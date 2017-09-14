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Додано: Суб 15 лют, 2025 02:39
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Востаннє редагувалось freeze в Суб 15 лют, 2025 07:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 лют, 2025 03:22
можлив в когось дома сигналізація, тривожна кнопка, хороші двері , хороший пес та на стіні вість калаш ( доречі ви привезли з війни трофеї ? Мали б привезти хоча б пару трійку ) ? А може просто ключь від сейфа знаходиться не вдома і тут ніякий паяльник не допоможе , якщо ключь в 120-200 км від сейфу десь далеко ? Або звідки знати в якому з 3х обʼєктів житлової (не житлової) нерухомості , в якому з трьох сейфів щось є ? В якомусь коняк, десь пістолет, десь і пістолет і гроші , десь золото. Чому концепція одного сейфа в одному місці там де проживаєш ? Можливо проживання в іншому місті на зйомному житлі , а сейф вдома в тещі 1 кг злиток / в брата 1 кг / свата/ кума чи тестя теж пару кг злитків ? Питання розміру скирди , за 50 тис доларів навряд чи до вас завітає серйозна розстрільно/ тортурна команда головорізів, бо може бути опір. Та й треба на форумах і взагалі голосно кричати про розмір скирди і викладати сторіс в інстаграм з своїм мішком золота. Та приїзжати на хороших авто додому . Відсвічувати своєю скирдою / золотом не треба . Ясно що якщо ви щодня паркуєте свій гелендваген і через день х6 та порш 911 у дворі серед хрущовок то до вас завітають коли нікого не буде вдома. Хоча якщо у вас є хороша скирда і мшочок золота то ви скоріш за все ділитесь з вірним людьми і ви в долі і потрібні люди в долі і ви в законі , до вас не прийдуть, бо свій серед своїх. Тож поки ви ділитесь - можете спокійно спати поряд зі своїм золотом вдома поряд з сейфом . Беріть приклад з колишніх голів мсек ( комісій з інвалідності) там
диверсифікація і чомусь нема багато банківських вкладів , є бізнес готівка золото і суд все конфісковане повернув .
Повтрюсь ваша нерухомість і банківський депозит ще більше в ризику ніж злиток золота в сейфі. Вашу квартиру можуть спробувати забрати колектори по фіктивному рішенню нотаріуса, вашу квартиру можуть захопити цигани/ бандити , затопити сусіди, може статися вибух, газу, просто відключать вам газ чи електрику і ваша квартира стане пустою коробкою, прийде русскій мір, просто націоналізують, обкладуть податков, підвищать комунальні послуги в 10 раз. Банально коли ви перейдете дорогу криміналу , вас у вашій квартирі чекатимуть . Квартиру можуть забрати за придумані борги / за якийсь адмін штраф накласти на неї арешт за рішенням суду . Купа шахрайських навіть рейдерських схем . Квартиранти замінять двері замки і ви два роки по судах будете щось доводити та думати як їх виселити. У вас можуть зявитися чудові сусіди алкоголіки дебошири чи поряд може виникнути наркопритон , що зробить проживання не можливим, та взагалі пару є….тих сусідів зроблять життя здачу не можливою. 1001 варінат як квартира може стати неліквідом. А от один кілограм золота з якого починається стартова ціна квартири в кишеню куртки поклав і поїхав , навіть два кілограма по кишенях розпихати злитками по 100-200 грам можна і спокійно так всю Україну в мирний час проїхати з таким крамом
Додано: Суб 15 лют, 2025 08:53
Вибори почались.
4 дні тому і Кличко відкрив виборчу кампанію.
11 лютого мер Києва Віталій Кличко виступив на форумі «Демократична стабільність України під час війни та в період відновлення». Під час виступу він порушив низку ключових питань, серед яких можливість припинення війни, перспективи виборчих процесів, ризики соціальних конфліктів після війни, необхідність комплексних реформ у всіх сферах життя. Він підкреслив, що для відновлення країни потрібна не лише фізична реконструкція, а й глибокі зміни в державному управлінні, правовій системі та економіці. Кличко наголосив на важливості єдності суспільства та всіх гілок влади для успішного майбутнього України.
Як зазначив Віталій Кличко, сьогодні суспільство зосереджене на політичних процесах, особливо на майбутніх виборах, а Україна щодня втрачає своїх героїв на фронті. Він підкреслив, що втрата територій триває, а на питання, коли закінчиться війна і відновиться мир, немає чіткої відповіді. Це питання задає собі кожен українець, але однозначної відповіді наразі немає. Швидше за все через місяць-два.
Кличко підкреслив, що хоча більшість політичних сил, які зараз діють в Україні, перебувають у спільному політичному середовищі та об’єднані навколо відновлення країни, передвиборчі процеси вже почалися. Він попередив, що виборча кампанія може супроводжуватися жорстким протистоянням політичних сил, а суспільство може болісно сприйняти можливий компроміс, який стане необхідним для припинення бойових дій.
