Це, ймовірно, призвело до дружнього вогню з боку зенітного ракетного комплексу Patriot, пише The Wall Street Journal (WSJ).
Українська сторона офіційно не підтверджувала цю версію, однак журналістка WSJ Джилліан Кей Мельхіор, посилаючись на анонімні джерела, повідомила, що перед передачею F-16 Україні система Link 16 була відключена.
Линк 16 до системи «свій-чужий» має дуже відносний стосунок. Є він - добре. Спрощує управління боєм. Нема - так на бортах «свій-чужий» стоїть з 50-х років . Чому відключають його? Хз. Може не хочуть себе підсвічувати. Очевидно Лінк 16 допоміг би екіпажу Петріота краще розібратись в ситуації, але це якщо він ще навчений з ним працювати.
Ну і для нормальної роботи Лінк16 треба потужні «очі» Тобто літак ДРЛО , який бачить все і роздає всім (ППО, авіації, наземним силам в окопах) те що бачить. А просто обмін інформацією з БРЛС бортів та інформацією від ППО - краще ніж нічого, але ж…
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 лют, 2025 10:39, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД коли визнаєш, що має відношення до гноблення Українського народа, як курівник ланки партійних органів?
коли визнаєш що 10 років відстоював рашистські наративи на форумі, коли брехав про те, що в АТО кадрових військових рф не було , а те що командувач 58 армії Гурулев (генерал-опохмел) отримав звання генерал-лейтенанта саме за керування боями в Україні теж відмовляєтесь визнавати?
Гурулев Андрей январе 2012 года назначен командующим 58-й армией Южного военного округа[13].
В апреле 2014 года руководил командно-штабными учениями мотострелковой бригады Южного военного округа, которые проводились в район полигона «Гвардеец» в Шалинском районе Чечни[14].
По словам Гурулёва, в 2014 году участвовал в войне в Донбассе, в том числе координировал действия ЧВК «Вагнер»[15][16][17].
«Еще в 2014-м, когда ЧВК «Вагнер» только создавалась, первое их боевое применение было в зоне моей ответственности, в том числе под моим руководством. Не могу раскрыть деталей. Первый бой не очень удачный, второй — более удачный, они сделали свое, был минимум потерь — четверо в первом, шестеро во втором бою. Их тогда всего было 150 человек»[18].
13 декабря 2014 года указом президента России Владимира Путин от № 764 А. В. Гурулёву присвоено воинское звание генерал-лейтенант[4].
18 августа 2016 года генерал-лейтенант Андрей Гурулев был назначен на должность заместителя командующего войсками Южного военного округа. Месяцем ранее, в июле 2016 года, исполняющим обязанности командующего войсками Южного военного округа стал генерал-полковник Александр Дворников, руководивший российской операцией в Сирии[19]. С августа 2016 по январь 2019 года — заместитель командующего войсками Южного военного округа[20].
саме Южний Військовий округ курирував військові операції в АТО (днр/лнр), і так звані перший армійський корпус і дгугий АК було створенні з російських офіцерів і рядового складу місцевих домбасят і "російських відпусників" (перед "контрактом" в Україну всі кадрові віськові рф писали фейковий рапорт на звільнення з армії (це підстраховка) на випадок потравпляння у полон, як це було з "заблукавшими" псковськими десантниками https://www.bbc.com/russian/internation ... ratroopers
також нагадаю взяття в полон двох ГРУшників, яким дали по 14 років і потім обміняли на Надію Савченко
16 травня 2015 року між 14 і 14:30 під час перестрілки перед мостом через річку Сіверський Донець, за кілька кілометрів від міста Щастя Луганської області, бійці 92-ї бригади ЗСУ затримали кадрових офіцерів ГРУ РФ сержанта Александрова і капітана Євгена Єрофеєва з 3-ї окремої бригади спецнаказу м. Тольятті, які діяли в складі диверсійно-розвідувальної групи.
і на шо вистачило того "підняття з колін" пожити декілька років в модних жк-шечках та відвідати модні курорти А далі кому як повезе - бігти в польські іпотеки зауснутим язиком до дупи з на рахунок бандери та хмельницького, чи взагалі здевальвати власну індивідуальну та економічну цінність в умовах палестинізації країни
NBC News: По словам четырех американских чиновников, администрация Трампа предложила Украине предоставить США право собственности на 50 % редкоземельных минералов, добываемых в стране, и заявила о готовности разместить там американские войска для их охраны в случае заключения мирного соглашения с Россией. Многие полезные ископаемые Украины находятся на территориях, которые сейчас контролируются российскими войсками.
