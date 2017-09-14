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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:56
prodigy написав: andrijk777 написав: prodigy написав:
головне, щоб Зеленський не наробив помилок (як з Порошенко),
Які такі помилки наробив Порошенко?
Порошенко зіграв майже оптимально з тими картами які у нього були.
У Зеленського були реальні козирі(але це не його заслуга) у порівнянні з Порошенко.
Зеленський ввів санкції проти Порошенко, чи це не помилки?
а те, що він в стані гроггі і може ще прийняти помилкові рішення
до речі, частково це вплив медіа і соц.мереж-Британці(не названий офіцер)-пішлість трампа за руським кораблем і інша маячна
в дипломатії треба бути дуже обережним, тим більше в нащому стані, поки що йде вербальна атака, треба пережити і готуватись до гіршого.
якщо Европа схаминеться і почне допомогами у двічи більше-це не може повністю компенсувати допомогу від США (але США що не припинили доаомогами), час є, треба Зеленському не впадати у відчай, а працювати (у Саудівській Аравії дуже важливо)
Ой, не правильно зрозумів вашу фразу. Вибачаюсь.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:00
fox767676 написав:
? И были вообще прецеденты когда среднее малое государство что-то отбирало (назад) у большого ?
1. Ізраіль від сусідніх арабів кілька разів.
2. Кувейт від Ірака
Ну і найбільш відомий випадок Вєтнам від Китаю.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 14 лют, 2025 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:01
Xenon написав:
я тут недавно предлагал, пусть уже объявит себя победителем, проведёт парад в мск, оба президента вспомнят про общее прошлое, братские народы, поклянутся больше не воевать и укусят друг друга в французком поцелуе. Иногда проще подыграть дураку, чем бесконечно с ним бодаться.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 14 лют, 2025 21:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:02
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
? И были вообще прецеденты когда среднее малое государство что-то отбирало (назад) у большого ?
1. Ізраіль від сусідніх арабів кілька разів.
2. Кувейт від Ірака
Ну і найбільш відомий випадок Вєтнам від Китаю.
Ой, ну вы еще Панаму сюда припишите
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:05
Дюрі-бачі
За Кувейт все сделали другие
Израиль с чем начал с тем и продолжает Вьетнам не терял столько территорий война за приграничные районы , он просто выдержал первый удар и Китай нигде не успел закрепиться
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:15
konstantin kirovograd написав:fox767676
да и само контрнаступление залужного вышло такое что год просто стирали лучших в крынках и работино.Я конечно не стратег военный но зачем было в те крынки год людей посылать на убой.
Как сказали тут ранее наши "непереможни" дамы - "просто у вас нет силы духа", сила бицепса то не оно.
Своих мужей и детей(или генералы своих детей) туда б они пять раз подряд бы отправили, атвечаю
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:18
ЛАД написав: stm написав: fox767676 написав:
Не смогли даже беглых хантеров оторвать от сосания холявного пива и на снарядные завод за хлеб и воду по 16 часов в сутки. Нет , дали им путевки в Баден-Баден , руки в брюки и улыбаются
Хантер не беженец.
А кто?
Проеб за проебом ) вас не смутило его объяснение Хотабу?
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:22
konstantin kirovograd написав:
да и само контрнаступление
На запитання ведучого коли йому стало зрозуміло, що контрнаступ не вдасться, Маркус надав відповідь - через дві години.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:30
Hotab написав:prodigy
ви мабуть не дивились
Не дививсь, традиційно.
Можливо він правий, а можливо також хоче в політику , тому каже що сказали казати. Можна зважати на мої слова , модна ігнорити , я кажу з власного досвіду і бачення. Деяка інфа зі слів учасників тих подій на півдні Херсонщини .
Бутусов на відео розбирає по фрагментам нещодавнє інтерв"ю генерала полковника Наєва,
чому саме зараз настав час дати Наєву інтервью, після арешту генералів Галушкіна і ко, можуть прийти і по Наєва (а з тюрьми навіть через адвокатів багато не скажеш, тому заздалегіть)
а бригаду нац.гвардії з Києва за два дні до вторгнення вивели у Северодонецк, це помилка по ціні зради?
Сьогодні пригадав як 9 березня 2022 їздив до Білої Церкви вивозив доньку з Васильківа, потім подивився на карту боїв, ворога зупинили за 3км від Броварів , містечко Скибин це межа Київської області і місті Київ (по факту орки перетнули межу)-саме там ЗСУ розстріляли колону і знищили 6й танковий полк (разом з командиром полку)
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:33
detroytred написав: konstantin kirovograd написав:
да и само контрнаступление
На запитання ведучого коли йому стало зрозуміло, що контрнаступ не вдасться, Маркус надав відповідь - через дві години.
вот эта минута славы и сгубила человека, хотелось потужно войти в крым и тд а получился пжик с огромными ненужными жертвами.
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