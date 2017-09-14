Зеленский вежливо отказался от сделки с США о редкоземельных металлах, потому что в обмен на доступ к ресурсам Украина не получала никаких гарантий безопасности.
Об этом сообщил политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин.
Може це така гра, щоб на ці міфичні іскопаємі клюнули європейці? Тобто взяли на себе підтримку України (і закупівлі зброї в США для України) в рахунок отих іскопаємих?
Допомога Європи вже на зараз доволі значна. На якусь дату: *Кроме того, Европа обогнала США по объему предоставленной помощи Украине. По словам экспертов, Европа выделила 70 миллиардов евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 миллиардов евро военной помощи, а Штаты - 64 и 50 миллиардов евро соответственно.* https://www.unian.net/economics/other/s ... 15864.html
Рік мовчання. Хто відповідальний за збиття Іл-76 над Бєлгородом — розслідування https://mipl.org.ua/rik-movchannya-hto- ... iduvannya/ Багато букв. Висновок: *Рідні, з якими під час цього розслідування спілкувалася МІПЛ, посилаються на брак інформації від держави та її неузгоджені дії. Впродовж року представники різних органів, дотичних до розшуку та звільнення полонених, розслідування злочину неодноразово видавали різні версії подій, заявляючи то про присутність, то про відсутність українських військовополонених на борту збитого Іл-76. Від надання об’єктивної інформації ухиляється і Росія.
Все це боляче бʼє по родинах військових, прізвища яких опинилися у списку літака Іл-76. В один голос вони заявляють, що від них, схоже, намагаються приховати правду. Минув рік, але офіційних відповідей на питання, куди летів літак, хто перебував на борту, що стало причиною його падіння і хто в цьому винен, досі немає.* _________________________ Журналісти, правда, диваки ще ті.. Це вони від рфії очікували об'єктивної інформації?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 лют, 2025 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Зеленский вежливо отказался от сделки с США о редкоземельных металлах, потому что в обмен на доступ к ресурсам Украина не получала никаких гарантий безопасности.
Об этом сообщил политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин.
Може це така гра, щоб на ці міфичні іскопаємі клюнули європейці? Тобто взяли на себе підтримку України (і закупівлі зброї в США для України) в рахунок отих іскопаємих?
Допомога Європи вже на зараз доволі значна. На якусь дату: *Кроме того, Европа обогнала США по объему предоставленной помощи Украине. По словам экспертов, Европа выделила 70 миллиардов евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 миллиардов евро военной помощи, а Штаты - 64 и 50 миллиардов евро соответственно.* https://www.unian.net/economics/other/s ... 15864.html
Водять козу. То друга харнція, то золото полуботька, то репатріаці та контрибуції, тепер жидкозьоми
flyman написав:Водять козу. То друга харнція, то золото полуботька, то репатріаці та контрибуції, тепер жидкозьоми
*"Договориться о прекращении огня сложно, но можно. Поддерживать его хотя бы в течение 24 часов почти невозможно. А закончить войну в нынешних условиях абсолютно невозможно... Зеленский знает, что у него достаточно ресурсов, чтобы продержаться как минимум до середины лета", - заявил Кулеба...
В нас навіть надлишок грошей: *Впервые с начала вторжения Украина имеет резерв внешней помощи минимум на год вперед. Благодаря программе ERA на 50 млрд долларов за счет российских активов Украина полностью покроет дефицит бюджета - 38 млрд долларов - в 2025 году. Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС).* https://www.unian.net/economics/finance ... ws_in_post
flyman написав:Водять козу. То друга харнція, то золото полуботька, то репатріаці та контрибуції, тепер жидкозьоми
*"Договориться о прекращении огня сложно, но можно. Поддерживать его хотя бы в течение 24 часов почти невозможно. А закончить войну в нынешних условиях абсолютно невозможно... Зеленский знает, что у него достаточно ресурсов, чтобы продержаться как минимум до середины лета", - заявил Кулеба...
В нас навіть надлишок грошей: *Впервые с начала вторжения Украина имеет резерв внешней помощи минимум на год вперед. Благодаря программе ERA на 50 млрд долларов за счет российских активов Украина полностью покроет дефицит бюджета - 38 млрд долларов - в 2025 году. Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС).* https://www.unian.net/economics/finance ... ws_in_post
detroytred написав:Може це така гра, щоб на ці міфичні іскопаємі клюнули європейці? Тобто взяли на себе підтримку України (і закупівлі зброї в США для України) в рахунок отих іскопаємих?
А те ископаемые у него есть? - я там вчера ссылку кидал - похоже, что ископаемые китайцам уходят...
*Зеркаль зазначила: «Багато що декларується, треба спокійніше до цього ставитися і зрозуміти, що стиль комунікації змінився. Потрібно визначатися, що саме нам потрібно і які в нас цілі. Якщо бути союзниками Трампа, то треба просто брати участь у шоу, яке він веде. Трамп головний у цьому шоу, а всі інші просто приносять якісь виграші, які президент може собі повісити на груди».
Говорячи про те, чи має українська дипломатія змінити підхід, Зеркаль зазначила: «Я думаю, не тільки дипломатія, а вся риторика має бути докорінно змінена. Треба припинити розповідати, що це президент Зеленський придумав, що треба поміняти наші рідкоземельні метали на продовження підтримки США. Треба розповідати те, як це більше подобається президенту Трампу. Що це він придумав таку чудову річ, яка дозволить Америці бути переможцем». https://biz.nv.ua/ukr/markets/lana-zerk ... 88917.html