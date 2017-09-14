Додано: Суб 15 лют, 2025 02:31

Shaman написав: коли кажемо про даремні втрати, то спочатку подивиться, а скільки руські поклали там людей у спробах звільнити Кринки на більш низькому березі... війна жорстока річ, й якщо є розмін 1 на 10, то таку позицію будуть тримати до останнього... коли кажемо про даремні втрати, то спочатку подивиться, а скільки руські поклали там людей у спробах звільнити Кринки на більш низькому березі... війна жорстока річ, й якщо є розмін 1 на 10, то таку позицію будуть тримати до останнього...

Тут неправильны все вводные для расчетов.Размен 1 к 10 выглядит по определению фантастическим. Тут как-то Бандерлог сказал умную вещь, не думайте, что мы воюем с папуасами, если бы мы воевали с папуасами мы бы уже провели парад на Красной площади.Противник силен, умен, очень хорошо учится на ошибках, и боюсь, что сейчас в целом более мотивирован, так как там почти все осознанные контрактники, а у нас все возрастающий процент насильно мобилизованных.По военным учебникам реальное для успеха количество атакующих это 1 к 3. Наверное, именно это соотношение потерь надо взять за основу расчетов. При том важное при прочих равных условиях - артиллерия, авиация.Насчет левого низкого берега. Так это мы были на низком левом берегу, и мы каждые семь дней проводили ротацию туда-сюда под стаей вражеских дронов на беззащитных лодочках. По памяти что там публиковалось - 787 вроде исчезнувших людей, так в основном это утопшие. И только те, тела которых не удалось достать и эвакуировать.Переправить на левый берег тяжелую технику и артиллерию понятно было очень трудно.Поэтому наблюдалось сравнивание с землей Крынок КАБами и издалека артиллерией. Крынок физически больше не существует. Да наши дроноводы работали классно, но так чтобы вражеский накат беспрерывно шел за накатом с утра до вечера такого не было, были огневые стрелковые контакты и много, и мины ставили, и удачно.Поэтому могу допустить, что 200-х у противника было несколько больше чем у нас, но то что количество контуженных и заболевших тяжелым воспалением легких у нас было действительно на порядок больше, чем у противника, могу предположить.Уже в памяти начало стираться, началось все с удачной атаки в Козачьих Лагерях 7-8 августа 2023 года. Это был бомбический эффект, наша сводная группа называлась символически ТгР Нормандия. Было ощущение, что сейчас зайдем всей мощью с помощью инженерных войск и двинем дальше. Даже состояние эйфории было. Потом был плацдарм напротив Никольского чуть ближе к Херсону, потом собственно Крынки. Потом гдесь к началу 2024 года даже в среде военных начались вопросы, что собственно происходит и на фига этот поток контуженных. Цель какая? Политический бонус получить и лайки, так какая-то слишком дорогая цена.