Banderlog написав:Тут не так справа в голосуванні як в підрахунку.) Виграє вибори той, хто контролює верховну раду. Так шо зараз буде подковьорна возня там.
ви впевнені що вибори в.ради будуть після президенських?
Впевнений. Абсолютно. О, Сєня обявився) його я і ждав. Но кінцевим сігналом шо таки почалось має бути повернення залізного генерала. Є тіко нюанс як він повернеться на білому коні чи на інвалідному візку як юля. Но явка обязатєльна, щоб легітимізувати перегони. Інакше в нього лишиться шанс одмінити вибори спершись на армію.
Востаннє редагувалось Banderlog в Суб 15 лют, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd написав:Banderlog в сосии пригожин чуть до москвы не дошёл-так что именно военные могут быть самыми оргнанизационными в таких вопросах.....вон в африке постоянно перевороты,даже в турции пару раз уже было.
уявімо на момент що він дійшов. Що мішає тоді іншим джєнтельменам піти на москву?
prodigy написав:ЛАД коли визнаєш, що має відношення до гноблення Українського народа, як курівник ланки партійних органів? ........
Единственное, что могу "визнати", это то, что вы действительно "курівник". С довольно прозрачной этимологией этого неологизма. И ваш пост хорошо иллюстрирует мой предыдущий viewtopic.php?p=5825171#p5825171. В китайской Красной армии во время борьбы с Гоминьданом (а до этого и в Гоминьдане) было много советских военных советников и специалистов. Гоминьдану Чан Кайши после 1945 оказывали очень большую помощь США. Тем не менее, борьба коммунистов с Гоминьданом в истории рассматривается именно как гражданская война. Так же и в Испании была гражданская война, несмотря на активное участие итальянских и немецких военных на стороне Франко и советских на стороне республиканцев. Изучать надо не только Солонина.