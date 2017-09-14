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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 лют, 2025 13:16
❗️росія повинна повернутися мінімум до кордонів 2022 року, — Зеленський
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Xenon
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Додано: Суб 15 лют, 2025 13:22
Треба самовипилюватися з форуму , якщо мої інформативні пости цитати для підтримки хоч якоїсь інформативності форуму , просто тупо випилються модераторами, але картинки з мавпами саме те що треба для цього форуму , тож я зрозумів форум щоб постити мавп , а не новини по темі … шукав знайшов запостив - витерли , треба постити дупи орангутангів - це в тему форуму
Дві користі з форуму за рік підказали за фінмон в а_ банку та хотаб написав про пакет послуг в Сенсі .
Почати треба з додавання флудерастів , які роблять 2-5 постів підряд в одній темі в чорний список , а там і самому перестати флуд нести
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yama
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Додано: Суб 15 лют, 2025 13:28
Wirująświatła написав: katso написав:
Это рабоает тогда когда перед глазами есть кто-то кто уже "срубил по дегкому и живет как царь"
можно подумать у флая есть хоть один кейс жизни с филиппинкой перед глазами.
кейси в ютубі
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flyman
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Додано: Суб 15 лют, 2025 13:30
flyman написав: Wirująświatła написав: katso написав:
Это рабоает тогда когда перед глазами есть кто-то кто уже "срубил по дегкому и живет как царь"
можно подумать у флая есть хоть один кейс жизни с филиппинкой перед глазами.
кейси в ютубі
Статеве життя у власних руках
Їжа по той бік прилавку.
Життя вирує на 2 метри вище ніж койко-ліжко.
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Hotab
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Додано: Суб 15 лют, 2025 13:33
У крепких обиймах хартумского Мугабы
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барабашов
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Додано: Суб 15 лют, 2025 13:34
барабашов написав:
«У крепких обиймах хартумского Мугабы»
Це епіграф до нової автобіографічної новели Барабашова «Як мені в 50 почали відмовляти жінки».
Новела стала першою частиною автобіографічної трилогії Барабашова «мазь, та інші способи зняття болю»
Дніпро. Саміздат. 2025рік
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 15 лют, 2025 13:55, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 13:34
Російський диктатор Володимир Путін буде намагатися запросити президента США Дональда Трампа до Москви, аби він стояв на Красній площі 9 травня цього року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Але не як шановний лідер, а як учасник його вистави. Нам цього не потрібно. Нам потрібен справжній успіх, справжній мир", - наголосив глава держави.
За його словами, тепер він не впевнений, що США розглядають Європу як союзника.
"Дехто в Європі може не повністю розуміти, що відбувається просто зараз у Вашингтоні, але давайте сфокусуємося на розумінні нас самих тут, у Європі. Ми повинні надати силу Європі спочатку. Чи потребує Америка Європи як ринку? Так. Але як союзника? Я не знаю. Щоб відповідь була так, Європа потребує об'єднаного голосу, не десятка різних", - підкреслив Зеленський.
Також глава держави зазначив, що декілька днів тому Трамп розповів йому про розмову з Путіним.
"Він жодного разу не згадав, що Америка потребує Європи за столом переговорів. Це багато про що говорить. Старі дні закінчилися, коли Америка підтримувала Європу просто тому, що так було завжди", - додав президент.
сумно,*****
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Додано: Суб 15 лют, 2025 13:36
Я Холяві давно кажу, якщо б'єшся п'яткою в груди, який ти патріот, а всі довкола "зрадники" - то докажи свою патріотичність?!
Прокрадись в тил ворога і підірви товарняк з військовою технікою!
Або, хоч так(але в тилу ворога) >>>>>
*🤬😦 Вчора у Миколаєві жінка підірвала себе та групу військових*
Як повідомляють, жінка з сумкою підійшла до військових у формі (не ТЦК) у центрі міста, до цього скуповувалась у магазині. Потім пролунав вибух. Жінку розірвало на шматки, загинув один із військових. Ще шестеро поранено.
