При поступлении на службу шефство над несколькими рекрутами брал на себя "дядька". "Дядька" - наиболее опытный солдат, уже имевший продолжительный срок службы, который должен был наблюдать за поведением рекрута, руководить им в приобретении необходимых для каждого солдата познаний и повторять с ним ротную школу. Подопечные обязывались повиноваться ему и отдавать честь, как ефрейтору.



За деятельностью такого наставника присматривали унтер-офицеры и младшие офицеры, которые также участвовали в процессе обучения.



Отношения между офицерами-дворянами и нижними чинами, как правило, выходцами из нижнего сословия, строилось по принципу "хозяин" - "холоп", однако, не выходили за рамки разумного. Сословная армия жила по своим правилам и привилегиям, где дедовщине просто не было места.



Редкие случаи дедовщины сразу становились общеизвестными. Нарушителя понижали в звании, прогоняли через строй солдат, где били шпицрутенами.



"Звери", "корнеты", "майоры"



К середине XIX века настроения сначала в офицерских общинах, а затем и среди рядового состава, резко изменились.



Особые порядки существовали в высших военных училищах. Например, в Пажеском корпусе императорского величества зафиксирован случай, когда молодых кадетов заставляли по ночам бегать по кругу, как лошадей в цирке. В школе кавалерийский юнкеров один из воспитанников привязал ключ к ремню и бил им новобранцев. В Николаевском кавалерийском училище "молодых" заставляли делать приседания, выть на луну, им давались оскорбительные прозвища и по многу раз будили ночью.



Появились неуставные звания. Так "зверями" именовали младших курсантов, "корнетами" - старших, а "майорами" - выпускников училища.



Называлась царская дедовщина "цук". В некоторой мере, она была добровольной. Буквально, молодой кадет мог отказаться следовать училищной традиции, а жить по уставу. Такого человека переставали обижать, но более не считали "своим". Он получал неуставное звание "красный".



К "красному" относились с презрением как командиры низшего звена, так и офицеры-воспитатели. Самое главное, что по окончанию училища ни один гвардейский полк не принимал его в свою офицерскую среду. Человек превращался в изгоя.



В конце XVIII века Екатерина II подписала указ, согласно которому кадетские корпуса должны были изолироваться от общества, чтобы извне к будущим офицерам не проникали разлагающие соблазны светской жизни: эта мера была вынужденной, поскольку среди курсантов участились случаи воровства, увлечения азартными играми, пьянства и дебошей. Царица было отменила телесные наказания в армии, но Александр I в 1805 году ввел их вновь. В результате среди воспитанников кадетских корпусов стали появляться так называемые «закалы» – курсанты, которые хвастались перед товарищами способностью перенести больше сотни ударов плетьми за свои проделки. Подобная удаль, как считали «закалы», давала им право гнобить тех, кто помладше и слабее. «Дедовщина» в царских военных учебных заведениях возникала, в том числе, и потому, что их воспитанники до зачисления в кадетские корпусы в силу возраста еще не успевали должным образом социализироваться, выстроить нормальную систему социальных отношений и вписаться в нее. Модель обособленного социального общества они формировали в замкнутом мире военного училища.



