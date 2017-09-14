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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12657126581265912660>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 35
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
13
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
12
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:09

  d44 написав:
  prodigy написав:дізнавшись від Кирила Буданова о 14.30 23 лютого 2022 про 100% інформацію що неменуче вторгнення , що робить головнокомандующий (часу зруйнувати мости на півдні і на півночи , а потім ще замінувати підходи було достатньо)?
подивитсья два відео і зрозумієте(він отримавши інформацію пійшов радитись з дружиною)
Аи ви подивиться первинне відео з Наєвим. Мости не підірвали тому що...ну нє получілось у солдат. От так просто, армія не виконала свої функції, або зрадил або москалі переграли про це мовчок. Але всі побачили в цьому відео тільки те що козел бутусов "розклав". Ще Наєв каже що потрібно 45 діб, що б все було як треба :D розгорнули, мобілізували, видинулися. А ще проболтався що режим АТО треба було вводити не тільки в Донецькій, Луганській а і в Херсонській Запорізській щоб підготувати теріторію. Своїх мізкив невистачає? Тільки Бутусовска блювота вставляє? КАроче армія у нас була зашибісь, з головнокомандуючим не пощастило

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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Надо было с самого начала прикрыть кислород олигархату и запускать транснационалов, китайцев, американцев. меньше бы было бесполезной суеты

США хочуть взяти участь у повоєнній відбудові України, не обмежуючись лише розробкою українських родовищь цінних ресурсів. Про це в інтерв'ю Fox Business розповів міністр фінансів США Скот Бессент.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:43

  Успіх написав:грабіжники взяли з собою "французький ключ"(погугли, якщо не в темі) і почали бавитись в стоматолога/дантиста

Главное чтобы не делали испанский галстук как в Колумбии. Зубы можно вставить.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:50

КИЕВ/МЮНХЕН, 14 февраля (Рейтер) - Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом завершились в пятницу в Мюнхене без объявления о важнейшей сделке по добыче полезных ископаемых, которая имеет решающее значение для усилий Киева по получению поддержки президента Дональда Трампа .
Ранее Киев вернулся в США с пересмотренным проектом соглашения, которое может открыть его обширные ресурсы ключевых полезных ископаемых для американских инвестиций, на фоне опасений в Киеве по поводу американской версии, представленной Украине в среду.
.......
Пока не ясно, в чем заключается камень преткновения, но Украина настаивает на получении надежных гарантий безопасности от Европы и Соединенных Штатов, которые защитят ее от России в будущем, если будет достигнуто мирное соглашение.
.......
На встрече, которая длилась 90 минут с двухпартийной группой сенаторов США за закрытыми дверями в Мюнхене, Зеленский выразил обеспокоенность по поводу предложения США, представленного в среду, сообщили три источника, знакомых с его презентацией.
......
Два других источника охарактеризовали предложение Бессента как «однобокое», но отказались вдаваться в подробности.
Сенатор-демократ Брайан Шатц, которого после встречи спросили, считает ли Зеленский предложение США односторонним, ответил: «Я думаю, это справедливо».
Шатц заявил, что предложение Трампа «нуждается в доработке», но отказался вдаваться в подробности.
https://www.reuters.com/markets/commodities/ukraine-hands-over-draft-minerals-deal-us-kyiv-source-says-2025-02-14/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:56

МЮНХЕН, 14 февраля (Рейтер) - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу обвинил европейских лидеров в цензурировании свободы слова и неспособности контролировать иммиграцию, что вызвало резкую отповедь со стороны министра обороны Германии и отодвинуло на второй план дискуссии о войне на Украине .
Ожидалось, что перспектива мирных переговоров станет главной темой ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на этой неделе, однако Вэнс в своей речи перед собравшимися почти не упомянул Россию или Украину.
........
Он сказал, что угрозой для Европы, которая его больше всего беспокоит, являются не Россия или Китай, а то, что он назвал отходом от основополагающих ценностей защиты свободы слова, а также иммиграция, которая, по его словам, «вышела из-под контроля» в Европе.
Министр обороны Германии Борис Писториус в своем выступлении на конференции позднее в тот же день ответил на замечания Вэнса, назвав их «неприемлемыми».
По его словам, Вэнс поставил под сомнение демократию не только в Германии, но и в Европе в целом.
.....
Многие делегаты конференции наблюдали за речью Вэнса в ошеломленном молчании. Было мало аплодисментов, когда он произносил свои замечания.
После своего выступления Вэнс встретился с Элис Вайдель, лидером крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Этот шаг, вероятно, вызовет критику как нежелательное вмешательство в преддверии федеральных выборов в Германии на следующей неделе.
https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-expected-meet-vance-munich-security-conference-begins-2025-02-14/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 02:02

