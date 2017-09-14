Так як на цій гілці більше народу, то давайте обговоримо тут >>>
Успіх написав:
yama написав:Золото в нормальному сейфі переживе і Шахеда і ракету , головне потім відкопати свій сейф під уламками
Ще раз - що будете робити, якщо до Вас завітають гості з паяльником, а Ви вдома тримаєте золото в супер-сейфі, який відкривається тільки від Вашого відбитку пальця, чи... обличчя? >>>>>
Успіх написав:Там про сейфи(вдома) згадували...
Он, наприклад, дізнались певні особи, що один чел продав квартиру, а гроші полюбляє вдома в сейфі тримати)) То яка релігія не дозволяє бандитам ввічливо почекати господаря під дверима і зайти разом з ним, чи під якимось приводом(газ, затоплення сусідів і т.п.) увірватись у відчинені двері і вже за допомогою паяльника, господар сам ввічливо відкриє сейф, а також скаже всі паролі до усіх банківських додатків на смартфоні?
п.с. І пох камери, якщо тіпочки прийшли в масках...(та хоч з обличчям Ілона Маска)
andrijk777 Вы всерьез сравнили Андорру с Украиной ? Это же просто по факту княжество в горах между Испанией и Францией. Каким боком мы к ней ? У них самолёты и танки, или вообще кто-то кроме полиции и налоговых и таможенных инспекторов? А, про пожарных забыл
wild.tomcat написав:............... вважаю, що допомагають немало. і, головне, без цієї допомоги нам був би повний... і що мають певне право задавати запитання. а як вони вже оцінять бажання декого "пропетляти", ну то вже їх справа.
С этим согласен. Но и контракт 18-24 вполне реальное действие, а не имитация. Призыв на условиях вполне аналогичным американским и европейским. И здесь многие выступали именно за такие методы комплектования для всех, против "бусификации". Для всех пока обеспечить такое не можем, сделали для 18-24. Или вы настаиваете на том, чтобы их тоже "вылавливали"?
я "настаіваю" на однакових умовах для всіх. чому цих запрошують і на певних умовах, а а 25-59 вже просто ловлять? а ще більше "настаіваю" на реальній діяльності, а не імітації цієї діяльності. нагадати з чого все почалося? що ви самі написали, що з цього всього результату буде мало і що це все, щоб показати, що в нас ніби теж йдуть 18-24. і вам вже вище розповіли, що при таких розкладах, вони в бригадах будуть розхідним матеріалом. як думаєте, багато підуть? чи ви думаєте, лише ви це розумієте, а захід цього не розуміє?