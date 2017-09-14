RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12662126631266412665

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 37
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
14
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:22

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Тут не так справа в голосуванні як в підрахунку.)
Виграє вибори той, хто контролює верховну раду. Так шо зараз буде подковьорна возня там.


ви впевнені що вибори в.ради будуть після президенських?


Впевнений. Абсолютно.
О, Сєня обявився) його я і ждав.
Но кінцевим сігналом шо таки почалось має бути повернення залізного генерала.
Є тіко нюанс як він повернеться на білому коні чи на інвалідному візку як юля. Но явка обязатєльна, щоб легітимізувати перегони. Інакше в нього лишиться шанс одмінити вибори спершись на армію.
Востаннє редагувалось Banderlog в Суб 15 лют, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:25

Banderlog в сосии пригожин чуть до москвы не дошёл-так что именно военные могут быть самыми оргнанизационными в таких вопросах.....вон в африке постоянно перевороты,даже в турции пару раз уже было.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1493
З нами з: 20.01.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:30

  konstantin kirovograd написав:Banderlog в сосии пригожин чуть до москвы не дошёл-так что именно военные могут быть самыми оргнанизационными в таких вопросах.....вон в африке постоянно перевороты,даже в турции пару раз уже было.
уявімо на момент що він дійшов.
Що мішає тоді іншим джєнтельменам піти на москву?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:30

  prodigy написав:ЛАД коли визнаєш, що має відношення до гноблення Українського народа, як курівник ланки партійних органів?
........

Единственное, что могу "визнати", это то, что вы действительно "курівник". С довольно прозрачной этимологией этого неологизма.
И ваш пост хорошо иллюстрирует мой предыдущий viewtopic.php?p=5825171#p5825171.
В китайской Красной армии во время борьбы с Гоминьданом (а до этого и в Гоминьдане) было много советских военных советников и специалистов. Гоминьдану Чан Кайши после 1945 оказывали очень большую помощь США. Тем не менее, борьба коммунистов с Гоминьданом в истории рассматривается именно как гражданская война.
Так же и в Испании была гражданская война, несмотря на активное участие итальянских и немецких военных на стороне Франко и советских на стороне республиканцев.
Изучать надо не только Солонина.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32881
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:36

  prodigy написав:
  detroytred написав:Краще написав би чому Венс отакі коники робить.

чому? тому що всі в оточенні трампа -це ляльки, а Tramp master of puppets

Або сам Трампоний дав по голові J.D.(D.J.) Vance'у, або Маск. Або обидва образу
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10720
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:39

Banderlog

Що мішає тоді іншим джєнтельменам піти на москву?


З іншими так би не возюкались. Не кожному бунтарю проти царя ставлять памʼятники.

Як в росіі, так і в ЦАР

Зображення
Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 14159
З нами з: 15.02.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 2319 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 12662126631266412665
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 86444
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 260481
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 906431
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13623)
15.02.2025 14:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.