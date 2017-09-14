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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12657126581265912660

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 35
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
13
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
12
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 02:39

  yama написав:Все що треба знати про цей форум

https://ibb.co/Nd6dtvKN


Продавцу лампочек и ухилянту не нравится этот форум. Без тебя этот форум не потеряет точно ничего. Бессмысленный персонаж, не несущий никакой практической пользы.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 03:22

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх
завітають гості з паяльником

Обесточьь квартиру. Пусть думают где греть паяльник.А ты им не подсказывай, как бы не хотелось погорячее

1. Як би ми не хі-хікали, а паяльник - "вирішує все!" :mrgreen:

2. Ок, нема е/е(злий Хотаб не оплачував, і йому відрізали... :mrgreen: ) то, грабіжники взяли з собою "французький ключ"(погугли, якщо не в темі) і почали бавитись в стоматолога/дантиста :lol:


Питання залишається відкритим - ХТО ще хоче випробувати долю/тримає всю, чи майже всю скирду вдома в сейфі? :mrgreen:
можлив в когось дома сигналізація, тривожна кнопка, хороші двері , хороший пес та на стіні вість калаш ? А може просто ключь від сейфа знаходить ся не вдома і тут ніякий паяльник не допоможе , якщо ключь в 120-200 км від сейфу десь далеко ? Або звідки знати на якій з 3х обʼєктів житлової (не житлової) нерухомості , в якому з трьох сейфів щось є ? В якомусь коняк, десь пістолет, десь і пістолет і гроші , десь золото. Чому концепція одного сейфа в одному місці там де проживаєш ?
yama
 
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  #<1 ... 12657126581265912660
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