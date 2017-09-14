prodigy написав:дізнавшись від Кирила Буданова о 14.30 23 лютого 2022 про 100% інформацію що неменуче вторгнення , що робить головнокомандующий (часу зруйнувати мости на півдні і на півночи , а потім ще замінувати підходи було достатньо)? подивитсья два відео і зрозумієте(він отримавши інформацію пійшов радитись з дружиною)
Аи ви подивиться первинне відео з Наєвим. Мости не підірвали тому що...ну нє получілось у солдат. От так просто, армія не виконала свої функції, або зрадил або москалі переграли про це мовчок. Але всі побачили в цьому відео тільки те що козел бутусов "розклав". Ще Наєв каже що потрібно 45 діб, що б все було як треба розгорнули, мобілізували, видинулися. А ще проболтався що режим АТО треба було вводити не тільки в Донецькій, Луганській а і в Херсонській Запорізській щоб підготувати теріторію. Своїх мізкив невистачає? Тільки Бутусовска блювота вставляє? КАроче армія у нас була зашибісь, з головнокомандуючим не пощастило
КИЕВ/МЮНХЕН, 14 февраля (Рейтер) - Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом завершились в пятницу в Мюнхене без объявления о важнейшей сделке по добыче полезных ископаемых, которая имеет решающее значение для усилий Киева по получению поддержки президента Дональда Трампа . Ранее Киев вернулся в США с пересмотренным проектом соглашения, которое может открыть его обширные ресурсы ключевых полезных ископаемых для американских инвестиций, на фоне опасений в Киеве по поводу американской версии, представленной Украине в среду. ....... Пока не ясно, в чем заключается камень преткновения, но Украина настаивает на получении надежных гарантий безопасности от Европы и Соединенных Штатов, которые защитят ее от России в будущем, если будет достигнуто мирное соглашение. ....... На встрече, которая длилась 90 минут с двухпартийной группой сенаторов США за закрытыми дверями в Мюнхене, Зеленский выразил обеспокоенность по поводу предложения США, представленного в среду, сообщили три источника, знакомых с его презентацией. ...... Два других источника охарактеризовали предложение Бессента как «однобокое», но отказались вдаваться в подробности. Сенатор-демократ Брайан Шатц, которого после встречи спросили, считает ли Зеленский предложение США односторонним, ответил: «Я думаю, это справедливо». Шатц заявил, что предложение Трампа «нуждается в доработке», но отказался вдаваться в подробности.
МЮНХЕН, 14 февраля (Рейтер) - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу обвинил европейских лидеров в цензурировании свободы слова и неспособности контролировать иммиграцию, что вызвало резкую отповедь со стороны министра обороны Германии и отодвинуло на второй план дискуссии о войне на Украине . Ожидалось, что перспектива мирных переговоров станет главной темой ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на этой неделе, однако Вэнс в своей речи перед собравшимися почти не упомянул Россию или Украину. ........ Он сказал, что угрозой для Европы, которая его больше всего беспокоит, являются не Россия или Китай, а то, что он назвал отходом от основополагающих ценностей защиты свободы слова, а также иммиграция, которая, по его словам, «вышела из-под контроля» в Европе. Министр обороны Германии Борис Писториус в своем выступлении на конференции позднее в тот же день ответил на замечания Вэнса, назвав их «неприемлемыми». По его словам, Вэнс поставил под сомнение демократию не только в Германии, но и в Европе в целом. ..... Многие делегаты конференции наблюдали за речью Вэнса в ошеломленном молчании. Было мало аплодисментов, когда он произносил свои замечания. После своего выступления Вэнс встретился с Элис Вайдель, лидером крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Этот шаг, вероятно, вызовет критику как нежелательное вмешательство в преддверии федеральных выборов в Германии на следующей неделе.
РИМ, 14 февраля (Рейтер) - Премьер-министр Джорджия Мелони в пятницу обвинила Россию в «оскорблении всей итальянской нации», поддержав высказывания президента Италии, сравнившего современную Россию с нацистской Германией. В своей речи на прошлой неделе президент Серджо Маттарелла раскритиковал «агрессивные войны», которые привели ко Второй мировой войне. «Это был проект Третьего рейха в Европе. Нынешняя российская агрессия против Украины носит именно такой характер», — сказал он.
С некоторой задержкой отреагировав на эти заявления, официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу раскритиковала высказывания Маттареллы, назвав их «богохульными выдумками». Мелони заявил в резком заявлении: «Оскорбления пресс-секретаря (...) оскорбляют всю итальянскую нацию, которую представляет глава государства». «Я выражаю свою полную солидарность, а также солидарность всего правительства с президентом Маттареллой, который всегда решительно осуждал агрессию, совершенную против Украины», — добавила она.
Shaman написав:коли кажемо про даремні втрати, то спочатку подивиться, а скільки руські поклали там людей у спробах звільнити Кринки на більш низькому березі... війна жорстока річ, й якщо є розмін 1 на 10, то таку позицію будуть тримати до останнього...
Тут неправильны все вводные для расчетов. Размен 1 к 10 выглядит по определению фантастическим. Тут как-то Бандерлог сказал умную вещь, не думайте, что мы воюем с папуасами, если бы мы воевали с папуасами мы бы уже провели парад на Красной площади. Противник силен, умен, очень хорошо учится на ошибках, и боюсь, что сейчас в целом более мотивирован, так как там почти все осознанные контрактники, а у нас все возрастающий процент насильно мобилизованных. По военным учебникам реальное для успеха количество атакующих это 1 к 3. Наверное, именно это соотношение потерь надо взять за основу расчетов. При том важное при прочих равных условиях - артиллерия, авиация. Насчет левого низкого берега. Так это мы были на низком левом берегу, и мы каждые семь дней проводили ротацию туда-сюда под стаей вражеских дронов на беззащитных лодочках. По памяти что там публиковалось - 787 вроде исчезнувших людей, так в основном это утопшие. И только те, тела которых не удалось достать и эвакуировать. Переправить на левый берег тяжелую технику и артиллерию понятно было очень трудно. Поэтому наблюдалось сравнивание с землей Крынок КАБами и издалека артиллерией. Крынок физически больше не существует. Да наши дроноводы работали классно, но так чтобы вражеский накат беспрерывно шел за накатом с утра до вечера такого не было, были огневые стрелковые контакты и много, и мины ставили, и удачно. Поэтому могу допустить, что 200-х у противника было несколько больше чем у нас, но то что количество контуженных и заболевших тяжелым воспалением легких у нас было действительно на порядок больше, чем у противника, могу предположить. Уже в памяти начало стираться, началось все с удачной атаки в Козачьих Лагерях 7-8 августа 2023 года. Это был бомбический эффект, наша сводная группа называлась символически ТгР Нормандия. Было ощущение, что сейчас зайдем всей мощью с помощью инженерных войск и двинем дальше. Даже состояние эйфории было. Потом был плацдарм напротив Никольского чуть ближе к Херсону, потом собственно Крынки. Потом гдесь к началу 2024 года даже в среде военных начались вопросы, что собственно происходит и на фига этот поток контуженных. Цель какая? Политический бонус получить и лайки, так какая-то слишком дорогая цена.