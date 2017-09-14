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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12656126571265812659>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 35
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
13
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
12
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:48

• Каждая третья из всех выкуренных сигарет выкуривается лицом с психическим расстройством.
https://iris.who.int/bitstream/handle/1 ... 66-rus.pdf
стр. 22

там же
Употребление табака и злоупотребление алкоголем являются причиной около 40% общего бремени онкологических заболеваний. Точные цифры варьируются от страны к стране
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 15 лют, 2025 00:00, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:48

  andrijk777 написав:Я щось так думаю що буде так:
-Спочатку буде припинення вогню.
-Потім "перевибори" Зеленського.
-А потім з новим президентом підпишуть остаточну мирну угоду.
але це чисто моє ІМХО

Може і так.

Але!!!

Але, на жаль, вже "НЕ буде все Україна!" :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 00:03

  Banderlog написав:
  ЛАД написав: Или вы настаиваете на том, чтобы их тоже "вылавливали"?
по крайній мірі щоб не в одні підрозділи попадали з тими хто на старих умовах, бо "старіки " їх бистро під танки кинуть.

Так и будет. Их будут направлять всего в 6 бригад. Бригады старые и боевые.
Перечень здесь - https://surl.li/twuhlz
Не будут же из них создавать отдельные подразделения внутри бригады.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 00:27

То хто ще вдома має сейф?))

Офтоп на вихідні :D


Так як на цій гілці більше народу, то давайте обговоримо тут
>>>
  Успіх написав:
  yama написав:Золото в нормальному сейфі переживе і Шахеда і ракету , головне потім відкопати свій сейф під уламками

Ще раз - що будете робити, якщо до Вас завітають гості з паяльником, а Ви вдома тримаєте золото в супер-сейфі, який відкривається тільки від Вашого відбитку пальця, чи... обличчя? :mrgreen: >>>>>
  Успіх написав:Там про сейфи(вдома) згадували...

Он, наприклад, дізнались певні особи, що один чел продав квартиру, а гроші полюбляє вдома в сейфі тримати))
То яка релігія не дозволяє бандитам ввічливо почекати господаря під дверима і зайти разом з ним, чи під якимось приводом(газ, затоплення сусідів і т.п.) увірватись у відчинені двері і вже за допомогою паяльника, господар сам ввічливо відкриє сейф, а також скаже всі паролі до усіх банківських додатків на смартфоні?


п.с.
І пох камери, якщо тіпочки прийшли в масках...(та хоч з обличчям Ілона Маска)
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 00:31

1 чи 15лямів? Зроби свій вибір)))

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав: Или вы настаиваете на том, чтобы их тоже "вылавливали"?
по крайній мірі щоб не в одні підрозділи попадали з тими хто на старих умовах, бо "старіки " їх бистро під танки кинуть.

Так и будет. Их будут направлять всего в 6 бригад. Бригады старые и боевые.
Перечень здесь - https://surl.li/twuhlz
Не будут же из них создавать отдельные подразделения внутри бригады.


Після підписання контракту
обов’язкова посилена підготовка протягом 3 місяців


Після 1 року контракту
звільнення від призову на 1 рік

Ok
Контракт на 1 000 000 грн. (200 000 грн одразу при підписанні контракту, та 800 000 грн виплат двома частинами на час дії контракту)

Ok
Додатково до 120 000 грн/місяць + доплати за бойові завдання

Ok
До 2 000 000 грн на рік

Ok
Вибір частини та спеціальності

Ok
Компенсація житла протягом служби

Ok
Медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування

Ok
Іпотека 0.0% річних після закінчення контракту («єОселя»)

Ok
Безкоштовний проїзд і комунальні пільги

Ok
Навчання у закладах освіти у межах квот за кошти держави, після закінчення контракту

Ok
Право на виїзд за кордон після 1 року служби

Ok
Можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК



Я так розумію - вони половину "плюшок" скопіювали від тих, хто має УБД!


А тепер на хвилинку - воїни, які 2-3роки на фронті, мають лише ПОЛОВИНУ того, що обіцяють "шмаркачам", які будуть 1 рік на фронті???

Як так?©🤦
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 15 лют, 2025 00:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 00:41

andrijk777 Вы всерьез сравнили Андорру с Украиной ? Это же просто по факту княжество в горах между Испанией и Францией. Каким боком мы к ней ? У них самолёты и танки, или вообще кто-то кроме полиции и налоговых и таможенных инспекторов? А, про пожарных забыл
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 00:51

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завітають гості з паяльником

Обесточьь квартиру. Пусть думают где греть паяльник.А ты им не подсказывай, как бы не хотелось погорячее
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:03

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:...............
вважаю, що допомагають немало. і, головне, без цієї допомоги нам був би повний... і що мають певне право задавати запитання.
а як вони вже оцінять бажання декого "пропетляти", ну то вже їх справа.

С этим согласен.
Но и контракт 18-24 вполне реальное действие, а не имитация.
Призыв на условиях вполне аналогичным американским и европейским.
И здесь многие выступали именно за такие методы комплектования для всех, против "бусификации". Для всех пока обеспечить такое не можем, сделали для 18-24. Или вы настаиваете на том, чтобы их тоже "вылавливали"?


я "настаіваю" на однакових умовах для всіх. чому цих запрошують і на певних умовах, а а 25-59 вже просто ловлять? а ще більше "настаіваю" на реальній діяльності, а не імітації цієї діяльності. нагадати з чого все почалося? що ви самі написали, що з цього всього результату буде мало і що це все, щоб показати, що в нас ніби теж йдуть 18-24. і вам вже вище розповіли, що при таких розкладах, вони в бригадах будуть розхідним матеріалом. як думаєте, багато підуть? чи ви думаєте, лише ви це розумієте, а захід цього не розуміє?

Ваше предложение?
Как надо?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:05

Кажете, відбиток пальця, чи фейса?)))

  Hotab написав:Успіх
завітають гості з паяльником

Обесточьь квартиру. Пусть думают где греть паяльник.А ты им не подсказывай, как бы не хотелось погорячее

1. Як би ми не хі-хікали, а паяльник - "вирішує все!" :mrgreen:

2. Ок, нема е/е(злий Хотаб не оплачував, і йому відрізали... :mrgreen: ) то, грабіжники взяли з собою "французький ключ"(погугли, якщо не в темі) і почали бавитись в стоматолога/дантиста :lol:


Питання залишається відкритим - ХТО ще хоче випробувати долю/тримає всю, чи майже всю скирду вдома в сейфі? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:06

  detroytred написав:
  konstantin kirovograd написав: да и само контрнаступление

На запитання ведучого коли йому стало зрозуміло, що контрнаступ не вдасться, Маркус надав відповідь - через дві години.

Если б я был такой умный сразу, как моя жена потом.
Через 1,5 года можно рассказывать и о 2 часах.
ЛАД
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