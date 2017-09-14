|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 15 лют, 2025 02:39
Продавцу лампочек и ухилянту не нравится этот форум. Без тебя этот форум не потеряет точно ничего. Бессмысленный персонаж, не несущий никакой практической пользы.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19368
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4790 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
23
5
1
Додано: Суб 15 лют, 2025 03:22
Успіх написав: Hotab написав:Успіх
завітають гості з паяльником
Обесточьь квартиру. Пусть думают где греть паяльник.А ты им не подсказывай, как бы не хотелось погорячее
1. Як би ми не хі-хікали, а паяльник - "вирішує все!"
2. Ок, нема е/е(злий Хотаб не оплачував, і йому відрізали...
) то, грабіжники взяли з собою "французький ключ"(погугли, якщо не в темі) і почали бавитись в стоматолога/дантиста
Питання залишається відкритим - ХТО ще хоче випробувати долю/тримає всю, чи майже всю скирду вдома в сейфі?
можлив в когось дома сигналізація, тривожна кнопка, хороші двері , хороший пес та на стіні вість калаш ? А може просто ключь від сейфа знаходить ся не вдома і тут ніякий паяльник не допоможе , якщо ключь в 120-200 км від сейфу десь далеко ? Або звідки знати на якій з 3х обʼєктів житлової (не житлової) нерухомості , в якому з трьох сейфів щось є ? В якомусь коняк, десь пістолет, десь і пістолет і гроші , десь золото. Чому концепція одного сейфа в одному місці там де проживаєш ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4995
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9104 раз.
- Подякували: 1059 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|86331
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|260358
|
|
|6076
|906281
|
|