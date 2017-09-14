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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12654126551265612657>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 33
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
12
Це загроза
12%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
11
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:56

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:
  prodigy написав:головне, щоб Зеленський не наробив помилок (як з Порошенко),

Які такі помилки наробив Порошенко?

Порошенко зіграв майже оптимально з тими картами які у нього були.
У Зеленського були реальні козирі(але це не його заслуга) у порівнянні з Порошенко.


Зеленський ввів санкції проти Порошенко, чи це не помилки?
а те, що він в стані гроггі і може ще прийняти помилкові рішення

до речі, частково це вплив медіа і соц.мереж-Британці(не названий офіцер)-пішлість трампа за руським кораблем і інша маячна

в дипломатії треба бути дуже обережним, тим більше в нащому стані, поки що йде вербальна атака, треба пережити і готуватись до гіршого.
якщо Европа схаминеться і почне допомогами у двічи більше-це не може повністю компенсувати допомогу від США (але США що не припинили доаомогами), час є, треба Зеленському не впадати у відчай, а працювати (у Саудівській Аравії дуже важливо)

Ой, не правильно зрозумів вашу фразу. Вибачаюсь.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:? И были вообще прецеденты когда среднее малое государство что-то отбирало (назад) у большого ?

1. Ізраіль від сусідніх арабів кілька разів.
2. Кувейт від Ірака
Ну і найбільш відомий випадок Вєтнам від Китаю.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 14 лют, 2025 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:01

  Xenon написав:
❗️путін готується оголосити про «перемогу», попри реальний стан справ, – Гегсет .

Глава Пентагону також підтвердив, що на переговорах між Зеленським та путіним братиме участь Трамп.

https://www.rbc.ua/rus/news/putin-gotue ... 52731.html

я тут недавно предлагал, пусть уже объявит себя победителем, проведёт парад в мск, оба президента вспомнят про общее прошлое, братские народы, поклянутся больше не воевать и укусят друг друга в французком поцелуе. Иногда проще подыграть дураку, чем бесконечно с ним бодаться.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 14 лют, 2025 21:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:02

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:? И были вообще прецеденты когда среднее малое государство что-то отбирало (назад) у большого ?

1. Ізраіль від сусідніх арабів кілька разів.
2. Кувейт від Ірака
Ну і найбільш відомий випадок Вєтнам від Китаю.

Ой, ну вы еще Панаму сюда припишите :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:05

Дюрі-бачі

За Кувейт все сделали другие
Израиль с чем начал с тем и продолжает Вьетнам не терял столько территорий война за приграничные районы , он просто выдержал первый удар и Китай нигде не успел закрепиться
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:15

  konstantin kirovograd написав:fox767676 да и само контрнаступление залужного вышло такое что год просто стирали лучших в крынках и работино.Я конечно не стратег военный но зачем было в те крынки год людей посылать на убой.

Как сказали тут ранее наши "непереможни" дамы - "просто у вас нет силы духа", сила бицепса то не оно.
Своих мужей и детей(или генералы своих детей) туда б они пять раз подряд бы отправили, атвечаю :mrgreen:
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:18

  ЛАД написав:
  stm написав:
  fox767676 написав:Не смогли даже беглых хантеров оторвать от сосания холявного пива и на снарядные завод за хлеб и воду по 16 часов в сутки. Нет , дали им путевки в Баден-Баден , руки в брюки и улыбаются

Хантер не беженец.

А кто?

Проеб за проебом ) вас не смутило его объяснение Хотабу?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:22

  konstantin kirovograd написав: да и само контрнаступление

На запитання ведучого коли йому стало зрозуміло, що контрнаступ не вдасться, Маркус надав відповідь - через дві години.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:30

  Hotab написав:prodigy

ви мабуть не дивились


Не дививсь, традиційно.
Можливо він правий, а можливо також хоче в політику , тому каже що сказали казати. Можна зважати на мої слова , модна ігнорити , я кажу з власного досвіду і бачення. Деяка інфа зі слів учасників тих подій на півдні Херсонщини .


Бутусов на відео розбирає по фрагментам нещодавнє інтерв"ю генерала полковника Наєва,
чому саме зараз настав час дати Наєву інтервью, після арешту генералів Галушкіна і ко, можуть прийти і по Наєва (а з тюрьми навіть через адвокатів багато не скажеш, тому заздалегіть)
а бригаду нац.гвардії з Києва за два дні до вторгнення вивели у Северодонецк, це помилка по ціні зради?

Сьогодні пригадав як 9 березня 2022 їздив до Білої Церкви вивозив доньку з Васильківа, потім подивився на карту боїв, ворога зупинили за 3км від Броварів , містечко Скибин це межа Київської області і місті Київ (по факту орки перетнули межу)-саме там ЗСУ розстріляли колону і знищили 6й танковий полк (разом з командиром полку)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:33

  detroytred написав:
  konstantin kirovograd написав: да и само контрнаступление

На запитання ведучого коли йому стало зрозуміло, що контрнаступ не вдасться, Маркус надав відповідь - через дві години.

вот эта минута славы и сгубила человека, хотелось потужно войти в крым и тд а получился пжик с огромными ненужными жертвами.
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