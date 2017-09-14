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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12657126581265912660

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 35
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
13
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
12
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:48

  andrijk777 написав:Я щось так думаю що буде так:
-Спочатку буде припинення вогню.
-Потім "перевибори" Зеленського.
-А потім з новим президентом підпишуть остаточну мирну угоду.
але це чисто моє ІМХО

Може і так.

Але!!!

Але, на жаль, вже "НЕ буде все Україна!" :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 00:03

  Banderlog написав:
  ЛАД написав: Или вы настаиваете на том, чтобы их тоже "вылавливали"?
по крайній мірі щоб не в одні підрозділи попадали з тими хто на старих умовах, бо "старіки " їх бистро під танки кинуть.

Так и будет. Их будут направлять всего в 6 бригад. Бригады старые и боевые.
Перечень здесь - https://surl.li/twuhlz
Не будут же из них создавать отдельные подразделения внутри бригады.
ЛАД
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