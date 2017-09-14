budivelnik написав:

1 Те що збільшили мобресурс на 500 000 - це +2 Те що цьому мобресурсу дали можливість САМОСТІЙНОГО вибору -це ++3 Тепер потрібно давати плюшки тим хто вже в ЗСУодин з варіантівпо якомусь алгоритму(швидше за все симбіоз трьох параметрів вік/тривалість знаходження в ЗСУ/отримана за цей час зарплата)Створюється ранжування списку розміром в 30% від кількості тих хто добровільно підписав контракт віком 18-24- на мій погляд тільки в категорії 24 роки є приблизно 30000 ймовірних добровольців .І тим хто в списку пропонується підписати контракт аналогічний для добровольців.Ті хто погоджуються-підписують ( і тоді в список потрапляють наступні претенденти) ті хто не хоче - отримують можливість демобілізуватись.Вангую що у випадку коли серед молоді зявиться до 100 000 добровольців - то з 300 000 тих хто потрапив у список - звільниться всього 30 000( до речі якщо серед тих хто самовільно покинув частину є такі які могли потрапити в список-їм також можна НАДАТИ право офіційно демобілізуватись ... або підписати продовження контракту..