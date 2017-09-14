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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 лют, 2025 16:32
Banderlog написав:
...........
Тут не так справа в голосуванні як в підрахунку.)
Виграє вибори той, хто контролює верховну раду. Так шо зараз буде подковьорна возня там.
Тогда уж контролировать надо не ВР, а ЦВК.
А почему вы считаете, что надо контролировать ВР?
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ЛАД
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Додано: Суб 15 лют, 2025 16:40
Banderlog написав:
.............
що таке революція?
Це встановлення збройного контролю за механізмами виконавчої влади.
Но цього мало.
революція в демократичному суспільстві повинна бути обовязково легітимізована. Це так ж як новий король помазаний церквою.
Легітимність перевороту може надати
1. Вулиця(майдан) як пряма форма демократії.
2. Після того зміна влади має бути зафіксована в законодавчому органі.
Далі, перевибори законодавчої влади і як останній етап-контроль над суддями, і заміна на лояльних.
Без послідовного виконання цих пунктів ми звалимось в анархію. тоді відновити тут державність можно буде тільки прямою іноземною інтервенцією.
Є в нас політична сила здатна на це? Нема.
По крайній мірі я її не бачу.
Тільки олігархат може самоорганізуватись. А його зара щемлять.
Согласен.
Нет у нас сил, способных организовать революцию. Даже олигархи.
Так что возможен (в принципе) только бунт.
Мог бы быть ещё военный переворот с последующей военной диктатурой. Но даже это невозможно - нет человека, который мог бы это возглавить. Даже залізний генерал.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 15 лют, 2025 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Суб 15 лют, 2025 16:47
ЛАД написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав:
С этим согласен.
Но и контракт 18-24 вполне реальное действие, а не имитация.
Призыв на условиях вполне аналогичным американским и европейским.
И здесь многие выступали именно за такие методы комплектования для всех, против "бусификации". Для всех пока обеспечить такое не можем, сделали для 18-24. Или вы настаиваете на том, чтобы их тоже "вылавливали"?
я "настаіваю" на однакових умовах для всіх. чому цих запрошують і на певних умовах, а а 25-59 вже просто ловлять? а ще більше "настаіваю" на реальній діяльності, а не імітації цієї діяльності. нагадати з чого все почалося? що ви самі написали, що з цього всього результату буде мало і що це все, щоб показати, що в нас ніби теж йдуть 18-24. і вам вже вище розповіли, що при таких розкладах, вони в бригадах будуть розхідним матеріалом. як думаєте, багато підуть? чи ви думаєте, лише ви це розумієте, а захід цього не розуміє?
Ваше предложение?
Как надо?
1 Те що збільшили мобресурс на 500 000 - це +
2 Те що цьому мобресурсу дали можливість САМОСТІЙНОГО вибору -це ++
3 Тепер потрібно давати плюшки тим хто вже в ЗСУ
один з варіантівпо якомусь алгоритму (швидше за все симбіоз трьох параметрів вік/тривалість знаходження в ЗСУ/отримана за цей час зарплата)
Створюється ранжування списку розміром в 30% від кількості тих хто добровільно підписав контракт віком 18-24- на мій погляд тільки в категорії 24 роки є приблизно 30000 ймовірних добровольців .
І тим хто в списку пропонується підписати контракт аналогічний для добровольців.
Ті хто погоджуються-підписують ( і тоді в список потрапляють наступні претенденти) ті хто не хоче - отримують можливість демобілізуватись.
Вангую що у випадку коли серед молоді зявиться до 100 000 добровольців - то з 300 000 тих хто потрапив у список - звільниться всього 30 000( до речі якщо серед тих хто самовільно покинув частину є такі які могли потрапити в список-їм також можна НАДАТИ право офіційно демобілізуватись ... або підписати продовження контракту..
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2025 16:55
Успіх написав:
*🤬😦 Вчора у Миколаєві жінка підірвала себе та групу військових*
Як повідомляють, жінка з сумкою підійшла до військових у формі (не ТЦК) у центрі міста, до цього скуповувалась у магазині. Потім пролунав вибух. Жінку розірвало на шматки, загинув один із військових. Ще шестеро поранено.
Все набагато гірше, на жаль.((
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fler
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Додано: Суб 15 лют, 2025 16:59
budivelnik
Рано обсуждать.
Подождём, посмотрим, сколько будет желающих подписать контракт 18-24.
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ЛАД
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Додано: Суб 15 лют, 2025 17:06
Спасибо.
Это подтверждает то, что я писал раньше - нечего пока обсуждать, слишком противоречивые заявления (или их трактовки СМИ). Основные игроки и, в частности, главный - Трамп ещё сами не определились.
Так что все наши попытки что-то угадать, это гадание на кофейной гуще.
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