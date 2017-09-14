budivelnik написав: 1 Те що збільшили мобресурс на 500 000 - це + 2 Те що цьому мобресурсу дали можливість САМОСТІЙНОГО вибору -це ++ 3 Тепер потрібно давати плюшки тим хто вже в ЗСУ один з варіантів по якомусь алгоритму (швидше за все симбіоз трьох параметрів вік/тривалість знаходження в ЗСУ/отримана за цей час зарплата) Створюється ранжування списку розміром в 30% від кількості тих хто добровільно підписав контракт віком 18-24- на мій погляд тільки в категорії 24 роки є приблизно 30000 ймовірних добровольців . І тим хто в списку пропонується підписати контракт аналогічний для добровольців. Ті хто погоджуються-підписують ( і тоді в список потрапляють наступні претенденти) ті хто не хоче - отримують можливість демобілізуватись.
Вангую що у випадку коли серед молоді зявиться до 100 000 добровольців - то з 300 000 тих хто потрапив у список - звільниться всього 30 000( до речі якщо серед тих хто самовільно покинув частину є такі які могли потрапити в список-їм також можна НАДАТИ право офіційно демобілізуватись ... або підписати продовження контракту..
Рано обсуждать. Подождём, посмотрим, сколько будет желающих подписать контракт 18-24.
А тут все грає роль Не можна тільки закручувати - зірве різьбу Тому Якщо десь затягуєш - зобовязаний в іншому місці попустити...
Спроба запхнути всіх в ЗСУ без запобіжного клапана у вигляді можливості вийти з ЗСУ -це автоматично створити умови для вибуху...
Тоді й побачите і Залізного Генерала і Шоколадного баригу.... Один очолить осколки після вибуху, другий зцементує Державу.
detroytred написав:Доволі інформативна стаття ще за 2023 рік: https://interfax.com.ua/news/interview/932069.html - логістика зрозсла з 20долл. до 110 - понад 80 ч. мобілізовано з 600 разом з центральним офісом - зазвичай процес пошуку фінансування потребує часу, півроку мінімум. - підпал. В 2014 згоріла фабрика, в 2016 побудували дві. - Збитків зараз в нас немає, можу сказати так. Та становище дуже непросте - ми працюємо на межі рентабельності. - Нам кожен місяць заходить відшкодування ПДВ, ми вчасно сплачуємо податки. Минулого місяця, я точно не пам'ятаю, більше 30 млн грн ми сплатили державі. А держава нам в цьому місяці, на минулому тижні повернула 15 млн грн.
Тобто вони працюють "на межі рентабельності". Яка ж тоді така цінність тих рідкоземельних металів якщо видобування їх йде на межі рентабельності?
Так тому вони й рідкоземельні що при високій ціні коштуючи тисячі доларів за грам - виявляються нафігнепотрібними в реальній економіці. Тому а - вони є б - їх використання дозволяє покращити якісь технології/вироби в - ціна їх видобутку настільки висока що важко добитись економічної ефективності.
pesikot написав:Xenon, як невдобно у тебе вийшло ... )
Вже війська нікуди не відправляются, санкції також під питанням Все як я і казав - лише голосні та голословні заяви
те що я казав ще 2 тижні тому, що соє майно американці будуть охороняти аж бігом і кацапи туди точно не сунуться
Вашингтон предложил Зеленскому передать США 50% редкоземельных металлов и дал понять, что готов разместить там американские войска для их охраны, сообщает NBC со ссылкой на четырех официальных лиц США.
prodigy написав:"І це попри те, що це українська армія зупинила Росію, не країна НАТО, не війська НАТО, а тільки наші люди і наша армія. Немає іноземних армій, які борються на боці України в цій війні. Але Путін втратив у цій війні майже ххх тисяч солдатів, понад ххх тисяч людей було поранено", - підсумував Зеленський.
Ось це він повторяє раз за разом вже три роки, але це вже не працює. Тобто це правда, але це не викликає емоцій! В перший рік це било по емоціях, зараз ні.
Зараз відповідь Заходу має бути(або є) приблизно така: "Це напали на вас, а не на нас. Чому захищати Україну має наша армія? Ми вам достатньо сильно помогли, але не можемо помагати вічно. Ви повинні самі реформувати країну, виготовляти свою зброю. Чому, президенте Зеленський, ви про це не говорите? 3 роки пройшло. Що ви(не "ваша армія з програмістів, лікарів, інженерів" а ви - влада) зробили за 3 роки для захисту від Путіна?"
hxbbgaf написав:До того ж, вважаю це неправильною ситуацією, коли така велика частина мобілізованиих - це люди з проблемами зі здоров ям, а здорові і ті, що служили в армії, гуляють у тилу, так нам цю війну буде важко виграти. Пропоную почати
ви не помітили, що починати вже пізно? Війна йде до завершення.
Хто таке сказав? Ото слухай тих брехунів і популістів і сприймай навпаки. Поки що ніяких ознак не бачу. Зеля навіть відмовився піпписівати угоду по корисних копалинах, хоча це вже було б хоч щось, щоб могло зацікавити тут таких наполеонів як трамп, а так поки що нуль домовленостей.
hxbbgaf написав:До того ж, вважаю це неправильною ситуацією, коли така велика частина мобілізованиих - це люди з проблемами зі здоров ям, а здорові і ті, що служили в армії, гуляють у тилу, так нам цю війну буде важко виграти. Пропоную почати
ви не помітили, що починати вже пізно? Війна йде до завершення.
мобилизация ещё минимум полгода после прекращения огня. безработные но очень патриотичных Воуки типа абырвалга в приоритете, менять заморенных за 3 года успихов
Мобілізація після припинення вогню тільки у блогах колишніх ригів провокаторів.
budivelnik написав:Золото дороге не тому що на ньому заробляють Воно дороге тому-що висока вартість його видобутку.
Вірно, але примітивно. А чому нафта має космічну рентабельність?
Золото має високу вартість добутку тому що його добувають тисячі років. Відповідно усі "дешеві" поклади золота вже добули, лишитись дорогі. Нафту добувають не дуже давно, тому є і 5$ і 50$ вартість добутку. + попит на нафту величезний і стабільний тому ціна не падає. З часом нафта також збалансується і буде як золото.
По рідкоземеньним точно не знаю, але по аналогії з нафтою і золотом думаю що: Попит на ці метали на зараз невеликий. Але усі вважають що попит має зрости в рази. Це логічно пояснює їх низьку рентабельність + усі їх вважають дуже цінними.