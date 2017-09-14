konstantin kirovograd написав:Banderlog в сосии пригожин чуть до москвы не дошёл-так что именно военные могут быть самыми оргнанизационными в таких вопросах.....вон в африке постоянно перевороты,даже в турции пару раз уже было.
уявімо на момент що він дійшов. Що мішає тоді іншим джєнтельменам піти на москву?
Гы, так судьба Пригодина и мешает, не хотят повторять. Если б дошел - была бы совсем другая история
NBC News: По словам четырех американских чиновников, администрация Трампа предложила Украине предоставить США право собственности на 50 % редкоземельных минералов, добываемых в стране, и заявила о готовности разместить там американские войска для их охраны в случае заключения мирного соглашения с Россией. Многие полезные ископаемые Украины находятся на территориях, которые сейчас контролируются российскими войсками.
NBC News: Чиновники Трампа предлагают Зеленскому сделать так, чтобы США владели 50% украинских редкоземельных минералов
▪️По словам четырех американских чиновников, администрация Трампа предложила Украине предоставить США право собственности на 50 % редкоземельных минералов, добываемых в стране, и заявила о готовности разместить там американские войска для их охраны в случае заключения мирного соглашения с Россией. ............
Ссылку можно? Ночью выкладывал цитату Рейтерс, там было несколько иначе.
Іпотека - тут чиста фігня, оскільки навіть при нульовому відсотку треба заплатити великий перший внесок. Навряд чи це зможе зробити умовний воїн 20 років після служби. Гроші, які отримує від держави - не факт що зможе зберегти (купувати машини, РЕБи, дрони за свої - не забуваємо).
Так там 500k платять за 5 днів після завершення контракту. Якраз буде для першого внеску.
Banderlog написав:............. що таке революція? Це встановлення збройного контролю за механізмами виконавчої влади. Но цього мало. революція в демократичному суспільстві повинна бути обовязково легітимізована. Це так ж як новий король помазаний церквою. Легітимність перевороту може надати 1. Вулиця(майдан) як пряма форма демократії. 2. Після того зміна влади має бути зафіксована в законодавчому органі. Далі, перевибори законодавчої влади і як останній етап-контроль над суддями, і заміна на лояльних. Без послідовного виконання цих пунктів ми звалимось в анархію. тоді відновити тут державність можно буде тільки прямою іноземною інтервенцією. Є в нас політична сила здатна на це? Нема. По крайній мірі я її не бачу. Тільки олігархат може самоорганізуватись. А його зара щемлять.
Согласен. Нет у нас сил, способных организовать революцию. Даже олигархи. Так что возможен (в принципе) только бунт. Мог бы быть ещё военный переворот с последующей военной диктатурой. Но даже это невозможно - нет человека, который мог бы это возглавить. Даже залізний генерал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 лют, 2025 17:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:С этим согласен. Но и контракт 18-24 вполне реальное действие, а не имитация. Призыв на условиях вполне аналогичным американским и европейским. И здесь многие выступали именно за такие методы комплектования для всех, против "бусификации". Для всех пока обеспечить такое не можем, сделали для 18-24. Или вы настаиваете на том, чтобы их тоже "вылавливали"?
я "настаіваю" на однакових умовах для всіх. чому цих запрошують і на певних умовах, а а 25-59 вже просто ловлять? а ще більше "настаіваю" на реальній діяльності, а не імітації цієї діяльності. нагадати з чого все почалося? що ви самі написали, що з цього всього результату буде мало і що це все, щоб показати, що в нас ніби теж йдуть 18-24. і вам вже вище розповіли, що при таких розкладах, вони в бригадах будуть розхідним матеріалом. як думаєте, багато підуть? чи ви думаєте, лише ви це розумієте, а захід цього не розуміє?
Ваше предложение? Как надо?
1 Те що збільшили мобресурс на 500 000 - це + 2 Те що цьому мобресурсу дали можливість САМОСТІЙНОГО вибору -це ++ 3 Тепер потрібно давати плюшки тим хто вже в ЗСУ один з варіантів по якомусь алгоритму (швидше за все симбіоз трьох параметрів вік/тривалість знаходження в ЗСУ/отримана за цей час зарплата) Створюється ранжування списку розміром в 30% від кількості тих хто добровільно підписав контракт віком 18-24- на мій погляд тільки в категорії 24 роки є приблизно 30000 ймовірних добровольців . І тим хто в списку пропонується підписати контракт аналогічний для добровольців. Ті хто погоджуються-підписують ( і тоді в список потрапляють наступні претенденти) ті хто не хоче - отримують можливість демобілізуватись.
Вангую що у випадку коли серед молоді зявиться до 100 000 добровольців - то з 300 000 тих хто потрапив у список - звільниться всього 30 000( до речі якщо серед тих хто самовільно покинув частину є такі які могли потрапити в список-їм також можна НАДАТИ право офіційно демобілізуватись ... або підписати продовження контракту..
Успіх написав:*🤬😦 Вчора у Миколаєві жінка підірвала себе та групу військових*
Як повідомляють, жінка з сумкою підійшла до військових у формі (не ТЦК) у центрі міста, до цього скуповувалась у магазині. Потім пролунав вибух. Жінку розірвало на шматки, загинув один із військових. Ще шестеро поранено.
Спасибо. Это подтверждает то, что я писал раньше - нечего пока обсуждать, слишком противоречивые заявления (или их трактовки СМИ). Основные игроки и, в частности, главный - Трамп ещё сами не определились. Так что все наши попытки что-то угадать, это гадание на кофейной гуще.
detroytred написав:Доволі інформативна стаття ще за 2023 рік: https://interfax.com.ua/news/interview/932069.html - логістика зрозсла з 20долл. до 110 - понад 80 ч. мобілізовано з 600 разом з центральним офісом - зазвичай процес пошуку фінансування потребує часу, півроку мінімум. - підпал. В 2014 згоріла фабрика, в 2016 побудували дві. - Збитків зараз в нас немає, можу сказати так. Та становище дуже непросте - ми працюємо на межі рентабельності. - Нам кожен місяць заходить відшкодування ПДВ, ми вчасно сплачуємо податки. Минулого місяця, я точно не пам'ятаю, більше 30 млн грн ми сплатили державі. А держава нам в цьому місяці, на минулому тижні повернула 15 млн грн.
Тобто вони працюють "на межі рентабельності". Яка ж тоді така цінність тих рідкоземельних металів якщо видобування їх йде на межі рентабельності?