Reuters: Последние санкции США против России приводят в смятение мировую торговлю нефтью



▪️Ужесточение американских санкций против Москвы нарушило бурный процесс торговли уцененной российской нефтью в Китай и Индию, оживив спрос на ближневосточную и африканскую нефть, вызвав переполох на рынках морских перевозок и рост цен на нефть.



▪️Новые правила привели к тому, что миллионы баррелей остались на судах, а трейдеры начали искать альтернативные варианты, в то время как сделки с российской нефтью, которая является крупнейшим источником для ведущих мировых импортеров Китая и Индии, замедлились.



▪️Поскольку суда, попавшие под санкции, застряли на воде, многие трейдеры поспешили перейти на другие суда, которые теперь стоят в несколько раз дороже, что увеличивает стоимость каждой поставки на миллионы долларов.



▪️Рост затрат особенно тяжело отражается на нефтеперерабатывающих компаниях Индии. В конце прошлого года страна перешла от давних ближневосточных источников к закупкам нефти в России, когда компания Reliance Industries заключила 10-летнее соглашение с российским государственным гигантом «Роснефть» на сумму около 13 миллиардов долларов в год.



▪️На этой неделе министр нефти Индии заявил, что нефтеперерабатывающие компании страны хотят покупать только российскую нефть, поставляемую компаниями и судами , не попавшими под санкции США. По словам источников в индийских нефтеперерабатывающих компаниях, это привело к сокращению количества доступных грузов и судов.



▪️По их словам, в условиях ограниченного предложения санкционных грузов скидки на российскую нефть Urals по отношению к датированной Brent сократились до 2,50-2,90 доллара за баррель при поставке в марте по сравнению с 3-3,50 доллара до введения январских санкций, что является значительным увеличением стоимости обычного груза объемом в один миллион баррелей.



▪️Более высокая стоимость российской нефти сократила ценовой разрыв с ближневосточной нефтью примерно до 3 долларов за баррель с 6-7 долларов для индийских нефтепереработчиков, что не дает им стимула рисковать в случае введения дополнительных санкций, говорят индийские источники в нефтеперерабатывающей отрасли.



▪️Индийские покупатели отклонили предложения российского судоходного гиганта «Совкомфлот», чтобы получать платежи в любой валюте, включая индийские рупии, за российскую нефть, отгруженную на танкеры, попавшие под санкции, сообщили источники.



▪️Замедление темпов роста привело к тому, что объем российской нефти, хранящейся на борту судов, увеличился на 17 миллионов баррелей с 10 января, говорится в записке Goldman Sachs от 5 февраля, и ожидается, что в первой половине 2025 года он вырастет до 50 миллионов баррелей.



▪️«Мы видим, что плавучие объемы растут. В Шаньдуне и южных портах Китая, которые обычно не являются крупными пунктами прибытия, стоят несколько танкеров с российской нефтью», — сказал один из руководителей крупного мирового торгового дома.



▪️В провинции Шаньдун сосредоточены независимые китайские нефтеперерабатывающие компании, которые являются основными покупателями санкционной нефти из России, а также Ирана и Венесуэлы.



▪️Китайские государственные нефтеперерабатывающие компании, тем временем, скорее всего, будут избегать российской нефти, поскольку санкции сокращают число контрагентов и страховщиков для таких сделок, а ключевые порты, такие как Циндао и Ричжао, стали более строгими, сказал источник, знакомый с вопросом.



▪️Ади Имсирович, директор консалтинговой компании Surrey Clean Energy и бывший нефтетрейдер российского «Газпрома», считает, что последствия санкций могут сократить российский экспорт на 1,5 миллиона баррелей в день в ближайшей перспективе.



▪️«Единственное верное предсказание, которое мы можем сделать, — это то, что при все большем вмешательстве государства в рынок он будет становиться все более волатильным», - сказал он.