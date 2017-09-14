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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12660126611266212663

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 37
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
14
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 13:16

❗️росія повинна повернутися мінімум до кордонів 2022 року, — Зеленський
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Треба самовипилюватися з форуму , якщо мої інформативні пости цитати для підтримки хоч якоїсь інформативності форуму , просто тупо випилються модераторами, але картинки з мавпами саме те що треба для цього форуму , тож я зрозумів форум щоб постити мавп , а не новини по темі … шукав знайшов запостив - витерли , треба постити дупи орангутангів - це в тему форуму
Дві користі з форуму за рік підказали за фінмон в а_ банку та хотаб написав про пакет послуг в Сенсі .
Почати треба з додавання флудерастів , які роблять 2-5 постів підряд в одній темі в чорний список , а там і самому перестати флуд нести
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 13:28

  Wirująświatła написав:
  katso написав:Это рабоает тогда когда перед глазами есть кто-то кто уже "срубил по дегкому и живет как царь"

можно подумать у флая есть хоть один кейс жизни с филиппинкой перед глазами.

кейси в ютубі
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 13:30

Так і живем.

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  katso написав:Это рабоает тогда когда перед глазами есть кто-то кто уже "срубил по дегкому и живет как царь"

можно подумать у флая есть хоть один кейс жизни с филиппинкой перед глазами.

кейси в ютубі


Статеве життя у власних руках

Їжа по той бік прилавку.
Життя вирує на 2 метри вище ніж койко-ліжко.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У крепких обиймах хартумского Мугабы
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 13:34

  барабашов написав: «У крепких обиймах хартумского Мугабы»

Це епіграф до нової автобіографічної новели Барабашова «Як мені в 50 почали відмовляти жінки».

Новела стала першою частиною автобіографічної трилогії Барабашова «мазь, та інші способи зняття болю»
Дніпро. Саміздат. 2025рік
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 лют, 2025 13:55, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 13:34

Російський диктатор Володимир Путін буде намагатися запросити президента США Дональда Трампа до Москви, аби він стояв на Красній площі 9 травня цього року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Але не як шановний лідер, а як учасник його вистави. Нам цього не потрібно. Нам потрібен справжній успіх, справжній мир", - наголосив глава держави.

За його словами, тепер він не впевнений, що США розглядають Європу як союзника.

"Дехто в Європі може не повністю розуміти, що відбувається просто зараз у Вашингтоні, але давайте сфокусуємося на розумінні нас самих тут, у Європі. Ми повинні надати силу Європі спочатку. Чи потребує Америка Європи як ринку? Так. Але як союзника? Я не знаю. Щоб відповідь була так, Європа потребує об'єднаного голосу, не десятка різних", - підкреслив Зеленський.

Також глава держави зазначив, що декілька днів тому Трамп розповів йому про розмову з Путіним.

"Він жодного разу не згадав, що Америка потребує Європи за столом переговорів. Це багато про що говорить. Старі дні закінчилися, коли Америка підтримувала Європу просто тому, що так було завжди", - додав президент.


сумно,*****
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 13:36

Можливо все - було б лише бажання!;)

Я Холяві давно кажу, якщо б'єшся п'яткою в груди, який ти патріот, а всі довкола "зрадники" - то докажи свою патріотичність?!
Прокрадись в тил ворога і підірви товарняк з військовою технікою!

Або, хоч так(але в тилу ворога) >>>>>

*🤬😦 Вчора у Миколаєві жінка підірвала себе та групу військових*

Як повідомляють, жінка з сумкою підійшла до військових у формі (не ТЦК) у центрі міста, до цього скуповувалась у магазині. Потім пролунав вибух. Жінку розірвало на шматки, загинув один із військових. Ще шестеро поранено.

Що жінка мала на дні сумки, швидше за все не знала, а був там - вибуховий пристрій. ФСБ/ГРУ, обіцяючи 250-300 тис. грн, пропонують віднести сумку в певне місце, не розповідаючи, що в ній. Після цього сумки вибухають разом з виконавцями, які гинуть, зачіпаючи інших. Очевидно грошей ніхто за підсумком за цю "роботу" не отримує.
Успіх
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