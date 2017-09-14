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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12657126581265912660>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 35
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
13
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
12
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:10

  Успіх написав:А, взагалі - сьогодні обговорювали тут удар дроном по Чорнобильській АЕС?

тебе шо лень 20 страниц форума прочитать?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:12

  konstantin kirovograd написав:fox767676 да и само контрнаступление залужного вышло такое что год просто стирали лучших в крынках и работино.Я конечно не стратег военный но зачем было в те крынки год людей посылать на убой.

  Letusrock написав:А які ж воплі стояли на форумі, якщо хтось смів піддати сумніву цей самовбивчий контрнаступ "агент кремля, зриває нам каву в Ялті, розвал рф через 2-3 місяці".
Флер захищала бойню в Кринках навіть після всіх одкровень freeze

скільки тут військових "експертів". з тих "експертів", які сьогодні військові, вчора по ковіду, а завтра по державотворенню. але більшість в армії взагалі не була :D

коли кажемо про даремні втрати, то спочатку подивиться, а скільки руські поклали там людей у спробах звільнити Кринки на більш низькому березі... війна жорстока річ, й якщо є розмін 1 на 10, то таку позицію будуть тримати до останнього...

я не виключаю, що наше командування приймало рішення під тиском політичної влади - бо влада теж любить популізм. але підстав казати, що це все даремно - немає, є лише бажання накинути 8) тому критикувати будете після війни, коли стануть відомі цифри - але забудь, це ж такі "експерти", які від цифр, як від ладану :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:13

Чого так мало?))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:А, взагалі - сьогодні обговорювали тут удар дроном по Чорнобильській АЕС?

тебе шо лень 20 страниц форума прочитать?

Сьогодні тільки 20? :mrgreen:
Переважно строчите 30-40 на день :mrgreen:

Ану, піднажміть! :lol:


п.с.
Що, ще трохи(до підписання мирної угоди) і це стане не актуальне...>>>
https://youtube.com/shorts/jIajooAUSUM? ... uVUysgV3-3
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:18


властелин Мух

Новий бойовий робот має так звертатись до свого творця…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:19

  Успіх написав:Ану, піднажміть!
хотаб в честь праздника уже трижды брызнул ликёром малибу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 14 лют, 2025 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:23

Там кто-то днем спрашивал -- где "водораздел" будет? -- вот и ответ подъехал:
Китай готується відкривати свої виробництва для видобутку ресурсів на територіях України, які захопила РФ

Наразі компанії з КНР відбудовують заводи окупованих росіянами землях сходу України та постачають місцевим підприємствами техніку. Усі очікують підписання мирного договору, щоб почати повноцінно працювати.

https://nv.ua/ukraine/events/kitay-stro ... 89133.html
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:24

  Hotab написав:
  барабашов написав:
Вот как надо привлекать к защите родины супругов и детей(зятьёв) наших потужних форумних непереможниць(-ков)

Но сын в мюнхене(( С сестрой.. Чья хата в аренде в Днепре ждет КАБа, потому что дураков защищать имущество активного буйного ухылянта - нет!!
[/quote]
Желаю тебе побыстрее встретиться с Мариняком, а лучше стать «самоваром»
Флёр с СТМ попку вытрут и чаю нальют
Кипяточку прямо в очко
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:26

  Успіх написав:А, взагалі - сьогодні обговорювали тут удар дроном по Чорнобильській АЕС?



а шо там обсуждать, конфайнмент высокий, вот дрон и врезался. как в дом в Киеве не так давно.
у него ж траектория не точная, он там сам виражи закладывает
бамбить тот энергоблок специально не имеет смысла
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:42

Я щось так думаю що буде так:
-Спочатку буде припинення вогню.
-Потім "перевибори" Зеленського.
-А потім з новим президентом підпишуть остаточну мирну угоду.
але це чисто моє ІМХО
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:48

• Каждая третья из всех выкуренных сигарет выкуривается лицом с психическим расстройством.
https://iris.who.int/bitstream/handle/1 ... 66-rus.pdf
стр. 22

там же
Употребление табака и злоупотребление алкоголем являются причиной около 40% общего бремени онкологических заболеваний. Точные цифры варьируются от страны к стране
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 15 лют, 2025 00:00, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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