Що жінка мала на дні сумки, швидше за все не знала, а був там - вибуховий пристрій. ФСБ/ГРУ, обіцяючи 250-300 тис. грн, пропонують віднести сумку в певне місце, не розповідаючи, що в ній. Після цього сумки вибухають разом з виконавцями, які гинуть, зачіпаючи інших. Очевидно грошей ніхто за підсумком за цю "роботу" не отримує.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 14:12
Banderlog написав: Schmit написав:
Вибори почались.
4 дні тому і Кличко відкрив виборчу кампанію.
11 лютого мер Києва Віталій Кличко виступив на форумі «Демократична стабільність України під час війни та в період відновлення». Під час виступу він порушив низку ключових питань, серед яких можливість припинення війни, перспективи виборчих процесів, ризики соціальних конфліктів після війни, необхідність комплексних реформ у всіх сферах життя. Він підкреслив, що для відновлення країни потрібна не лише фізична реконструкція, а й глибокі зміни в державному управлінні, правовій системі та економіці. Кличко наголосив на важливості єдності суспільства та всіх гілок влади для успішного майбутнього України.
Як зазначив Віталій Кличко, сьогодні суспільство зосереджене на політичних процесах, особливо на майбутніх виборах, а Україна щодня втрачає своїх героїв на фронті. Він підкреслив, що втрата територій триває, а на питання, коли закінчиться війна і відновиться мир, немає чіткої відповіді. Це питання задає собі кожен українець, але однозначної відповіді наразі немає. Швидше за все через місяць-два.
Кличко підкреслив, що хоча більшість політичних сил, які зараз діють в Україні, перебувають у спільному політичному середовищі та об’єднані навколо відновлення країни, передвиборчі процеси вже почалися. Він попередив, що виборча кампанія може супроводжуватися жорстким протистоянням політичних сил, а суспільство може болісно сприйняти можливий компроміс, який стане необхідним для припинення бойових дій.
Він також підкреслив, що утримання армії – дорогий процес. Після закінчення бойових дій щонайменше третина військовослужбовців майже мільйонної української армії буде звільнена в запас, і їм потрібно буде швидко знайти роботу. Водночас держава має забезпечити їх швидку реінтеграцію та працевлаштування. Водночас загострюються політичні баталії, які можуть призвести до небезпечної для стабільності держави боротьби на знищення.
Кличко висловив побоювання щодо можливих заворушень і громадянського протистояння після закінчення війни.
Він зазначив, що в історії інших країн після військових конфліктів часто спостерігався період політичної нестабільності та депресивних настроїв у суспільстві. Щоб цього уникнути, необхідно забезпечити єдність усіх гілок влади та суспільства загалом.
Він підкреслив, що одним із найважливіших викликів є пошук ефективного плану відновлення країни, якого досі немає.
Вибори почались.
И Кличко всё правильно сказал.
Проблем после войны будет много. Их было бы много и в случае полной победы (границ91 или хотя бы границ22), а в сегодняшней ситуации, когда наверняка будут какие-то довольно значительные территориальные потери, тем более.
И, думаю, предстоящие выборы будут самыми грязными в истории Украины. "Грязными" не в смысле нарушений на выборах, а в смысле поливания грязью друг друга политиками. Ума у них, похоже, не хватит, чтобы не продолжать разрушение Украины.
А популизм на этих выборах будет зашкаливать.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 14:16
Президент Володимир Зеленський заявив, що не відмовиться від переговорів щодо членства України в НАТО. Він дорікнув членам Альянсу в тому, що вони йдуть на поводу в російського диктатора Володимира Путіна.
"Я не вірю в гарантії безпеки без Америки. Це просто буде слабо. Але Америка не надасть гарантій, якщо європейські власні гарантії не будуть сильними. І я також не зніму членство України в НАТО зі столу переговорів ", - заявив український лідер під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 2025.
При цьому він зазначив, що наразі найвпливовішим членом Північноатлантичного альянсу є Путін, тому що його забаганки блокують рішення НАТО.
"І це попри те, що це українська армія зупинила Росію, не країна НАТО, не війська НАТО, а тільки наші люди і наша армія. Немає іноземних армій, які борються на боці України в цій війні. Але Путін втратив у цій війні майже 250 тисяч солдатів, понад 610 тисяч людей було поранено", - підсумував Зеленський.
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