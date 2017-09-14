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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12661126621266312664>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 36
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
13
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
36%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 11:40

https://www.youtube.com/watch?v=vvC60cli-mY
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 11:41

  detroytred написав:
  flyman написав:Водять козу.
То друга харнція, то золото полуботька, то репатріаці та контрибуції, тепер жидкозьоми


В нас навіть надлишок грошей:
*Впервые с начала вторжения Украина имеет резерв внешней помощи минимум на год вперед. Благодаря программе ERA на 50 млрд долларов за счет российских активов Украина полностью покроет дефицит бюджета - 38 млрд долларов - в 2025 году. Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС).*
https://www.unian.net/economics/finance ... ws_in_post

тот же вопрос: а они есть - те 50 лярдов? - по всем ресурсам вижу "договорились выделить до конца ПРОШЛОГО года"... И даже если таки договорились выделять начиная с этого - что мешает договориться перестать выделять?..
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 11:41

Ось звідки все з'явилося!
Це бомба)))))))))

*У FT з посиланням на обізнані джерела, вказують, що дві з ідей у плані перемоги були підготовлені спеціально для Трампа. Перша з них — заміна деяких військ США, розміщених у Європі, українськими військовими після війни. Друга — Україна поділиться із західними партнерами природними ресурсами. Журналісти уточнюють, що цю пропозицію розробив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Однак офіс Грема цю інформацію не коментував.*
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pla ... 65700.html

План Перемоги..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 11:43

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:навіть служанку не наймеш
чем тебя Алла Пугачева не устраивает?

місматчінг
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 11:46

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:навіть служанку не наймеш
чем тебя Алла Пугачева не устраивает?

місматчінг

Ти не пробував. Хоча філіппінку ти теж не пробував :P
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 11:49

  konstantin kirovograd написав:https://www.youtube.com/watch?v=vvC60cli-mY


комета содержит редкоземельные элементы стоимостью в триллионы долларов
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 11:58

  pesikot написав:Xenon, як невдобно у тебе вийшло ... )

Вже війська нікуди не відправляются, санкції також під питанням
Все як я і казав - лише голосні та голословні заяви

те що я казав ще 2 тижні тому, що соє майно американці будуть охороняти аж бігом і кацапи туди точно не сунуться

Вашингтон предложил Зеленскому передать США 50% редкоземельных металлов и дал понять, что готов разместить там американские войска для их охраны, сообщает NBC со ссылкой на четырех официальных лиц США.

https://www.nbcnews.com/politics/nation ... rcna192325
Востаннє редагувалось Xenon в Суб 15 лют, 2025 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 12:01

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Та ухилянтів і при таких "розклАдах" вистачить на всіх
думаю нет. каждый ухылянт бы подумал а почему нет? срублю капусту по легкому и через год заживу как царь.


Это рабоает тогда когда перед глазами есть кто-то кто уже "срубил по дегкому и живет как царь"
katso
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 12:11

  Xenon написав:
  pesikot написав:Xenon, як невдобно у тебе вийшло ... )

Вже війська нікуди не відправляются, санкції також під питанням
Все як я і казав - лише голосні та голословні заяви

те що я казав ще 2 тижні тому, що соє майно американці будуть охороняти аж бігом і кацапи туди точно не сунуться

Вашингтон предложил Зеленскому передать США 50% редкоземельных металлов и дал понять, что готов разместить там американские войска для их охраны, сообщает NBC со ссылкой на четырех официальных лиц США.

https://www.nbcnews.com/politics/nation ... rcna192325

Зе натякає, що не віддасть свої ресурси https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/15/7498438/
Зеленський: Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 12:12

  detroytred написав:Ось звідки все з'явилося!
Це бомба)))))))))

*У FT з посиланням на обізнані джерела, вказують, що дві з ідей у плані перемоги були підготовлені спеціально для Трампа. Перша з них — заміна деяких військ США, розміщених у Європі, українськими військовими після війни. Друга — Україна поділиться із західними партнерами природними ресурсами. Журналісти уточнюють, що цю пропозицію розробив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Однак офіс Грема цю інформацію не коментував.*
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pla ... 65700.html

План Перемоги..

Я тільки хотів прокоментувати Ваше попереднє повідомлення, зазначивши, що ідея про корисні копалини належить саме Грему, а не Зеленському чи Трампу.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 15 лют, 2025 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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