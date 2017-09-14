flyman написав:Водять козу. То друга харнція, то золото полуботька, то репатріаці та контрибуції, тепер жидкозьоми
В нас навіть надлишок грошей: *Впервые с начала вторжения Украина имеет резерв внешней помощи минимум на год вперед. Благодаря программе ERA на 50 млрд долларов за счет российских активов Украина полностью покроет дефицит бюджета - 38 млрд долларов - в 2025 году. Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС).* https://www.unian.net/economics/finance ... ws_in_post
тот же вопрос: а они есть - те 50 лярдов? - по всем ресурсам вижу "договорились выделить до конца ПРОШЛОГО года"... И даже если таки договорились выделять начиная с этого - что мешает договориться перестать выделять?..
*У FT з посиланням на обізнані джерела, вказують, що дві з ідей у плані перемоги були підготовлені спеціально для Трампа. Перша з них — заміна деяких військ США, розміщених у Європі, українськими військовими після війни. Друга — Україна поділиться із західними партнерами природними ресурсами. Журналісти уточнюють, що цю пропозицію розробив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Однак офіс Грема цю інформацію не коментував.* https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pla ... 65700.html
pesikot написав:Xenon, як невдобно у тебе вийшло ... )
Вже війська нікуди не відправляются, санкції також під питанням Все як я і казав - лише голосні та голословні заяви
те що я казав ще 2 тижні тому, що соє майно американці будуть охороняти аж бігом і кацапи туди точно не сунуться
Вашингтон предложил Зеленскому передать США 50% редкоземельных металлов и дал понять, что готов разместить там американские войска для их охраны, сообщает NBC со ссылкой на четырех официальных лиц США.
pesikot написав:Xenon, як невдобно у тебе вийшло ... )
Вже війська нікуди не відправляются, санкції також під питанням Все як я і казав - лише голосні та голословні заяви
те що я казав ще 2 тижні тому, що соє майно американці будуть охороняти аж бігом і кацапи туди точно не сунуться
Вашингтон предложил Зеленскому передать США 50% редкоземельных металлов и дал понять, что готов разместить там американские войска для их охраны, сообщает NBC со ссылкой на четырех официальных лиц США.
detroytred написав:Ось звідки все з'явилося! Це бомба)))))))))
*У FT з посиланням на обізнані джерела, вказують, що дві з ідей у плані перемоги були підготовлені спеціально для Трампа. Перша з них — заміна деяких військ США, розміщених у Європі, українськими військовими після війни. Друга — Україна поділиться із західними партнерами природними ресурсами. Журналісти уточнюють, що цю пропозицію розробив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Однак офіс Грема цю інформацію не коментував.* https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pla ... 65700.html
План Перемоги..
Я тільки хотів прокоментувати Ваше попереднє повідомлення, зазначивши, що ідея про корисні копалини належить саме Грему, а не Зеленському чи Трампу.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 15 лют, 2025 12:17, всього редагувалось 1 раз.