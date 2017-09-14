RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12657126581265912660

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 35
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
13
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
12
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 02:39

...
Востаннє редагувалось freeze в Суб 15 лют, 2025 07:42, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19368
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4790 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 03:22

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх
завітають гості з паяльником

Обесточьь квартиру. Пусть думают где греть паяльник.А ты им не подсказывай, как бы не хотелось погорячее

1. Як би ми не хі-хікали, а паяльник - "вирішує все!" :mrgreen:

2. Ок, нема е/е(злий Хотаб не оплачував, і йому відрізали... :mrgreen: ) то, грабіжники взяли з собою "французький ключ"(погугли, якщо не в темі) і почали бавитись в стоматолога/дантиста :lol:


Питання залишається відкритим - ХТО ще хоче випробувати долю/тримає всю, чи майже всю скирду вдома в сейфі? :mrgreen:
можлив в когось дома сигналізація, тривожна кнопка, хороші двері , хороший пес та на стіні вість калаш ( доречі ви привезли з війни трофеї ? Мали б привезти хоча б пару трійку ) ? А може просто ключь від сейфа знаходиться не вдома і тут ніякий паяльник не допоможе , якщо ключь в 120-200 км від сейфу десь далеко ? Або звідки знати в якому з 3х обʼєктів житлової (не житлової) нерухомості , в якому з трьох сейфів щось є ? В якомусь коняк, десь пістолет, десь і пістолет і гроші , десь золото. Чому концепція одного сейфа в одному місці там де проживаєш ? Можливо проживання в іншому місті на зйомному житлі , а сейф вдома в тещі 1 кг злиток / в брата 1 кг / свата/ кума чи тестя теж пару кг злитків ? Питання розміру скирди , за 50 тис доларів навряд чи до вас завітає серйозна розстрільно/ тортурна команда головорізів, бо може бути опір. Та й треба на форумах і взагалі голосно кричати про розмір скирди і викладати сторіс в інстаграм з своїм мішком золота. Та приїзжати на хороших авто додому . Відсвічувати своєю скирдою / золотом не треба . Ясно що якщо ви щодня паркуєте свій гелендваген і через день х6 та порш 911 у дворі серед хрущовок то до вас завітають коли нікого не буде вдома. Хоча якщо у вас є хороша скирда і мшочок золота то ви скоріш за все ділитесь з вірним людьми і ви в долі і потрібні люди в долі і ви в законі , до вас не прийдуть, бо свій серед своїх. Тож поки ви ділитесь - можете спокійно спати поряд зі своїм золотом вдома поряд з сейфом . Беріть приклад з колишніх голів мсек ( комісій з інвалідності) там
диверсифікація і чомусь нема багато банківських вкладів , є бізнес готівка золото і суд все конфісковане повернув .

Старый индеец приходит в банк и просит займ на 500 долларов. Банковский работник начинает оформлять бумаги.
— Что ты собираешься делать с этими деньгами? — спрашивает он индейца.
— Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал.
— Что у тебя есть для обеспечения залога?
— Я не знаю, что такое "Залог", — говорит индеец.
— Ну залог это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость займа. У тебя есть автомобиль?
— Есть, грузовичок 1949 года выпуска...
— Нет, это не годится, — говорит банковский работник, — может, у тебя есть скот?
— Да, у меня есть лошадь.. anekdotov.net,.
— Сколько ей лет?
— Не знаю, у нее уже нет зубов, чтоб определить...
В конце концов индейцу оформляют займ и выдают 500 долларов. Спустя несколько недель индеец снова приходит в банк, достает пачку денег и возвращает займ.
— Что ты собираешься делать с остальными деньгами? — спрашивает его тот же работник.
— Положу в вигвам, — говорит индеец.
— Ты можешь сделать депозит в нашем банке.
— Я не знаю, что такое "Депозит", — отвечает индеец
— Ну ты отдаешь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе нужны деньги, ты их можешь взять...
Старый индеец подумал и спросил:
— А что у банка есть в залог?

Повтрюсь ваша нерухомість і банківський депозит ще більше в ризику ніж злиток золота в сейфі. Вашу квартиру можуть спробувати забрати колектори по фіктивному рішенню нотаріуса, вашу квартиру можуть захопити цигани/ бандити , затопити сусіди, може статися вибух, газу, просто відключать вам газ чи електрику і ваша квартира стане пустою коробкою, прийде русскій мір, просто націоналізують, обкладуть податков, підвищать комунальні послуги в 10 раз. Банально коли ви перейдете дорогу криміналу , вас у вашій квартирі чекатимуть . Квартиру можуть забрати за придумані борги / за якийсь адмін штраф накласти на неї арешт за рішенням суду . Купа шахрайських навіть рейдерських схем . Квартиранти замінять двері замки і ви два роки по судах будете щось доводити та думати як їх виселити. У вас можуть зявитися чудові сусіди алкоголіки дебошири чи поряд може виникнути наркопритон , що зробить проживання не можливим, та взагалі пару є….тих сусідів зроблять життя здачу не можливою. 1001 варінат як квартира може стати неліквідом. А от один кілограм золота з якого починається стартова ціна квартири в кишеню куртки поклав і поїхав , навіть два кілограма по кишенях розпихати злитками по 100-200 грам можна і спокійно так всю Україну в мирний час проїхати з таким крамом
yama
 
Повідомлень: 4995
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9104 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 07:56

Schmit
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 08:53

  Schmit написав:


Вибори почались.
4 дні тому і Кличко відкрив виборчу кампанію.