NBC News: Чиновники Трампа предлагают Зеленскому сделать так, чтобы США владели 50% украинских редкоземельных минералов
▪️По словам четырех американских чиновников, администрация Трампа предложила Украине предоставить США право собственности на 50 % редкоземельных минералов, добываемых в стране, и заявила о готовности разместить там американские войска для их охраны в случае заключения мирного соглашения с Россией.
▪️По словам двух официальных лиц, соглашение о владении будет не столько платой за полезные ископаемые, сколько способом для Украины возместить США миллиарды долларов за оружие и поддержку, оказанную Киеву с февраля 2022 года.
▪️Министр финансов Скотт Бессент представил президенту Владимиру Зеленскому предложение о том, чтобы США владели половиной украинских редкоземельных минералов, в проекте договора, который он принес на их встречу в среду в Киеве, по словам восьми американских чиновников, осведомленных об этой встрече.
▪️Зеленский отказался подписать документ, когда Бессент представил его во время их встречи, сказав, что ему нужно изучить его и проконсультироваться с другими, сообщили восемь американских чиновников, информированных об этой встрече.
▪️Украинский лидер тогда заявил, что он и его команда «сделают все, чтобы изучить все детали документа» до своего прибытия в Мюнхен, где он встретился в пятницу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, а также с американскими законодателями в кулуарах конференции по глобальной безопасности.
▪️Зеленский сказал во время своего выступления в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, что его адвокаты дадут свои рекомендации и некоторые изменения в документе, который Бессент представил ему в Киеве. Он назвал это предложение меморандумом между США и Украиной, а не соглашением о безопасности.
▪️В недавнем интервью Fox News Трамп сказал, что хочет, чтобы США получили от Украины редкоземельные минералы на сумму 500 миллиардов долларов, и сообщил, что Киев «по сути согласился это сделать».
▪️«Я хочу иметь безопасность редкоземельных металлов. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них отличные редкоземы, и я хочу иметь безопасность редкоземов, и они готовы это сделать», — сказал Трамп.
▪️По словам трех американских чиновников, многие полезные ископаемые Украины находятся на территориях, которые сейчас контролируются российскими войсками.
▪️Украинские чиновники заявили, что Зеленский давно поддерживает идею обмена «критически важных ресурсов» на постоянную поддержку США, назвав эту идею частью «Плана победы», который он представил Трампу во время встречи осенью прошлого года
Hotab написав:Очевидно Лінк 16 допоміг би екіпажу Петріота краще розібратись в ситуації, але це якщо він ще навчений з ним працювати.
в 2008р приймаю справи у російського капитана-він каже: сьогодні прийде технарь ремонтувати GMDSS пв/кв станцію -а що з нею не так (бо в нас була сітуація коли після потужного шторму антенна станції "відійшла", підкрутили і все працює)? -не знаю, що там, 2пом сказав що не екрані "помилка, звіерніться до сервісу"
десь за годину прийшов текнішен і за 10 хвилин кличе мене підписати сервіс репорт, в якому написане таке: прийшов на судно для ремонту пв/кв станції, станція вимкнута, включив станції, включив тест, станція працює, вимкнув станцію, ще раз включив станцію, ще раз зробив тест (зробив тестове повідомлення на станцію Lyngby radio, test ok). через день супер дзвонить, капітан, як таке може бути, ми сплатили 2тис евро за візит, а у вас ніхто не до тямився зробити вкл/викл, кажу не знаю як там було, тільки годину як приїхав на судно (офіцери і механики всі росіяне).
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 15 лют, 2025 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Reuters: Последние санкции США против России приводят в смятение мировую торговлю нефтью
▪️Ужесточение американских санкций против Москвы нарушило бурный процесс торговли уцененной российской нефтью в Китай и Индию, оживив спрос на ближневосточную и африканскую нефть, вызвав переполох на рынках морских перевозок и рост цен на нефть.
▪️Новые правила привели к тому, что миллионы баррелей остались на судах, а трейдеры начали искать альтернативные варианты, в то время как сделки с российской нефтью, которая является крупнейшим источником для ведущих мировых импортеров Китая и Индии, замедлились.
▪️Поскольку суда, попавшие под санкции, застряли на воде, многие трейдеры поспешили перейти на другие суда, которые теперь стоят в несколько раз дороже, что увеличивает стоимость каждой поставки на миллионы долларов.
▪️Рост затрат особенно тяжело отражается на нефтеперерабатывающих компаниях Индии. В конце прошлого года страна перешла от давних ближневосточных источников к закупкам нефти в России, когда компания Reliance Industries заключила 10-летнее соглашение с российским государственным гигантом «Роснефть» на сумму около 13 миллиардов долларов в год.
