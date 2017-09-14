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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 лют, 2025 02:39
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Востаннє редагувалось freeze
в Суб 15 лют, 2025 07:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 03:22
Успіх написав: Hotab написав:Успіх
завітають гості з паяльником
Обесточьь квартиру. Пусть думают где греть паяльник.А ты им не подсказывай, как бы не хотелось погорячее
1. Як би ми не хі-хікали, а паяльник - "вирішує все!"
2. Ок, нема е/е(злий Хотаб не оплачував, і йому відрізали...
) то, грабіжники взяли з собою "французький ключ"(погугли, якщо не в темі) і почали бавитись в стоматолога/дантиста
Питання залишається відкритим - ХТО ще хоче випробувати долю/тримає всю, чи майже всю скирду вдома в сейфі?
можлив в когось дома сигналізація, тривожна кнопка, хороші двері , хороший пес та на стіні вість калаш ( доречі ви привезли з війни трофеї ? Мали б привезти хоча б пару трійку ) ? А може просто ключь від сейфа знаходиться не вдома і тут ніякий паяльник не допоможе , якщо ключь в 120-200 км від сейфу десь далеко ? Або звідки знати в якому з 3х обʼєктів житлової (не житлової) нерухомості , в якому з трьох сейфів щось є ? В якомусь коняк, десь пістолет, десь і пістолет і гроші , десь золото. Чому концепція одного сейфа в одному місці там де проживаєш ? Можливо проживання в іншому місті на зйомному житлі , а сейф вдома в тещі 1 кг злиток / в брата 1 кг / свата/ кума чи тестя теж пару кг злитків ? Питання розміру скирди , за 50 тис доларів навряд чи до вас завітає серйозна розстрільно/ тортурна команда головорізів, бо може бути опір. Та й треба на форумах і взагалі голосно кричати про розмір скирди і викладати сторіс в інстаграм з своїм мішком золота. Та приїзжати на хороших авто додому . Відсвічувати своєю скирдою / золотом не треба . Ясно що якщо ви щодня паркуєте свій гелендваген і через день х6 та порш 911 у дворі серед хрущовок то до вас завітають коли нікого не буде вдома. Хоча якщо у вас є хороша скирда і мшочок золота то ви скоріш за все ділитесь з вірним людьми і ви в долі і потрібні люди в долі і ви в законі , до вас не прийдуть, бо свій серед своїх. Тож поки ви ділитесь - можете спокійно спати поряд зі своїм золотом вдома поряд з сейфом . Беріть приклад з колишніх голів мсек ( комісій з інвалідності) там
диверсифікація і чомусь нема багато банківських вкладів , є бізнес готівка золото і суд все конфісковане повернув .
Старый индеец приходит в банк и просит займ на 500 долларов. Банковский работник начинает оформлять бумаги.
— Что ты собираешься делать с этими деньгами? — спрашивает он индейца.
— Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал.
— Что у тебя есть для обеспечения залога?
— Я не знаю, что такое "Залог", — говорит индеец.
— Ну залог это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость займа. У тебя есть автомобиль?
— Есть, грузовичок 1949 года выпуска...
— Нет, это не годится, — говорит банковский работник, — может, у тебя есть скот?
— Да, у меня есть лошадь.. anekdotov.net,.
— Сколько ей лет?
— Не знаю, у нее уже нет зубов, чтоб определить...
В конце концов индейцу оформляют займ и выдают 500 долларов. Спустя несколько недель индеец снова приходит в банк, достает пачку денег и возвращает займ.
— Что ты собираешься делать с остальными деньгами? — спрашивает его тот же работник.
— Положу в вигвам, — говорит индеец.
— Ты можешь сделать депозит в нашем банке.
— Я не знаю, что такое "Депозит", — отвечает индеец
— Ну ты отдаешь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе нужны деньги, ты их можешь взять...
Старый индеец подумал и спросил:
— А что у банка есть в залог?
Повтрюсь ваша нерухомість і банківський депозит ще більше в ризику ніж злиток золота в сейфі. Вашу квартиру можуть спробувати забрати колектори по фіктивному рішенню нотаріуса, вашу квартиру можуть захопити цигани/ бандити , затопити сусіди, може статися вибух, газу, просто відключать вам газ чи електрику і ваша квартира стане пустою коробкою, прийде русскій мір, просто націоналізують, обкладуть податков, підвищать комунальні послуги в 10 раз. Банально коли ви перейдете дорогу криміналу , вас у вашій квартирі чекатимуть . Квартиру можуть забрати за придумані борги / за якийсь адмін штраф накласти на неї арешт за рішенням суду . Купа шахрайських навіть рейдерських схем . Квартиранти замінять двері замки і ви два роки по судах будете щось доводити та думати як їх виселити. У вас можуть зявитися чудові сусіди алкоголіки дебошири чи поряд може виникнути наркопритон , що зробить проживання не можливим, та взагалі пару є….тих сусідів зроблять життя здачу не можливою. 1001 варінат як квартира може стати неліквідом. А от один кілограм золота з якого починається стартова ціна квартири в кишеню куртки поклав і поїхав , навіть два кілограма по кишенях розпихати злитками по 100-200 грам можна і спокійно так всю Україну в мирний час проїхати з таким крамом
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Додано: Суб 15 лют, 2025 07:56
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