11 лютого мер Києва Віталій Кличко виступив на форумі «Демократична стабільність України під час війни та в період відновлення». Під час виступу він порушив низку ключових питань, серед яких можливість припинення війни, перспективи виборчих процесів, ризики соціальних конфліктів після війни, необхідність комплексних реформ у всіх сферах життя. Він підкреслив, що для відновлення країни потрібна не лише фізична реконструкція, а й глибокі зміни в державному управлінні, правовій системі та економіці. Кличко наголосив на важливості єдності суспільства та всіх гілок влади для успішного майбутнього України.

Як зазначив Віталій Кличко, сьогодні суспільство зосереджене на політичних процесах, особливо на майбутніх виборах, а Україна щодня втрачає своїх героїв на фронті. Він підкреслив, що втрата територій триває, а на питання, коли закінчиться війна і відновиться мир, немає чіткої відповіді. Це питання задає собі кожен українець, але однозначної відповіді наразі немає. Швидше за все через місяць-два.

Кличко підкреслив, що хоча більшість політичних сил, які зараз діють в Україні, перебувають у спільному політичному середовищі та об’єднані навколо відновлення країни, передвиборчі процеси вже почалися. Він попередив, що виборча кампанія може супроводжуватися жорстким протистоянням політичних сил, а суспільство може болісно сприйняти можливий компроміс, який стане необхідним для припинення бойових дій.

Він також підкреслив, що утримання армії – дорогий процес. Після закінчення бойових дій щонайменше третина військовослужбовців майже мільйонної української армії буде звільнена в запас, і їм потрібно буде швидко знайти роботу. Водночас держава має забезпечити їх швидку реінтеграцію та працевлаштування.
Водночас загострюються політичні баталії, які можуть призвести до небезпечної для стабільності держави боротьби на знищення.
Кличко висловив побоювання щодо можливих заворушень і громадянського протистояння після закінчення війни.
Він зазначив, що в історії інших країн після військових конфліктів часто спостерігався період політичної нестабільності та депресивних настроїв у суспільстві. Щоб цього уникнути, необхідно забезпечити єдність усіх гілок влади та суспільства загалом.

Він підкреслив, що одним із найважливіших викликів є пошук ефективного плану відновлення країни, якого досі немає.
Востаннє редагувалось Banderlog в Суб 15 лют, 2025 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 08:58

Успіх
Питання залишається відкритим - ХТО ще хоче випробувати долю/тримає всю, чи майже всю скирду вдома в сейфі?


Мудрість йде за тобою. Але ти завжди швидше.
Hotab
 
Повідомлень: 14152
З нами з: 15.02.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 2319 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 09:17

  Xenon написав:
  pesikot написав:Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ...
Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...

Шахеды по ночам прекратились ? Нет. Даже добавился шахед по саркофагу ЧАЭС

Ракетные обстрелы прекратились ? Тоже нет

Путин и не собирается прекращать войну


,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость......

https://www.wsj.com/world/europe/vance- ... l-da9c18ac

Вэнс заявил, что его слова об отправке войск США в Украину не так поняли
Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал издание The Wall Street Journal за искажение его слов о возможности отправки американских войск в Украину.

Он отметил в соцсети X, что американские военные не должны подвергаться опасности там, где нет интересов США.

Xenon, як невдобно у тебе вийшло ... )

Вже війська нікуди не відправляются, санкції також під питанням
Все як я і казав - лише голосні та голословні заяви
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10719
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 09:27

  pesikot написав:
  Xenon написав:
  pesikot написав:Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ...
Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...

Шахеды по ночам прекратились ? Нет. Даже добавился шахед по саркофагу ЧАЭС

Ракетные обстрелы прекратились ? Тоже нет

Путин и не собирается прекращать войну


,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость......

https://www.wsj.com/world/europe/vance- ... l-da9c18ac

Вэнс заявил, что его слова об отправке войск США в Украину не так поняли
Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал издание The Wall Street Journal за искажение его слов о возможности отправки американских войск в Украину.

Он отметил в соцсети X, что американские военные не должны подвергаться опасности там, где нет интересов США.

Xenon, як невдобно у тебе вийшло ... )

Вже війська нікуди не відправляются, санкції також під питанням
Все як я і казав - лише голосні та голословні заяви

До чого тут Xenon?
Що в нього невдобно вийшло?

Песікот, закінчуй фігньой страждати. Він висвітлив одну новину на той час, ти другу на потім.
Невдобно вийшло у Венса.

Краще написав би чому Венс отакі коники робить.
detroytred
 
Повідомлень: 23171
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12657126581265912660
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 86431
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 260462
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 906410
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3196)
15.02.2025 07:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.