що без оголошення якого набудь там стану можна взагалі рвати якісь мости.Я не впевнений що без оголошення стану можна у фермера забрати біля перешийку гектари землі і заливати їх бетоном (про самі мільйони на бетон я не згадаю, бо гроші з якихось термінових емьорженсі фондів можна знайти). Так оце і є робота політиків!! Оце і є робота команди, яка має оцінювати ризики, приймати відповідні політичні рішення (закони/постанови), щоб будувати на землях, які обовʼязково комусь належать, укріплення. Армія у мирний час не може на чуже поле навіть на танку заїхати без дозволу. Не те що рвати мости

В 2013 году в силу вступил приказ ФСБ № 515, согласно которому гражданам Российской Федерации пропуск требуется лишь для посещения 5-километровой приграничной полосы, а для въезда (прохода) на остальную территорию погранзоны требуется лишь паспорт.

Генерал-майор Андрій Соколов, який на початку вторгнення РФ командував управлінням військ “Південь”, розкрив подробиці організації оборони цього напрямку.



За його словами, станом на 24 лютого 2022 року, кількість українських військових на півдні налічувала близько 1,5 тисячі бійців.

стосовно гектарів фермерів біля кордону-за часів срср була т.з. "погран зона"-куди не те, що фермер, а взагалі доступ за спец. пропусками, памятаю, що коли наближаешся до Затоки -був знак "Погран Зона, Допуск за пропуском", це працювало на немісцевих(туристів з росії)гадаю, що те саме було і у нас.ви мабуть не дивились відео-там Генерал Наев каже що ввесті військовий час і не дати військам наказ на те-те і те, це злочиня вважаю, що 15 годин часу було достатньо, щоб знищити мости на півдні (їх там було 11)-Чонгарські, мости через дамбу і на Арбатській стрілціЗокрема, він зазначив, що у 59-й бригаді особовий склад приблизно нараховував лише 1300 людей, адже бригада напередодні у грудні 2021 року вийшла із зони ООС і перебувала на відновленні боєздатності. Процес відновлення ще не завершився, коли їх призначили у склад угруповання. Ці військові були переміщені на Олешківські піски на полігон. Укомплектованість бригади становила приблизно до 60%.Андрій Соколов також зауважив, що на початку повномасштабного російського вторгнення, українська артилерія також мала неповний склад, бо два дивізіони перебували на навчанні у “Дівичках” (полігон на Київщині – ред), група інженерного забезпечення – сапери – також перебували на навчанні в Кам’янець-Подільському.Ще близько 250 осіб у 137-у батальйоні морської піхоти, який був укомплектований теж на 50%. І з цих 250 людей частина – строковики, які вели стабілізаційні дії на межі з Кримом.“Під час загострення передбачалося мати до двох бригад: одна на Херсонському напрямку повинна була виконувати завдання, вести стабілізаційні дії, одна – на Мелітопольському. І один батальйон, який як передовий підрозділ стояв безпосередньо на межі. Але я навіть цих сил не мав, мав тільки одну бригаду. На Мелітопольському напрямку взагалі не було сил. Я туди відправив свій резерв, танкову роту, щоб хоч якось його прикрити до вторгнення“, – розповів генерал-майор.Водночас він заявив, що питання збільшення угруповання підіймалося.. Однак цього не відбулося, через недостатню кількість сил і засобів. Росія зосередила свої війська на великій ділянці від Білорусі до Криму.п.с. від полігону в Олешках до Перекопу 50км (59 бригада не встигла подолати і вступила в бій з колес на марші)