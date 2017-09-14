Почитав умови для тих, кому 18.24 і хто підпише контракт з ЗСУ.

Моя особиста думка - це відвертий плювок для тих, хто вже котрий рік виконує бойові завдання. Багатьом банально недоплачують, самостійні придбання за свої кошти РЕБів та ремонти машин, або постійні збори на це… А тут багальне “приходь, дамо лям гривень”. Це ніяк не покращить аж нічого.

Ідея чудова, якщо дивитись на неї, відкидуючи вже існуючу армію, яка воює котрий рік і нехтувати нею - дуже погана ідея. Демотивація просто відмінна. Але якщо розібрати на частини всі “плюшки” контракту, то і там не все так круто. Давайте глянемо.

Гроші - тут плюс. Покажіть мені того, хто скаже, що це мінус.

Іпотека - тут чиста фігня, оскільки навіть при нульовому відсотку треба заплатити великий перший внесок. Навряд чи це зможе зробити умовний воїн 20 років після служби. Гроші, які отримує від держави - не факт що зможе зберегти (купувати машини, РЕБи, дрони за свої - не забуваємо).

Навчання в ВУЗах - не такий і бонус. Як мінімум - це і так невеликі гроші, щоб хтось сказав “всьо, заради навчання піду воювати”. Так, бонус, але не мотиваційна складова.

Безкоштовний проїзд. Тут скажу від себе, що по УБД я наїздив в метро гривень на 150. Ну може потім, колись, буду їздити щодня. Про маршрутки мовчу - там навіть питати страшно, “а можна по УБД?”. Ще скажуть “я тебе туди не посилав”, я краще заплачу.

Вибір частини і спеціальності - класно, але тільки на папері. Пояснювати не треба, як з ППО переводять в піхоту і так далі.

Контракт на рік - але не кажуть, що всі контрактники в яких закінчився термін контракту під час повномаштабки служать далі?

Право на виїзд за кордон - взагалі не зрозумілий пункт, як і кінцева його реалізація.

У мене таке відчуття, що все це писали кабінетні щури, які відірвані від реального життя і весь це поділ військовослужбовців на “привілейованих” та “не дуже” є безглуздям.

Можливо було б краще дати бонуси тим, хто вже котрий рік впахує, щоб закрити борги по машинам та іншим справам, це було б доречніше. Нові люди навряд чи ломануться штурмувати ТЦК через всі ці бонуси. Навіть за гроші.

А умовний солдат, якого після поранення не списали і вивели поза штат, сидить такий на копійках від держави і думає… “А якого бл… х..я??”