РИМ, 14 февраля (Рейтер) - Премьер-министр Джорджия Мелони в пятницу обвинила Россию в «оскорблении всей итальянской нации», поддержав высказывания президента Италии, сравнившего современную Россию с нацистской Германией.
В своей речи на прошлой неделе президент Серджо Маттарелла раскритиковал «агрессивные войны», которые привели ко Второй мировой войне. «Это был проект Третьего рейха в Европе. Нынешняя российская агрессия против Украины носит именно такой характер», — сказал он.

С некоторой задержкой отреагировав на эти заявления, официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу раскритиковала высказывания Маттареллы, назвав их «богохульными выдумками».
Мелони заявил в резком заявлении: «Оскорбления пресс-секретаря (...) оскорбляют всю итальянскую нацию, которую представляет глава государства».
«Я выражаю свою полную солидарность, а также солидарность всего правительства с президентом Маттареллой, который всегда решительно осуждал агрессию, совершенную против Украины», — добавила она.
https://www.reuters.com/world/europe/italy-presidents-third-reich-comments-russia-spark-row-rome-moscow-row-2025-02-14/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 02:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 02:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все що треба знати про цей форум

https://ibb.co/Nd6dtvKN
Востаннє редагувалось yama в Суб 15 лют, 2025 02:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 02:22

yama

Щиро дякую за довіру
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 02:31

  Shaman написав:коли кажемо про даремні втрати, то спочатку подивиться, а скільки руські поклали там людей у спробах звільнити Кринки на більш низькому березі... війна жорстока річ, й якщо є розмін 1 на 10, то таку позицію будуть тримати до останнього...

Тут неправильны все вводные для расчетов.
Размен 1 к 10 выглядит по определению фантастическим. Тут как-то Бандерлог сказал умную вещь, не думайте, что мы воюем с папуасами, если бы мы воевали с папуасами мы бы уже провели парад на Красной площади.
Противник силен, умен, очень хорошо учится на ошибках, и боюсь, что сейчас в целом более мотивирован, так как там почти все осознанные контрактники, а у нас все возрастающий процент насильно мобилизованных.
По военным учебникам реальное для успеха количество атакующих это 1 к 3. Наверное, именно это соотношение потерь надо взять за основу расчетов. При том важное при прочих равных условиях - артиллерия, авиация.
Насчет левого низкого берега. Так это мы были на низком левом берегу, и мы каждые семь дней проводили ротацию туда-сюда под стаей вражеских дронов на беззащитных лодочках. По памяти что там публиковалось - 787 вроде исчезнувших людей, так в основном это утопшие. И только те, тела которых не удалось достать и эвакуировать.
Переправить на левый берег тяжелую технику и артиллерию понятно было очень трудно.
Поэтому наблюдалось сравнивание с землей Крынок КАБами и издалека артиллерией. Крынок физически больше не существует. Да наши дроноводы работали классно, но так чтобы вражеский накат беспрерывно шел за накатом с утра до вечера такого не было, были огневые стрелковые контакты и много, и мины ставили, и удачно.
Поэтому могу допустить, что 200-х у противника было несколько больше чем у нас, но то что количество контуженных и заболевших тяжелым воспалением легких у нас было действительно на порядок больше, чем у противника, могу предположить.
Уже в памяти начало стираться, началось все с удачной атаки в Козачьих Лагерях 7-8 августа 2023 года. Это был бомбический эффект, наша сводная группа называлась символически ТгР Нормандия. Было ощущение, что сейчас зайдем всей мощью с помощью инженерных войск и двинем дальше. Даже состояние эйфории было. Потом был плацдарм напротив Никольского чуть ближе к Херсону, потом собственно Крынки. Потом гдесь к началу 2024 года даже в среде военных начались вопросы, что собственно происходит и на фига этот поток контуженных. Цель какая? Политический бонус получить и лайки, так какая-то слишком дорогая цена.
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