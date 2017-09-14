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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:23
fox767676 да и само контрнаступление залужного вышло такое что год просто стирали лучших в крынках и работино.Я конечно не стратег военный но зачем было в те крынки год людей посылать на убой.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:23
fler написав:
посилити роботу з прискорення процесу
Переводится с "евро-бюрократического" на "общечеловеческий" язык примерно как "приходите в следующем десятилетии (лучше -- через одно)".
Ну и (на всякий случай) проговорю очевидную, казалось бы, вещь: до решения вопроса "кордоны 91го" -- никакое ЕС даже не планируется, увы...
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_hunter
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:26
_hunter написав: fler написав:
посилити роботу з прискорення процесу
Переводится с "евро-бюрократического" на "общечеловеческий" язык примерно как "приходите в следующем десятилетии (лучше -- через одно)".
Ну и (на всякий случай) проговорю очевидную, казалось бы, вещь: до решения вопроса "кордоны 91го" -- никакое ЕС даже не планируется, увы...
Это как Ющенко после оранжевой революции говорил что через год будем в ЕС....21 год уже прощёл а мы в это верим ((( Если нужно поднять тарифы и пенсионный возраст тогда мы в ЕС))) ведь там так....а если зарплаты то не в ЕС мы
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:30
pesikot написав:
Не ему рукоплескал весь Конгресс США, а украинскому народу в его лице, как Президенту
и почему перестали рукоплескать? народ испортился? рукоплескали именно ему. народ слишком абстрактно, тем кто срыгнул в Европу тоже рукоплескали?
fox767676 написав:
И были вообще прецеденты когда среднее малое государство что-то отбирало (назад) у большого
Индия отобрала саму себя у Британии. при обоюдном согласии.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:39
Wirująświatła написав: pesikot написав:
Не ему рукоплескал весь Конгресс США, а украинскому народу в его лице, как Президенту
и почему перестали рукоплескать? народ испортился? рукоплескали именно ему.
Що за дурна звичка ототожнювати НАРОД і КЕРІВНИК.....
Конгрес аплодував СУМІ народу і Керівника...
Керівник спаскудився- розмір аплодисментів зменшився....
А коли Керівник приймає рішення яке прямо протистоїть цінностям демсвіту(починає політичну розправу) - то що дивного в тому що в керівника стає зацькований вигляд і йому перестають аплодувати?
Він же до виходу на сцену(при обговоренні позицій) отримує або ОДОБРЯМС або Поштовх ногою в районі пятої точки...
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 14 лют, 2025 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:39
Wirująświatła написав: pesikot написав:
Не ему рукоплескал весь Конгресс США, а украинскому народу в его лице, как Президенту
и почему перестали рукоплескать? народ испортился? рукоплескали именно ему.
Народ всё тот же, это Зеленский всё неправильно понял
И решил, что это он ох...фенный
Кстати, у тебя таже самая проблема.
Ты считаешь себя ох...фенным, а по факту ты - закомплексованое чмо, которое не может не врать
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pesikot
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:40
prodigy
ви мабуть не дивились
Не дививсь, традиційно.
Можливо він правий, а можливо також хоче в політику , тому каже що сказали казати. Можна зважати на мої слова , модна ігнорити , я кажу з власного досвіду і бачення. Деяка інфа зі слів учасників тих подій на півдні Херсонщини .
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:42
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:42
Wirująświatła написав: fox767676 написав:
И были вообще прецеденты когда среднее малое государство что-то отбирало (назад) у большого
Индия отобрала саму себя у Британии. при обоюдном согласии.
Отобрала саму себя сама ... при обоюдном согласии
Так отобрала сама или по согласованию сторон ?
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