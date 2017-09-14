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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12656126571265812659

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 35
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
13
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
12
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:09

  d44 написав:
  prodigy написав:дізнавшись від Кирила Буданова о 14.30 23 лютого 2022 про 100% інформацію що неменуче вторгнення , що робить головнокомандующий (часу зруйнувати мости на півдні і на півночи , а потім ще замінувати підходи було достатньо)?
подивитсья два відео і зрозумієте(він отримавши інформацію пійшов радитись з дружиною)
Аи ви подивиться первинне відео з Наєвим. Мости не підірвали тому що...ну нє получілось у солдат. От так просто, армія не виконала свої функції, або зрадил або москалі переграли про це мовчок. Але всі побачили в цьому відео тільки те що козел бутусов "розклав". Ще Наєв каже що потрібно 45 діб, що б все було як треба :D розгорнули, мобілізували, видинулися. А ще проболтався що режим АТО треба було вводити не тільки в Донецькій, Луганській а і в Херсонській Запорізській щоб підготувати теріторію. Своїх мізкив невистачає? Тільки Бутусовска блювота вставляє? КАроче армія у нас була зашибісь, з головнокомандуючим не пощастило

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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Надо было с самого начала прикрыть кислород олигархату и запускать транснационалов, китайцев, американцев. меньше бы было бесполезной суеты

США хочуть взяти участь у повоєнній відбудові України, не обмежуючись лише розробкою українських родовищь цінних ресурсів. Про це в інтерв'ю Fox Business розповів міністр фінансів США Скот Бессент.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:43

  Успіх написав:грабіжники взяли з собою "французький ключ"(погугли, якщо не в темі) і почали бавитись в стоматолога/дантиста

Главное чтобы не делали испанский галстук как в Колумбии. Зубы можно вставить.
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