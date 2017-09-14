Banderlog написав:

Schmit написав:





Вибори почались.4 дні тому і Кличко відкрив виборчу кампанію.11 лютого мер Києва Віталій Кличко виступив на форумі «Демократична стабільність України під час війни та в період відновлення». Під час виступу він порушив низку ключових питань, серед яких можливість припинення війни, перспективи виборчих процесів, ризики соціальних конфліктів після війни, необхідність комплексних реформ у всіх сферах життя. Він підкреслив, що для відновлення країни потрібна не лише фізична реконструкція, а й глибокі зміни в державному управлінні, правовій системі та економіці. Кличко наголосив на важливості єдності суспільства та всіх гілок влади для успішного майбутнього України.Як зазначив Віталій Кличко, сьогодні суспільство зосереджене на політичних процесах, особливо на майбутніх виборах, а Україна щодня втрачає своїх героїв на фронті. Він підкреслив, що втрата територій триває, а на питання, коли закінчиться війна і відновиться мир, немає чіткої відповіді. Це питання задає собі кожен українець, але однозначної відповіді наразі немає. Швидше за все через місяць-два.Кличко підкреслив, що хоча більшість політичних сил, які зараз діють в Україні, перебувають у спільному політичному середовищі та об’єднані навколо відновлення країни, передвиборчі процеси вже почалися. Він попередив, що виборча кампанія може супроводжуватися жорстким протистоянням політичних сил, а суспільство може болісно сприйняти можливий компроміс, який стане необхідним для припинення бойових дій.Він також підкреслив, що утримання армії – дорогий процес. Після закінчення бойових дій щонайменше третина військовослужбовців майже мільйонної української армії буде звільнена в запас, і їм потрібно буде швидко знайти роботу. Водночас держава має забезпечити їх швидку реінтеграцію та працевлаштування.Він зазначив, що в історії інших країн після військових конфліктів часто спостерігався період політичної нестабільності та депресивних настроїв у суспільстві. Щоб цього уникнути, необхідно забезпечити єдність усіх гілок влади та суспільства загалом.Він підкреслив, що одним із найважливіших викликів є пошук ефективного плану відновлення країни, якого досі немає.