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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12652126531265412655

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 32
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
11
Це загроза
13%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
11
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:23

fox767676 да и само контрнаступление залужного вышло такое что год просто стирали лучших в крынках и работино.Я конечно не стратег военный но зачем было в те крынки год людей посылать на убой.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:23

  fler написав:посилити роботу з прискорення процесу

Переводится с "евро-бюрократического" на "общечеловеческий" язык примерно как "приходите в следующем десятилетии (лучше -- через одно)".
Ну и (на всякий случай) проговорю очевидную, казалось бы, вещь: до решения вопроса "кордоны 91го" -- никакое ЕС даже не планируется, увы...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:26

  _hunter написав:
  fler написав:посилити роботу з прискорення процесу

Переводится с "евро-бюрократического" на "общечеловеческий" язык примерно как "приходите в следующем десятилетии (лучше -- через одно)".
Ну и (на всякий случай) проговорю очевидную, казалось бы, вещь: до решения вопроса "кордоны 91го" -- никакое ЕС даже не планируется, увы...

Это как Ющенко после оранжевой революции говорил что через год будем в ЕС....21 год уже прощёл а мы в это верим ((( Если нужно поднять тарифы и пенсионный возраст тогда мы в ЕС))) ведь там так....а если зарплаты то не в ЕС мы
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:30

  pesikot написав:Не ему рукоплескал весь Конгресс США, а украинскому народу в его лице, как Президенту
и почему перестали рукоплескать? народ испортился? рукоплескали именно ему. народ слишком абстрактно, тем кто срыгнул в Европу тоже рукоплескали?
  fox767676 написав:И были вообще прецеденты когда среднее малое государство что-то отбирало (назад) у большого
Индия отобрала саму себя у Британии. при обоюдном согласии.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:39

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Не ему рукоплескал весь Конгресс США, а украинскому народу в его лице, как Президенту
и почему перестали рукоплескать? народ испортился? рукоплескали именно ему.
Що за дурна звичка ототожнювати НАРОД і КЕРІВНИК.....
Конгрес аплодував СУМІ народу і Керівника...
Керівник спаскудився- розмір аплодисментів зменшився....
А коли Керівник приймає рішення яке прямо протистоїть цінностям демсвіту(починає політичну розправу) - то що дивного в тому що в керівника стає зацькований вигляд і йому перестають аплодувати?
Він же до виходу на сцену(при обговоренні позицій) отримує або ОДОБРЯМС або Поштовх ногою в районі пятої точки...
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 14 лют, 2025 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:39

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Не ему рукоплескал весь Конгресс США, а украинскому народу в его лице, как Президенту
и почему перестали рукоплескать? народ испортился? рукоплескали именно ему.

Народ всё тот же, это Зеленский всё неправильно понял

И решил, что это он ох...фенный

Кстати, у тебя таже самая проблема.
Ты считаешь себя ох...фенным, а по факту ты - закомплексованое чмо, которое не может не врать
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:40

prodigy

ви мабуть не дивились


Не дививсь, традиційно.
Можливо він правий, а можливо також хоче в політику , тому каже що сказали казати. Можна зважати на мої слова , модна ігнорити , я кажу з власного досвіду і бачення. Деяка інфа зі слів учасників тих подій на півдні Херсонщини .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:42

❗️путін готується оголосити про «перемогу», попри реальний стан справ, – Гегсет .

Глава Пентагону також підтвердив, що на переговорах між Зеленським та путіним братиме участь Трамп.

https://www.rbc.ua/rus/news/putin-gotue ... 52731.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:42

  Wirująświatła написав:
  fox767676 написав:И были вообще прецеденты когда среднее малое государство что-то отбирало (назад) у большого
Индия отобрала саму себя у Британии. при обоюдном согласии.

Отобрала саму себя сама ... при обоюдном согласии

Так отобрала сама или по согласованию сторон ?
pesikot
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