wild.tomcat написав:............... вважаю, що допомагають немало. і, головне, без цієї допомоги нам був би повний... і що мають певне право задавати запитання. а як вони вже оцінять бажання декого "пропетляти", ну то вже їх справа.
С этим согласен. Но и контракт 18-24 вполне реальное действие, а не имитация. Призыв на условиях вполне аналогичным американским и европейским. И здесь многие выступали именно за такие методы комплектования для всех, против "бусификации". Для всех пока обеспечить такое не можем, сделали для 18-24. Или вы настаиваете на том, чтобы их тоже "вылавливали"?
я "настаіваю" на однакових умовах для всіх. чому цих запрошують і на певних умовах, а а 25-59 вже просто ловлять? а ще більше "настаіваю" на реальній діяльності, а не імітації цієї діяльності. нагадати з чого все почалося? що ви самі написали, що з цього всього результату буде мало і що це все, щоб показати, що в нас ніби теж йдуть 18-24. і вам вже вище розповіли, що при таких розкладах, вони в бригадах будуть розхідним матеріалом. як думаєте, багато підуть? чи ви думаєте, лише ви це розумієте, а захід цього не розуміє?
konstantin kirovograd написав: да и само контрнаступление
На запитання ведучого коли йому стало зрозуміло, що контрнаступ не вдасться, Маркус надав відповідь - через дві години.
А які ж воплі стояли на форумі, якщо хтось смів піддати сумніву цей самовбивчий контрнаступ "агент кремля, зриває нам каву в Ялті, розвал рф через 2-3 місяці". Флер захищала бойню в Кринках навіть після всіх одкровень freeze
prodigy написав:дізнавшись від Кирила Буданова о 14.30 23 лютого 2022 про 100% інформацію що неменуче вторгнення , що робить головнокомандующий (часу зруйнувати мости на півдні і на півночи , а потім ще замінувати підходи було достатньо)? подивитсья два відео і зрозумієте(він отримавши інформацію пійшов радитись з дружиною)
Аи ви подивиться первинне відео з Наєвим. Мости не підірвали тому що...ну нє получілось у солдат. От так просто, армія не виконала свої функції, або зрадил або москалі переграли про це мовчок. Але всі побачили в цьому відео тільки те що козел бутусов "розклав". Ще Наєв каже що потрібно 45 діб, що б все було як треба розгорнули, мобілізували, видинулися. А ще проболтався що режим АТО треба було вводити не тільки в Донецькій, Луганській а і в Херсонській Запорізській щоб підготувати теріторію. Своїх мізкив невистачає? Тільки Бутусовска блювота вставляє? КАроче армія у нас була зашибісь, з головнокомандуючим не пощастило
konstantin kirovograd написав: да и само контрнаступление
На запитання ведучого коли йому стало зрозуміло, що контрнаступ не вдасться, Маркус надав відповідь - через дві години.
А які ж воплі стояли на форумі, якщо хтось смів піддати сумніву цей самовбивчий контрнаступ "агент кремля, зриває нам каву в Ялті, розвал рф через 2-3 місяці". Флер захищала бойню в Кринках навіть після всіх одкровень freeze
наша беда в огромной переоценке себя и своих возможностей. подростковая болезнь. подростку тоже кажется сейчас как возьмусь и весь мир переверну. Возмите любую адекватную критику будь то потери юга или как беспрепятственно русня дошла до Гостомеля, критикуют что некомпетенстность и переоценку своих сил. Хотя одно здесь следствие другого. Не бывает некомпетенстности и адекватной самооценки. Они там наверху все сильно сами себя переоценивают. Сегодня видел как потужный выходит из авто, как будто он победитель. https://t.me/kindzadza_chat/94186
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 14 лют, 2025 22:30, всього редагувалось 1 раз.