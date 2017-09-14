Додано: Суб 15 лют, 2025 03:22

Успіх написав: Hotab написав: Успіх

завітають гості з паяльником



Обесточьь квартиру. Пусть думают где греть паяльник.А ты им не подсказывай, как бы не хотелось погорячее Обесточьь квартиру. Пусть думают где греть паяльник.А ты им не подсказывай, как бы не хотелось погорячее

1. Як би ми не хі-хікали, а паяльник - "вирішує все!"



2. Ок, нема е/е(злий Хотаб не оплачував, і йому відрізали... ) то, грабіжники взяли з собою "французький ключ"(погугли, якщо не в темі) і почали бавитись в стоматолога/дантиста





Питання залишається відкритим - ХТО ще хоче випробувати долю/тримає всю, чи майже всю скирду вдома в сейфі? 1. Як би ми не хі-хікали, а паяльник - "вирішує все!"2. Ок, нема е/е(злий Хотаб не оплачував, і йому відрізали...) то, грабіжники взяли з собою "французький ключ"(погугли, якщо не в темі) і почали бавитись в стоматолога/дантистаПитання залишається відкритим - ХТО ще хоче випробувати долю/тримає всю, чи майже всю скирду вдома в сейфі?

Старый индеец приходит в банк и просит займ на 500 долларов. Банковский работник начинает оформлять бумаги.

— Что ты собираешься делать с этими деньгами? — спрашивает он индейца.

— Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал.

— Что у тебя есть для обеспечения залога?

— Я не знаю, что такое "Залог", — говорит индеец.

— Ну залог это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость займа. У тебя есть автомобиль?

— Есть, грузовичок 1949 года выпуска...

— Нет, это не годится, — говорит банковский работник, — может, у тебя есть скот?

— Да, у меня есть лошадь.. anekdotov.net,.

— Сколько ей лет?

— Не знаю, у нее уже нет зубов, чтоб определить...

В конце концов индейцу оформляют займ и выдают 500 долларов. Спустя несколько недель индеец снова приходит в банк, достает пачку денег и возвращает займ.

— Что ты собираешься делать с остальными деньгами? — спрашивает его тот же работник.

— Положу в вигвам, — говорит индеец.

— Ты можешь сделать депозит в нашем банке.

— Я не знаю, что такое "Депозит", — отвечает индеец

— Ну ты отдаешь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе нужны деньги, ты их можешь взять...

Старый индеец подумал и спросил:

— А что у банка есть в залог?

можлив в когось дома сигналізація, тривожна кнопка, хороші двері , хороший пес та на стіні вість калаш ( доречі ви привезли з війни трофеї ? Мали б привезти хоча б пару трійку ) ? А може просто ключь від сейфа знаходиться не вдома і тут ніякий паяльник не допоможе , якщо ключь в 120-200 км від сейфу десь далеко ? Або звідки знати в якому з 3х обʼєктів житлової (не житлової) нерухомості , в якому з трьох сейфів щось є ? В якомусь коняк, десь пістолет, десь і пістолет і гроші , десь золото. Чому концепція одного сейфа в одному місці там де проживаєш ? Можливо проживання в іншому місті на зйомному житлі , а сейф вдома в тещі 1 кг злиток / в брата 1 кг / свата/ кума чи тестя теж пару кг злитків ? Питання розміру скирди , за 50 тис доларів навряд чи до вас завітає серйозна розстрільно/ тортурна команда головорізів, бо може бути опір. Та й треба на форумах і взагалі голосно кричати про розмір скирди і викладати сторіс в інстаграм з своїм мішком золота. Та приїзжати на хороших авто додому . Відсвічувати своєю скирдою / золотом не треба . Ясно що якщо ви щодня паркуєте свій гелендваген і через день х6 та порш 911 у дворі серед хрущовок то до вас завітають коли нікого не буде вдома. Хоча якщо у вас є хороша скирда і мшочок золота то ви скоріш за все ділитесь з вірним людьми і ви в долі і потрібні люди в долі і ви в законі , до вас не прийдуть, бо свій серед своїх. Тож поки ви ділитесь - можете спокійно спати поряд зі своїм золотом вдома поряд з сейфом . Беріть приклад з колишніх голів мсек ( комісій з інвалідності) тамдиверсифікація і чомусь нема багато банківських вкладів , є бізнес готівка золото і суд все конфісковане повернув .Повтрюсь ваша нерухомість і банківський депозит ще більше в ризику ніж злиток золота в сейфі. Вашу квартиру можуть спробувати забрати колектори по фіктивному рішенню нотаріуса, вашу квартиру можуть захопити цигани/ бандити , затопити сусіди, може статися вибух, газу, просто відключать вам газ чи електрику і ваша квартира стане пустою коробкою, прийде русскій мір, просто націоналізують, обкладуть податков, підвищать комунальні послуги в 10 раз. Банально коли ви перейдете дорогу криміналу , вас у вашій квартирі чекатимуть . Квартиру можуть забрати за придумані борги / за якийсь адмін штраф накласти на неї арешт за рішенням суду . Купа шахрайських навіть рейдерських схем . Квартиранти замінять двері замки і ви два роки по судах будете щось доводити та думати як їх виселити. У вас можуть зявитися чудові сусіди алкоголіки дебошири чи поряд може виникнути наркопритон , що зробить проживання не можливим, та взагалі пару є….тих сусідів зроблять життя здачу не можливою. 1001 варінат як квартира може стати неліквідом. А от один кілограм золота з якого починається стартова ціна квартири в кишеню куртки поклав і поїхав , навіть два кілограма по кишенях розпихати злитками по 100-200 грам можна і спокійно так всю Україну в мирний час проїхати з таким крамом