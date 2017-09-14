konstantin kirovograd написав:fox767676 да и само контрнаступление залужного вышло такое что год просто стирали лучших в крынках и работино.Я конечно не стратег военный но зачем было в те крынки год людей посылать на убой.
Letusrock написав:А які ж воплі стояли на форумі, якщо хтось смів піддати сумніву цей самовбивчий контрнаступ "агент кремля, зриває нам каву в Ялті, розвал рф через 2-3 місяці". Флер захищала бойню в Кринках навіть після всіх одкровень freeze
скільки тут військових "експертів". з тих "експертів", які сьогодні військові, вчора по ковіду, а завтра по державотворенню. але більшість в армії взагалі не була
коли кажемо про даремні втрати, то спочатку подивиться, а скільки руські поклали там людей у спробах звільнити Кринки на більш низькому березі... війна жорстока річ, й якщо є розмін 1 на 10, то таку позицію будуть тримати до останнього...
я не виключаю, що наше командування приймало рішення під тиском політичної влади - бо влада теж любить популізм. але підстав казати, що це все даремно - немає, є лише бажання накинути тому критикувати будете після війни, коли стануть відомі цифри - але забудь, це ж такі "експерти", які від цифр, як від ладану
Там кто-то днем спрашивал -- где "водораздел" будет? -- вот и ответ подъехал:
Китай готується відкривати свої виробництва для видобутку ресурсів на територіях України, які захопила РФ
Наразі компанії з КНР відбудовують заводи окупованих росіянами землях сходу України та постачають місцевим підприємствами техніку. Усі очікують підписання мирного договору, щоб почати повноцінно працювати.
Успіх написав:А, взагалі - сьогодні обговорювали тут удар дроном по Чорнобильській АЕС?
а шо там обсуждать, конфайнмент высокий, вот дрон и врезался. как в дом в Киеве не так давно. у него ж траектория не точная, он там сам виражи закладывает бамбить тот энергоблок специально не имеет смысла