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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:48
andrijk777 написав:
Я щось так думаю що буде так:
-Спочатку буде припинення вогню.
-Потім "перевибори" Зеленського.
-А потім з новим президентом підпишуть остаточну мирну угоду.
але це чисто моє ІМХО
Може і так.
Але!!!
Але, на жаль, вже "НЕ буде все Україна!"
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Додано: Суб 15 лют, 2025 00:03
Banderlog написав: ЛАД написав:
Или вы настаиваете на том, чтобы их тоже "вылавливали"?
по крайній мірі щоб не в одні підрозділи попадали з тими хто на старих умовах, бо "старіки " їх бистро під танки кинуть.
Так и будет. Их будут направлять всего в 6 бригад. Бригады старые и боевые.
Перечень здесь - https://surl.li/twuhlz
Не будут же из них создавать отдельные подразделения внутри бригады.
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