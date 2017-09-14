|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 15 лют, 2025 13:16
❗️росія повинна повернутися мінімум до кордонів 2022 року, — Зеленський
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5021
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 лют, 2025 13:22
Треба самовипилюватися з форуму , якщо мої інформативні пости цитати для підтримки хоч якоїсь інформативності форуму , просто тупо випилються модераторами, але картинки з мавпами саме те що треба для цього форуму , тож я зрозумів форум щоб постити мавп , а не новини по темі … шукав знайшов запостив - витерли , треба постити дупи орангутангів - це в тему форуму
Дві користі з форуму за рік підказали за фінмон в а_ банку та хотаб написав про пакет послуг в Сенсі .
Почати треба з додавання флудерастів , які роблять 2-5 постів підряд в одній темі в чорний список , а там і самому перестати флуд нести
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4994
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9104 раз.
- Подякували: 1059 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 15 лют, 2025 13:28
Wirująświatła написав: katso написав:
Это рабоает тогда когда перед глазами есть кто-то кто уже "срубил по дегкому и живет как царь"
можно подумать у флая есть хоть один кейс жизни с филиппинкой перед глазами.
кейси в ютубі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38444
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 15 лют, 2025 13:30
flyman написав: Wirująświatła написав: katso написав:
Это рабоает тогда когда перед глазами есть кто-то кто уже "срубил по дегкому и живет как царь"
можно подумать у флая есть хоть один кейс жизни с филиппинкой перед глазами.
кейси в ютубі
Статеве життя у власних руках
Їжа по той бік прилавку.
Життя вирує на 2 метри вище ніж койко-ліжко.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14158
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 2319 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 15 лют, 2025 13:33
У крепких обиймах хартумского Мугабы
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4860
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 лют, 2025 13:34
барабашов написав:
«У крепких обиймах хартумского Мугабы»
Це епіграф до нової автобіографічної новели Барабашова «Як мені в 50 почали відмовляти жінки».
Новела стала першою частиною автобіографічної трилогії Барабашова «мазь, та інші способи зняття болю»
Дніпро. Саміздат. 2025рік
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 15 лют, 2025 13:55, всього редагувалось 3 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14158
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 2319 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 15 лют, 2025 13:34
Російський диктатор Володимир Путін буде намагатися запросити президента США Дональда Трампа до Москви, аби він стояв на Красній площі 9 травня цього року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Але не як шановний лідер, а як учасник його вистави. Нам цього не потрібно. Нам потрібен справжній успіх, справжній мир", - наголосив глава держави.
За його словами, тепер він не впевнений, що США розглядають Європу як союзника.
"Дехто в Європі може не повністю розуміти, що відбувається просто зараз у Вашингтоні, але давайте сфокусуємося на розумінні нас самих тут, у Європі. Ми повинні надати силу Європі спочатку. Чи потребує Америка Європи як ринку? Так. Але як союзника? Я не знаю. Щоб відповідь була так, Європа потребує об'єднаного голосу, не десятка різних", - підкреслив Зеленський.
Також глава держави зазначив, що декілька днів тому Трамп розповів йому про розмову з Путіним.
"Він жодного разу не згадав, що Америка потребує Європи за столом переговорів. Це багато про що говорить. Старі дні закінчилися, коли Америка підтримувала Європу просто тому, що так було завжди", - додав президент.
сумно,*****
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11849
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3284 раз.
- Подякували: 3324 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 15 лют, 2025 13:36
Я Холяві давно кажу, якщо б'єшся п'яткою в груди, який ти патріот, а всі довкола "зрадники" - то докажи свою патріотичність?!
Прокрадись в тил ворога і підірви товарняк з військовою технікою!
Або, хоч так(але в тилу ворога) >>>>>
*🤬😦 Вчора у Миколаєві жінка підірвала себе та групу військових*
Як повідомляють, жінка з сумкою підійшла до військових у формі (не ТЦК) у центрі міста, до цього скуповувалась у магазині. Потім пролунав вибух. Жінку розірвало на шматки, загинув один із військових. Ще шестеро поранено.
Що жінка мала на дні сумки, швидше за все не знала, а був там - вибуховий пристрій. ФСБ/ГРУ, обіцяючи 250-300 тис. грн, пропонують віднести сумку в певне місце, не розповідаючи, що в ній. Після цього сумки вибухають разом з виконавцями, які гинуть, зачіпаючи інших. Очевидно грошей ніхто за підсумком за цю "роботу" не отримує.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7595
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 962 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|86435
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|260470
|
|
|6076
|906421
|
|