Він також підкреслив, що утримання армії – дорогий процес. Після закінчення бойових дій щонайменше третина військовослужбовців майже мільйонної української армії буде звільнена в запас, і їм потрібно буде швидко знайти роботу. Водночас держава має забезпечити їх швидку реінтеграцію та працевлаштування.
Водночас загострюються політичні баталії, які можуть призвести до небезпечної для стабільності держави боротьби на знищення.
Кличко висловив побоювання щодо можливих заворушень і громадянського протистояння після закінчення війни.
Він зазначив, що в історії інших країн після військових конфліктів часто спостерігався період політичної нестабільності та депресивних настроїв у суспільстві. Щоб цього уникнути, необхідно забезпечити єдність усіх гілок влади та суспільства загалом.
Він підкреслив, що одним із найважливіших викликів є пошук ефективного плану відновлення країни, якого досі немає.
Востаннє редагувалось Banderlog в Суб 15 лют, 2025 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 лют, 2025 08:58
Успіх
Мудрість йде за тобою. Але ти завжди швидше.
Додано: Суб 15 лют, 2025 09:17
Xenon, як невдобно у тебе вийшло ... )
Вже війська нікуди не відправляются, санкції також під питанням
Все як я і казав - лише голосні та голословні заяви
Додано: Суб 15 лют, 2025 09:27
До чого тут Xenon?
Що в нього невдобно вийшло?
Песікот, закінчуй фігньой страждати. Він висвітлив одну новину на той час, ти другу на потім.
Невдобно вийшло у Венса.
Краще написав би чому Венс отакі коники робить.
_______________________________
До речі, диви, що заявляє Зе:
*Зеленский добавил, что Путин хотел сесть за стол переговоров, однако не для того, чтобы закончить войну, а чтобы заключить соглашение о прекращении огня. Это позволило бы российскому диктатору Путину снять некоторые глобальные санкции и позволить его военным перегруппироваться.
"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, обучиться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня", - сказал Зеленский.
Так за цей час згідно натяків Флер і Україна може зробити величезну справу --- вступити в ЄС. Вступ дасть гарантії безпеки.
А Жорін і овсі стверджує, що навіть за півроку Україна може підготуватися для відбиття будь-якого наступного нападу рфії.
Lapay...
І лотерея навіть за умови без підтримки США:
*У Украины мало шансов выжить в условиях войны против РФ без поддержки США.
Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский. "Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов - мало шансов выжить без поддержки США", - сказал Зеленский в интервью NBC News.*
Додано: Суб 15 лют, 2025 10:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
чому? тому що всі в оточенні трампа -це ляльки, а Tramp master of puppets
(Metallica, 1985)
Майстер маріонеток, я смикаю тебе за ниточки
Перекручую твій розум і розбиваю твої мрії.
за минулий термін президенства в команді трампа змінилось 92% позицій, тобто майже ніхто (із першою бригади Трампа) не допрацював свій термін разом з президентом (деякі протримались лише 1 рік), колись рахували загальну кількість чиновників яких звільнили, або вони самі звільнились-десь 160-170 (кому цікаво можете самі порахувати за годину)
Tracking turnover in the Trump administration
серед відомих, це Майкл Флин, Джон Болтон
Chief of Staff: Reince Priebus John Kelly Mick Mulvaney (acting) Mark Meadows
Deputy Chief of Staff**:Katie Walsh Kirstjen Nielsen Zachary Fuentes Emma Doyle John Fleming
тобото 4 начальника адміністрації президента і 5 замів за перший термін (не забагато?)
існує велика верогідність, якщо з путіним не вдасться "домовитись про мир" -деякі з команди трампа миттево втратять свої посади-це його стиль керування
стосвоно того, що західні ЗМІ вибухнули обурення стосовно дзінка путіну і контенту розмови (де жодного пригадування, що путін винен в початку війни,і руйнуванні України), то Трампу на*рать, він не читатель, він писатель
коли хтось в його оточенні почне натякати йому на помилки замість того, щоб співати дефірамби про його унікальність і велич, той вилетить як пробка з шампанського
Додано: Суб 15 лют, 2025 10:07
деталі збиття Ф16 своїм зрк Патріот
Це, ймовірно, призвело до дружнього вогню з боку зенітного ракетного комплексу Patriot, пише The Wall Street Journal (WSJ).
Українська сторона офіційно не підтверджувала цю версію, однак журналістка WSJ Джилліан Кей Мельхіор, посилаючись на анонімні джерела, повідомила, що перед передачею F-16 Україні система Link 16 була відключена.
Додано: Суб 15 лют, 2025 10:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Що може статися з нерухомістю чи депозитом в країнах НАТО/ЄС? Наші можновладці туди тільки і інвестують. За золото - це гарний варіант, але його тяжко перевезти через кордон без наслідків. Пачку 500 Єврових купюр набагато легше.
Висновок один - тримати гроші в надійній країні, де немає 1000 бажаючих (у яких є влада, ресурси, можливості) відібрати твоє майно.
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