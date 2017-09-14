pesikot написав:Xenon, як невдобно у тебе вийшло ... )
Вже війська нікуди не відправляются, санкції також під питанням Все як я і казав - лише голосні та голословні заяви
те що я казав ще 2 тижні тому, що соє майно американці будуть охороняти аж бігом і кацапи туди точно не сунуться
Вашингтон предложил Зеленскому передать США 50% редкоземельных металлов и дал понять, что готов разместить там американские войска для их охраны, сообщает NBC со ссылкой на четырех официальных лиц США.
detroytred написав:Ось звідки все з'явилося! Це бомба)))))))))
*У FT з посиланням на обізнані джерела, вказують, що дві з ідей у плані перемоги були підготовлені спеціально для Трампа. Перша з них — заміна деяких військ США, розміщених у Європі, українськими військовими після війни. Друга — Україна поділиться із західними партнерами природними ресурсами. Журналісти уточнюють, що цю пропозицію розробив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Однак офіс Грема цю інформацію не коментував.* https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pla ... 65700.html
План Перемоги..
Я тільки хотів прокоментувати Ваше попереднє повідомлення, зазначивши, що ідея про корисні копалини належить саме Грему, а не Зеленському чи Трампу.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 15 лют, 2025 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Журналісти польського ЗМІ дізналися, що Угорщина заблокувала відкриття першого кластера перемовин щодо членства України в Європейському Союзі "Основи", який стосується верховенства права, повідомляє Європейська правда.
Про це пише польський мовник RMF24, який поспілкувався із дипломатом ЄС.
Як пише мовник, польське головування представило у п'ятницю, 14 лютого, лист з умовами відкриття кластеру "Основи", який буде надіслано Україні.
Йдеться про підготовку та прийняття двох дорожніх карт. Одна з них має стосуватися плану реформ у сфері верховенства права, а інша – реформи державного управління.
Текст листа отримав широку підтримку країн ЄС, за винятком однієї делегації, а для його відправлення необхідна одностайність.
Польський мовник зазначив, що лише угорська делегація виступила проти ухвалення цього листа, вимагаючи, щоб Україна представила ще й план захисту національних меншин.
Це, ймовірно, призвело до дружнього вогню з боку зенітного ракетного комплексу Patriot, пише The Wall Street Journal (WSJ).
Українська сторона офіційно не підтверджувала цю версію, однак журналістка WSJ Джилліан Кей Мельхіор, посилаючись на анонімні джерела, повідомила, що перед передачею F-16 Україні система Link 16 була відключена.
Пригадуєм таку Маряну Безуглу , які всі недолюблюють , так от вона в перший день повідоміла про це
Доволі інформативна стаття ще за 2023 рік: https://interfax.com.ua/news/interview/932069.html - логістика зрозсла з 20долл. до 110 - понад 80 ч. мобілізовано з 600 разом з центральним офісом - зазвичай процес пошуку фінансування потребує часу, півроку мінімум. - підпал. В 2014 згоріла фабрика, в 2016 побудували дві. - Збитків зараз в нас немає, можу сказати так. Та становище дуже непросте - ми працюємо на межі рентабельності. - Нам кожен місяць заходить відшкодування ПДВ, ми вчасно сплачуємо податки. Минулого місяця, я точно не пам'ятаю, більше 30 млн грн ми сплатили державі. А держава нам в цьому місяці, на минулому тижні повернула 15 млн грн.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 лют, 2025 12:41, всього редагувалось 1 раз.
yama По Ф16 справа не в кількості, а в моделі, Нема там «блок 70» з останньою БРЛС. Відповідно нема ракет 120D, які б летіли на 180 км і відганяли носіїв КАБів. Набагато краще ніж те що було ДО, але недостатньо щоб боротись з кацапськими Су34 і Су35
можно подумать у флая есть хоть один кейс жизни с филиппинкой перед глазами.
Ти ж не знаєш що він собі викачав там з оранжевого ютубу. Звичайно там весілля не візуалізувати, так Флайман так далеко в мріях теж не заходить