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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 36
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
13
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
36%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 12:16

Журналісти польського ЗМІ дізналися, що Угорщина заблокувала відкриття першого кластера перемовин щодо членства України в Європейському Союзі "Основи", який стосується верховенства права, повідомляє Європейська правда.

Про це пише польський мовник RMF24, який поспілкувався із дипломатом ЄС.

Як пише мовник, польське головування представило у п'ятницю, 14 лютого, лист з умовами відкриття кластеру "Основи", який буде надіслано Україні.

Йдеться про підготовку та прийняття двох дорожніх карт. Одна з них має стосуватися плану реформ у сфері верховенства права, а інша – реформи державного управління.

Текст листа отримав широку підтримку країн ЄС, за винятком однієї делегації, а для його відправлення необхідна одностайність.

Польський мовник зазначив, що лише угорська делегація виступила проти ухвалення цього листа, вимагаючи, щоб Україна представила ще й план захисту національних меншин.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 12:28

  BIGor написав:
золото - це гарний варіант, але його тяжко перевезти через кордон без наслідків.
Пачку 500 Єврових купюр набагато легше
а саме у Вас який власний досвід: потім оті €500-ки абсолютно безпроблемно приймали у вашіх польщах ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 12:36

  prodigy написав:https://tsn.ua/ato/sekretni-obmezhennya-ssha-wsj-z-yasuvav-novi-detali-katastrofi-f-16-v-ukrayini-2767755.html

Це, ймовірно, призвело до дружнього вогню з боку зенітного ракетного комплексу Patriot, пише The Wall Street Journal (WSJ).

Українська сторона офіційно не підтверджувала цю версію, однак журналістка WSJ Джилліан Кей Мельхіор, посилаючись на анонімні джерела, повідомила, що перед передачею F-16 Україні система Link 16 була відключена.

Пригадуєм таку Маряну Безуглу , які всі недолюблюють , так от вона в перший день повідоміла про це
yama
 
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