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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12663126641266512666

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 37
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
14
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 16:32

  Banderlog написав:...........
Тут не так справа в голосуванні як в підрахунку.)
Виграє вибори той, хто контролює верховну раду. Так шо зараз буде подковьорна возня там.

Тогда уж контролировать надо не ВР, а ЦВК.
А почему вы считаете, что надо контролировать ВР?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 16:40

  Banderlog написав:.............
що таке революція?
Це встановлення збройного контролю за механізмами виконавчої влади.
Но цього мало.
революція в демократичному суспільстві повинна бути обовязково легітимізована. Це так ж як новий король помазаний церквою.
Легітимність перевороту може надати
1. Вулиця(майдан) як пряма форма демократії.
2. Після того зміна влади має бути зафіксована в законодавчому органі.
Далі, перевибори законодавчої влади і як останній етап-контроль над суддями, і заміна на лояльних.
Без послідовного виконання цих пунктів ми звалимось в анархію. тоді відновити тут державність можно буде тільки прямою іноземною інтервенцією.
Є в нас політична сила здатна на це? Нема.
По крайній мірі я її не бачу.
Тільки олігархат може самоорганізуватись. А його зара щемлять.

Согласен.
Нет у нас сил, способных организовать революцию. Даже олигархи.
Так что возможен (в принципе) только бунт.
Мог бы быть ещё военный переворот с последующей военной диктатурой. Но даже это невозможно - нет человека, который мог бы это возглавить. Даже залізний генерал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 лют, 2025 17:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 16:47

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:С этим согласен.
Но и контракт 18-24 вполне реальное действие, а не имитация.
Призыв на условиях вполне аналогичным американским и европейским.
И здесь многие выступали именно за такие методы комплектования для всех, против "бусификации". Для всех пока обеспечить такое не можем, сделали для 18-24. Или вы настаиваете на том, чтобы их тоже "вылавливали"?
я "настаіваю" на однакових умовах для всіх. чому цих запрошують і на певних умовах, а а 25-59 вже просто ловлять? а ще більше "настаіваю" на реальній діяльності, а не імітації цієї діяльності. нагадати з чого все почалося? що ви самі написали, що з цього всього результату буде мало і що це все, щоб показати, що в нас ніби теж йдуть 18-24. і вам вже вище розповіли, що при таких розкладах, вони в бригадах будуть розхідним матеріалом. як думаєте, багато підуть? чи ви думаєте, лише ви це розумієте, а захід цього не розуміє?
Ваше предложение?
Как надо?
1 Те що збільшили мобресурс на 500 000 - це +
2 Те що цьому мобресурсу дали можливість САМОСТІЙНОГО вибору -це ++
3 Тепер потрібно давати плюшки тим хто вже в ЗСУ
один з варіантів
по якомусь алгоритму
(швидше за все симбіоз трьох параметрів вік/тривалість знаходження в ЗСУ/отримана за цей час зарплата)
Створюється ранжування списку розміром в 30% від кількості тих хто добровільно підписав контракт віком 18-24- на мій погляд тільки в категорії 24 роки є приблизно 30000 ймовірних добровольців .
І тим хто в списку пропонується підписати контракт аналогічний для добровольців.
Ті хто погоджуються-підписують ( і тоді в список потрапляють наступні претенденти) ті хто не хоче - отримують можливість демобілізуватись.

Вангую що у випадку коли серед молоді зявиться до 100 000 добровольців - то з 300 000 тих хто потрапив у список - звільниться всього 30 000( до речі якщо серед тих хто самовільно покинув частину є такі які могли потрапити в список-їм також можна НАДАТИ право офіційно демобілізуватись ... або підписати продовження контракту..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 16:55

  Успіх написав:*🤬😦 Вчора у Миколаєві жінка підірвала себе та групу військових*

Як повідомляють, жінка з сумкою підійшла до військових у формі (не ТЦК) у центрі міста, до цього скуповувалась у магазині. Потім пролунав вибух. Жінку розірвало на шматки, загинув один із військових. Ще шестеро поранено.

Все набагато гірше, на жаль.((
fler
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 16:59

budivelnik
Рано обсуждать.
Подождём, посмотрим, сколько будет желающих подписать контракт 18-24.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 17:06

  Xenon написав:
  ЛАД написав:..........
Ссылку можно?
Ночью выкладывал цитату Рейтерс, там было несколько иначе.

https://www.nbcnews.com/politics/nation ... rcna192325

Спасибо.
Это подтверждает то, что я писал раньше - нечего пока обсуждать, слишком противоречивые заявления (или их трактовки СМИ). Основные игроки и, в частности, главный - Трамп ещё сами не определились.
Так что все наши попытки что-то угадать, это гадание на кофейной гуще.
ЛАД
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