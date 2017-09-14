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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12663126641266512666>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 37
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
14
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:25

Banderlog в сосии пригожин чуть до москвы не дошёл-так что именно военные могут быть самыми оргнанизационными в таких вопросах.....вон в африке постоянно перевороты,даже в турции пару раз уже было.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:30

  konstantin kirovograd написав:Banderlog в сосии пригожин чуть до москвы не дошёл-так что именно военные могут быть самыми оргнанизационными в таких вопросах.....вон в африке постоянно перевороты,даже в турции пару раз уже было.
уявімо на момент що він дійшов.
Що мішає тоді іншим джєнтельменам піти на москву?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:30

  prodigy написав:ЛАД коли визнаєш, що має відношення до гноблення Українського народа, як курівник ланки партійних органів?
........

Единственное, что могу "визнати", это то, что вы действительно "курівник". С довольно прозрачной этимологией этого неологизма.
И ваш пост хорошо иллюстрирует мой предыдущий viewtopic.php?p=5825171#p5825171.
В китайской Красной армии во время борьбы с Гоминьданом (а до этого и в Гоминьдане) было много советских военных советников и специалистов. Гоминьдану Чан Кайши после 1945 оказывали очень большую помощь США. Тем не менее, борьба коммунистов с Гоминьданом в истории рассматривается именно как гражданская война.
Так же и в Испании была гражданская война, несмотря на активное участие итальянских и немецких военных на стороне Франко и советских на стороне республиканцев.
Изучать надо не только Солонина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:36

  prodigy написав:
  detroytred написав:Краще написав би чому Венс отакі коники робить.

чому? тому що всі в оточенні трампа -це ляльки, а Tramp master of puppets

Або сам Трампоний дав по голові J.D.(D.J.) Vance'у, або Маск. Або обидва образу
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:39

Banderlog

Що мішає тоді іншим джєнтельменам піти на москву?


З іншими так би не возюкались. Не кожному бунтарю проти царя ставлять памʼятники.

Як в росіі, так і в ЦАР

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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:52

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД коли визнаєш, що має відношення до гноблення Українського народа, як керівник ланки партійних органів?
........

Единственное, что могу "визнати", это то, что вы действительно "курівник". С довольно прозрачной этимологией этого неологизма.
И ваш пост хорошо иллюстрирует мой предыдущий viewtopic.php?p=5825171#p5825171.
В китайской Красной армии во время борьбы с Гоминьданом (а до этого и в Гоминьдане) было много советских военных советников и специалистов. Гоминьдану Чан Кайши после 1945 оказывали очень большую помощь США. Тем не менее, борьба коммунистов с Гоминьданом в истории рассматривается именно как гражданская война.
Так же и в Испании была гражданская война, несмотря на активное участие итальянских и немецких военных на стороне Франко и советских на стороне республиканцев.
Изучать надо не только Солонина.


Солонин абсолютно не шарит в сучасній війні в Україні, в політиці Ізраїля також, і як би він не був ображений на хуйло, нутром він росіянин, тільки трошичкі еврей-
це ваша радянська школа до мозга костей

стосовно Другої Світової Солонін гарний фахівець,
але для мені ця тема мало актуальна після 24 лютого 2022р

ЛАД, ви керівник (опечатка), стосовно історії її пишуть переможці (нажаль об"ективного висвітлення подій за всю епоху людства не існувало , римські імператорі, потім католицька церква, потім імператори священної римської імперії, монархи Франції, Британії, Австро-угорщини, російські монархи і тд і тп
Тому історія це продажна дівка, нажаль

а Марка Солонина до мене прошу не приплетати, почитайте краще , що йому українці в коментах написали: що йому краще не лізти в тему української війни і політики де він не фахівець мяко кажучі

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:59

  Wirująświatła написав:
NBC News: По словам четырех американских чиновников, администрация Трампа предложила Украине предоставить США право собственности на 50 % редкоземельных минералов, добываемых в стране, и заявила о готовности разместить там американские войска для их охраны в случае заключения мирного соглашения с Россией. Многие полезные ископаемые Украины находятся на территориях, которые сейчас контролируются российскими войсками.
NBC News: Чиновники Трампа предлагают Зеленскому сделать так, чтобы США владели 50% украинских редкоземельных минералов

▪️По словам четырех американских чиновников, администрация Трампа предложила Украине предоставить США право собственности на 50 % редкоземельных минералов, добываемых в стране, и заявила о готовности разместить там американские войска для их охраны в случае заключения мирного соглашения с Россией.
............

Ссылку можно?
Ночью выкладывал цитату Рейтерс, там было несколько иначе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 16:00

  Banderlog написав:
  konstantin kirovograd написав:Banderlog в сосии пригожин чуть до москвы не дошёл-так что именно военные могут быть самыми оргнанизационными в таких вопросах.....вон в африке постоянно перевороты,даже в турции пару раз уже было.
уявімо на момент що він дійшов.
Що мішає тоді іншим джєнтельменам піти на москву?


Гы, так судьба Пригодина и мешает, не хотят повторять. Если б дошел - была бы совсем другая история
katso
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 16:25

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
NBC News: По словам четырех американских чиновников, администрация Трампа предложила Украине предоставить США право собственности на 50 % редкоземельных минералов, добываемых в стране, и заявила о готовности разместить там американские войска для их охраны в случае заключения мирного соглашения с Россией. Многие полезные ископаемые Украины находятся на территориях, которые сейчас контролируются российскими войсками.
NBC News: Чиновники Трампа предлагают Зеленскому сделать так, чтобы США владели 50% украинских редкоземельных минералов

▪️По словам четырех американских чиновников, администрация Трампа предложила Украине предоставить США право собственности на 50 % редкоземельных минералов, добываемых в стране, и заявила о готовности разместить там американские войска для их охраны в случае заключения мирного соглашения с Россией.
............

Ссылку можно?
Ночью выкладывал цитату Рейтерс, там было несколько иначе.

https://www.nbcnews.com/politics/nation ... rcna192325
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 16:28

  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:
Іпотека - тут чиста фігня, оскільки навіть при нульовому відсотку треба заплатити великий перший внесок. Навряд чи це зможе зробити умовний воїн 20 років після служби. Гроші, які отримує від держави - не факт що зможе зберегти (купувати машини, РЕБи, дрони за свої - не забуваємо).


Так там 500k платять за 5 днів після завершення контракту. Якраз буде для першого внеску.

Достаточно односторонняя запись у этого сержанта.
ЛАД
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