▪️На этой неделе министр нефти Индии заявил, что нефтеперерабатывающие компании страны хотят покупать только российскую нефть, поставляемую компаниями и судами , не попавшими под санкции США. По словам источников в индийских нефтеперерабатывающих компаниях, это привело к сокращению количества доступных грузов и судов.
▪️По их словам, в условиях ограниченного предложения санкционных грузов скидки на российскую нефть Urals по отношению к датированной Brent сократились до 2,50-2,90 доллара за баррель при поставке в марте по сравнению с 3-3,50 доллара до введения январских санкций, что является значительным увеличением стоимости обычного груза объемом в один миллион баррелей.
▪️Более высокая стоимость российской нефти сократила ценовой разрыв с ближневосточной нефтью примерно до 3 долларов за баррель с 6-7 долларов для индийских нефтепереработчиков, что не дает им стимула рисковать в случае введения дополнительных санкций, говорят индийские источники в нефтеперерабатывающей отрасли.
▪️Индийские покупатели отклонили предложения российского судоходного гиганта «Совкомфлот», чтобы получать платежи в любой валюте, включая индийские рупии, за российскую нефть, отгруженную на танкеры, попавшие под санкции, сообщили источники.
▪️Замедление темпов роста привело к тому, что объем российской нефти, хранящейся на борту судов, увеличился на 17 миллионов баррелей с 10 января, говорится в записке Goldman Sachs от 5 февраля, и ожидается, что в первой половине 2025 года он вырастет до 50 миллионов баррелей.
▪️«Мы видим, что плавучие объемы растут. В Шаньдуне и южных портах Китая, которые обычно не являются крупными пунктами прибытия, стоят несколько танкеров с российской нефтью», — сказал один из руководителей крупного мирового торгового дома.
▪️В провинции Шаньдун сосредоточены независимые китайские нефтеперерабатывающие компании, которые являются основными покупателями санкционной нефти из России, а также Ирана и Венесуэлы.
▪️Китайские государственные нефтеперерабатывающие компании, тем временем, скорее всего, будут избегать российской нефти, поскольку санкции сокращают число контрагентов и страховщиков для таких сделок, а ключевые порты, такие как Циндао и Ричжао, стали более строгими, сказал источник, знакомый с вопросом.
▪️Ади Имсирович, директор консалтинговой компании Surrey Clean Energy и бывший нефтетрейдер российского «Газпрома», считает, что последствия санкций могут сократить российский экспорт на 1,5 миллиона баррелей в день в ближайшей перспективе.
▪️«Единственное верное предсказание, которое мы можем сделать, — это то, что при все большем вмешательстве государства в рынок он будет становиться все более волатильным», - сказал он.
yama написав:нерухомість і банківський депозит ще більше в ризику ніж злиток золота в сейфі. Вашу квартиру можуть спробувати забрати колектори по фіктивному рішенню нотаріуса, вашу квартиру можуть захопити цигани/ бандити , затопити сусіди, може статися вибух, газу, просто відключать вам газ чи електрику і ваша квартира стане пустою коробкою, прийде русскій мір, просто націоналізують, обкладуть податков, підвищать комунальні послуги в 10 раз. Банально коли ви перейдете дорогу криміналу , вас у вашій квартирі чекатимуть . Квартиру можуть забрати за придумані борги / за якийсь адмін штраф накласти на неї арешт за рішенням суду . Купа шахрайських навіть рейдерських схем . Квартиранти замінять двері замки і ви два роки по судах будете щось доводити та думати як їх виселити. У вас можуть зявитися чудові сусіди алкоголіки дебошири чи поряд може виникнути наркопритон , що зробить проживання не можливим, та взагалі пару є….тих сусідів зроблять життя здачу не можливою. 1001 варінат як квартира може стати неліквідом. А от один кілограм золота з якого починається стартова ціна квартири в кишеню куртки поклав і поїхав , навіть два кілограма по кишенях розпихати злитками по 100-200 грам можна і спокійно так всю Україну в мирний час проїхати з таким крамом
Що може статися з нерухомістю чи депозитом в країнах НАТО/ЄС? Наші можновладці туди тільки і інвестують. За золото - це гарний варіант, але його тяжко перевезти через кордон без наслідків. Пачку 500 Єврових купюр набагато легше.
Висновок один - тримати гроші в надійній країні, де немає 1000 бажаючих (у яких є влада, ресурси, можливості) відібрати твоє майно.
але там будеш як євробомж, навіть служанку не наймеш