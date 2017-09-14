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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12662126631266412665>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 37
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
14
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 14:25

Ярослав Мовчун, сержант ЗСУ

Почитав умови для тих, кому 18.24 і хто підпише контракт з ЗСУ.
Моя особиста думка - це відвертий плювок для тих, хто вже котрий рік виконує бойові завдання. Багатьом банально недоплачують, самостійні придбання за свої кошти РЕБів та ремонти машин, або постійні збори на це… А тут багальне “приходь, дамо лям гривень”. Це ніяк не покращить аж нічого.
Ідея чудова, якщо дивитись на неї, відкидуючи вже існуючу армію, яка воює котрий рік і нехтувати нею - дуже погана ідея. Демотивація просто відмінна. Але якщо розібрати на частини всі “плюшки” контракту, то і там не все так круто. Давайте глянемо.
Гроші - тут плюс. Покажіть мені того, хто скаже, що це мінус.
Іпотека - тут чиста фігня, оскільки навіть при нульовому відсотку треба заплатити великий перший внесок. Навряд чи це зможе зробити умовний воїн 20 років після служби. Гроші, які отримує від держави - не факт що зможе зберегти (купувати машини, РЕБи, дрони за свої - не забуваємо).
Навчання в ВУЗах - не такий і бонус. Як мінімум - це і так невеликі гроші, щоб хтось сказав “всьо, заради навчання піду воювати”. Так, бонус, але не мотиваційна складова.
Безкоштовний проїзд. Тут скажу від себе, що по УБД я наїздив в метро гривень на 150. Ну може потім, колись, буду їздити щодня. Про маршрутки мовчу - там навіть питати страшно, “а можна по УБД?”. Ще скажуть “я тебе туди не посилав”, я краще заплачу.
Вибір частини і спеціальності - класно, але тільки на папері. Пояснювати не треба, як з ППО переводять в піхоту і так далі.
Контракт на рік - але не кажуть, що всі контрактники в яких закінчився термін контракту під час повномаштабки служать далі?
Право на виїзд за кордон - взагалі не зрозумілий пункт, як і кінцева його реалізація.
У мене таке відчуття, що все це писали кабінетні щури, які відірвані від реального життя і весь це поділ військовослужбовців на “привілейованих” та “не дуже” є безглуздям.
Можливо було б краще дати бонуси тим, хто вже котрий рік впахує, щоб закрити борги по машинам та іншим справам, це було б доречніше. Нові люди навряд чи ломануться штурмувати ТЦК через всі ці бонуси. Навіть за гроші.
А умовний солдат, якого після поранення не списали і вивели поза штат, сидить такий на копійках від держави і думає… “А якого бл… х..я??”
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А популизм на этих выборах будет зашкаливать.

А як перемогти без популізму?
От припустим я буду обіцяти популістичні гасла:
- стійкий мир
- повернення до кордонів 91 року
- зарплати і пенсії як в Європі
- фіксований курс долара по 45
а Ви будете обіцяти реалістичні:
- постійну загрозу війни
- відсутність спроб повернути окуповані території
- необхідність затягнути паски: замороження зарплат/пенсій попри ріст цін
- постійну девальвацію і ріст курсу долара на 5-10 грн. в рік.

Хто проголосує за Вас?
ИМХО на виборах має перемогти той з популістів, який пояснить звідки брати кошти для виконання обіцянок.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 14:38

  prodigy написав:
Іпотека - тут чиста фігня, оскільки навіть при нульовому відсотку треба заплатити великий перший внесок. Навряд чи це зможе зробити умовний воїн 20 років після служби. Гроші, які отримує від держави - не факт що зможе зберегти (купувати машини, РЕБи, дрони за свої - не забуваємо).


Так там 500k платять за 5 днів після завершення контракту. Якраз буде для першого внеску.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 14:41

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:А популизм на этих выборах будет зашкаливать.

А як перемогти без популізму?
От припустим я буду обіцяти популістичні гасла:
- стійкий мир
- повернення до кордонів 91 року
- зарплати і пенсії як в Європі
- фіксований курс долара по 45
а Ви будете обіцяти реалістичні:
- постійну загрозу війни
- відсутність спроб повернути окуповані території
- необхідність затягнути паски: замороження зарплат/пенсій попри ріст цін
- постійну девальвацію і ріст курсу долара на 5-10 грн. в рік.

Хто проголосує за Вас?
ИМХО на виборах має перемогти той з популістів, який пояснить звідки брати кошти для виконання обіцянок.


революционным путем только. основной и самый существенный минус демократии
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:01

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:А популизм на этих выборах будет зашкаливать.

А як перемогти без популізму?
От припустим я буду обіцяти популістичні гасла:
- стійкий мир
- повернення до кордонів 91 року
- зарплати і пенсії як в Європі
- фіксований курс долара по 45
а Ви будете обіцяти реалістичні:
- постійну загрозу війни
- відсутність спроб повернути окуповані території
- необхідність затягнути паски: замороження зарплат/пенсій попри ріст цін
- постійну девальвацію і ріст курсу долара на 5-10 грн. в рік.

Хто проголосує за Вас?
ИМХО на виборах має перемогти той з популістів, який пояснить звідки брати кошти для виконання обіцянок.

Тут не так справа в голосуванні як в підрахунку.)
Виграє вибори той, хто контролює верховну раду. Так шо зараз буде подковьорна возня там.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Тут не так справа в голосуванні як в підрахунку.)
Виграє вибори той, хто контролює верховну раду. Так шо зараз буде подковьорна возня там.


ви впевнені що вибори в.ради будуть після президенських?

Востаннє редагувалось prodigy в Суб 15 лют, 2025 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Тут не так справа в голосуванні як в підрахунку.)

Та Україна не Білорусь. Тут можна 1-2% домалювати, але 50% не вийде як не контролюй .
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:19

меняете ли вы резину самоката на зимнюю?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:19

  smdtranz написав:

Хто проголосує за Вас?
ИМХО на виборах має перемогти той з популістів, який пояснить звідки брати кошти для виконання обіцянок.

революционным путем только. основной и самый существенный минус демократии

що таке революція?
Це встановлення збройного контролю за механізмами виконавчої влади.
Но цього мало.
революція в демократичному суспільстві повинна бути обовязково легітимізована. Це так ж як новий король помазаний церквою.
Легітимність перевороту може надати
1. Вулиця(майдан) як пряма форма демократії.
2. Після того зміна влади має бути зафіксована в законодавчому органі.
Далі, перевибори законодавчої влади і як останній етап-контроль над суддями, і заміна на лояльних.
Без послідовного виконання цих пунктів ми звалимось в анархію. тоді відновити тут державність можно буде тільки прямою іноземною інтервенцією.
Є в нас політична сила здатна на це? Нема.
По крайній мірі я її не бачу.
Тільки олігархат може самоорганізуватись. А його зара щемлять.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:22

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Тут не так справа в голосуванні як в підрахунку.)

Та Україна не Білорусь. Тут можна 1-2% домалювати, але 50% не вийде як не контролюй .

После созерцания что сейчас происходит то может вообще Трамп нам обьявит кто президент
konstantin kirovograd
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