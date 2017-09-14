Російський диктатор Володимир Путін буде намагатися запросити президента США Дональда Трампа до Москви, аби він стояв на Красній площі 9 травня цього року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.



"Але не як шановний лідер, а як учасник його вистави. Нам цього не потрібно. Нам потрібен справжній успіх, справжній мир", - наголосив глава держави.



За його словами, тепер він не впевнений, що США розглядають Європу як союзника.



"Дехто в Європі може не повністю розуміти, що відбувається просто зараз у Вашингтоні, але давайте сфокусуємося на розумінні нас самих тут, у Європі. Ми повинні надати силу Європі спочатку. Чи потребує Америка Європи як ринку? Так. Але як союзника? Я не знаю. Щоб відповідь була так, Європа потребує об'єднаного голосу, не десятка різних", - підкреслив Зеленський.



Також глава держави зазначив, що декілька днів тому Трамп розповів йому про розмову з Путіним.



"Він жодного разу не згадав, що Америка потребує Європи за столом переговорів. Це багато про що говорить. Старі дні закінчилися, коли Америка підтримувала Європу просто тому, що так було завжди", - додав президент.