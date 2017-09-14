будут из зависти посылать на задания из которых не возвращаются. По легенде дедовщина появилось когда сократили срок службы с 3х до 2х лет, 3х летки встретились с теми кто будет служить 2 года и выразили "глубокое неудовлетворение" ими.
А нет ли в этом потужного замысла? Ну чтоб с гарантией похоронить не только 25-60. И без мясников с ТЦКа. Кстати дедовщина пошла с того, что из за дефицита нормального мяса начали дёргать в СА выпусников спецшкол-колоний-"малолеток" и тех кто оттарабанил до 27ми срок не за убийство или там разное с отягчающими. Гопоту короче приблатнённую.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 14 лют, 2025 22:56, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat написав:............... вважаю, що допомагають немало. і, головне, без цієї допомоги нам був би повний... і що мають певне право задавати запитання. а як вони вже оцінять бажання декого "пропетляти", ну то вже їх справа.
С этим согласен. Но и контракт 18-24 вполне реальное действие, а не имитация. Призыв на условиях вполне аналогичным американским и европейским. И здесь многие выступали именно за такие методы комплектования для всех, против "бусификации". Для всех пока обеспечить такое не можем, сделали для 18-24. Или вы настаиваете на том, чтобы их тоже "вылавливали"?
konstantin kirovograd написав:Banderlog их в 10 бригад добавят а не новые с нуля бригады сделают.Буду со стариками.
это очередная безумная мудрость потужного. Молодые могут быть в одной упряжке с бывалыми при условии что кто то будет постоянно разруливать "конфликт поколений". Молодые любят борзеть, поскольку пока ещё плохо представляют последствия, опыт им говорит сейчас папка с мамкой всех обидчиков набьют.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 14 лют, 2025 23:01, всього редагувалось 2 разів.
барабашов написав:Кстати дедовщина пошла с того, что из за дефицита нормального мяса начали дёргать в СА выпусников спецшкол-колоний-"малолеток" и тех кто оттарабанил до 27ми срок не за убийство или там разное с отягчающими.
При поступлении на службу шефство над несколькими рекрутами брал на себя "дядька". "Дядька" - наиболее опытный солдат, уже имевший продолжительный срок службы, который должен был наблюдать за поведением рекрута, руководить им в приобретении необходимых для каждого солдата познаний и повторять с ним ротную школу. Подопечные обязывались повиноваться ему и отдавать честь, как ефрейтору.
За деятельностью такого наставника присматривали унтер-офицеры и младшие офицеры, которые также участвовали в процессе обучения.
Отношения между офицерами-дворянами и нижними чинами, как правило, выходцами из нижнего сословия, строилось по принципу "хозяин" - "холоп", однако, не выходили за рамки разумного. Сословная армия жила по своим правилам и привилегиям, где дедовщине просто не было места.
Редкие случаи дедовщины сразу становились общеизвестными. Нарушителя понижали в звании, прогоняли через строй солдат, где били шпицрутенами.
"Звери", "корнеты", "майоры"
К середине XIX века настроения сначала в офицерских общинах, а затем и среди рядового состава, резко изменились.
Особые порядки существовали в высших военных училищах. Например, в Пажеском корпусе императорского величества зафиксирован случай, когда молодых кадетов заставляли по ночам бегать по кругу, как лошадей в цирке. В школе кавалерийский юнкеров один из воспитанников привязал ключ к ремню и бил им новобранцев. В Николаевском кавалерийском училище "молодых" заставляли делать приседания, выть на луну, им давались оскорбительные прозвища и по многу раз будили ночью.
Появились неуставные звания. Так "зверями" именовали младших курсантов, "корнетами" - старших, а "майорами" - выпускников училища.
Называлась царская дедовщина "цук". В некоторой мере, она была добровольной. Буквально, молодой кадет мог отказаться следовать училищной традиции, а жить по уставу. Такого человека переставали обижать, но более не считали "своим". Он получал неуставное звание "красный".
К "красному" относились с презрением как командиры низшего звена, так и офицеры-воспитатели. Самое главное, что по окончанию училища ни один гвардейский полк не принимал его в свою офицерскую среду. Человек превращался в изгоя.
В конце XVIII века Екатерина II подписала указ, согласно которому кадетские корпуса должны были изолироваться от общества, чтобы извне к будущим офицерам не проникали разлагающие соблазны светской жизни: эта мера была вынужденной, поскольку среди курсантов участились случаи воровства, увлечения азартными играми, пьянства и дебошей. Царица было отменила телесные наказания в армии, но Александр I в 1805 году ввел их вновь. В результате среди воспитанников кадетских корпусов стали появляться так называемые «закалы» – курсанты, которые хвастались перед товарищами способностью перенести больше сотни ударов плетьми за свои проделки. Подобная удаль, как считали «закалы», давала им право гнобить тех, кто помладше и слабее. «Дедовщина» в царских военных учебных заведениях возникала, в том числе, и потому, что их воспитанники до зачисления в кадетские корпусы в силу возраста еще не успевали должным образом социализироваться, выстроить нормальную систему социальных отношений и вписаться в нее. Модель обособленного социального общества они формировали в замкнутом мире военного училища.
современная точка зрения, дедовщина как правило, возникает в закрытых от внешнего мира сообществах. кто смотрел фильм "властелин мух".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 14 лют, 2025 23:56, всього редагувалось 2 разів.