Ну пока как я вижу- петляет. То кордони 2022,то выборы. Но Трампа хвалит и говорит что без США продержатся почти нереально. 1-"полруки" 2-лепит горбатого,типа я старался,то все Трамп 3-выбирает,согласно наставлениям Будды Гаутамы "срединный путь". ХЗ,посмотрим. Без Трампа до сих пор бы и переговоры были под запретом, и до кордонив.Трамп уже изменил много. Вопрос,что он хочет. Если реально хочет- уж кто-кто, а вот это недоразумение его явно не остановит. И это мы еще пока не услышали "начальника транспортного цеха". Ну и не забываем, что переговоры на уровне крупных игроков в Корее начались в июне 1951 года, и после длительных толканий таки замирили в июле 1953.
Banderlog написав:........... Тут не так справа в голосуванні як в підрахунку.) Виграє вибори той, хто контролює верховну раду. Так шо зараз буде подковьорна возня там.
Тогда уж контролировать надо не ВР, а ЦВК. А почему вы считаете, что надо контролировать ВР?
в мене освіта інженерна тому більшість мислення на цей рахунок інтуїтивне і пояснити трудно) цвк надо, но цвк не складно контролювати. Чому вр? ВР має більшу легітимність ніж президент. І діло ні в яких часових термінах чи там ще щось такому. Справа в тім що вр рада є більш "представницькою". Такий механізм демократії. Законодавчий орган це завжди багато вибраних людей. А президента може і не бути. Це може бути і премєр обраний у вр . В древньому римі сенат республіки вибирали консулів , це було 2 чоловіка з правом вето на рішення одне одного... Легітимніше рішення вр тільки референдум. Тому будьяка революція в демократичному суспільстві має спиратись не тільки на насильство, але і на законодавчий орган.
budivelnik написав:Золото дороге не тому що на ньому заробляють Воно дороге тому-що висока вартість його видобутку.
Вірно, але примітивно. А чому нафта має космічну рентабельність?
Яка нафта? Саудівська Аравія - барель за 5 доларів собівартості Чи сланцева - барель 45 доларів собівартості А ціна продажу що першої що другої -однаковий Тому для саудитів - космічна для сланцевиків - така сама як і по іншим товарам.
andrijk777 написав:Золото має високу вартість добутку тому що його добувають тисячі років. Відповідно усі "дешеві" поклади золота вже добули, лишитись дорогі. Нафту добувають не дуже давно, тому є і 5$ і 50$ вартість добутку. + попит на нафту величезний і стабільний тому ціна не падає. З часом нафта також збалансується і буде як золото.
Є таке поняття - можна чи не можна замінити.... Нафту як енергоносій замінити можна- тому як тільки вона підскакує до 100 і вище за барель - так відразу активізуються виробники замінників(та сама зелена енергетика) Є речі де золото замінити важко.. тому поки попит буде високим до того часу високою буде і ціна
andrijk777 написав:По рідкоземеньним точно не знаю, але по аналогії з нафтою і золотом думаю що: Попит на ці метали на зараз невеликий. Але усі вважають що попит має зрости в рази. Це логічно пояснює їх низьку рентабельність + усі їх вважають дуже цінними.
Є ЗАКОНИ на яких побудована ринкова економіка Чим вищий платоспроможний попит - тим вища ціна Ціна балансує попит і пропозицію
Тому сама по собі наявність того чи іншого ресурсу не має звязку з ціною.... Якщо ресурсу мізер.. а попит на цей ресурс ще менший - тим нижча буде ціна З іншого боку Якщо ресурсу багато(нафта) а попит ще вищий - то й ціна буде високою... І при цьому Ціна продажу ресурсу є економічно доцільною тільки в тому випадку коли виготовлення цього ресурсу є дешевшим від продажу. Чим вища різниці між ціною продажу і вартістю створення - тим швидше йде зростання обємів виробництва.
З окупованими територіями Донецької та Луганської областей вже активно співпрацюють щонайменше десяток приватних китайських компаній. Вони відбудовують заводи на захоплених росіянами землях сходу України та постачають товари так званому “місцевому бізнесу”. Росія не здатна самостійно відновити життєдіяльність зруйнованих війною районів, тому намагається вирішити цю проблему за допомогою китайських виробників та інвесторів. А представники бізнесу КНР чудово розуміють, що вони роблять. Логіка РФ виглядає так: чим більше Китай буде представлений у вигляді бізнесу на окупованих територіях, тим більше він буде зацікавлений у тому, щоб Росія продовжувала їх контролювати. “Кремль пропонує якісь вигідні умови Пекіну, китайському бізнесу на окупованих територіях. А КНР у відповідь через усі дипломатичні канали просуває тезу, щоб окупована частина залишалася під контролем рф, — вважає політолог. — По суті, це техніка бізнес-лобізму, але саме для легалізації військової агресії путіна на міжнародному рівні”. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kitay- ... 89133.html Чим довше Трамп буде ̶м̶о̶р̶о̶з̶и̶т̶и̶с̶я̶ ̶з̶ ̶г̶а̶р̶а̶н̶т̶і̶я̶м̶и̶ ̶б̶е̶з̶п̶е̶к̶и̶ укладати угоду про корисні копалини, тим більше копалин дістануться Китаю.
hxbbgaf написав: Пропоную почати мобілізовувати поліцейських, як пропонувала Южаніна (щоб взагалі кожен силовик по півроку повоював), відправити на фронт муніципальну варту (взагалі не розумію, навіщо вона потрібна)
Поліцейські для того і потрібні щоб лапати ухилянтів, а не для війни. Поліцейських потрібно було масово мобілізовувати ще на початку війни тому що це найбільш підготовлені (і в моральному плані) люди. Цього не зробили і поки Зе при владі точно вже не зроблять.
По інших пунктах відповідь приблизно така сама.
Ефективність лапання 3 калік сходить на нуль. Краще пізно ніж ніколи.
Будуть вибивати двері і брати ухилянтів вдома. - це наступний етап.
hxbbgaf написав:До того ж, вважаю це неправильною ситуацією, коли така велика частина мобілізованиих - це люди з проблемами зі здоров ям, а здорові і ті, що служили в армії, гуляють у тилу, так нам цю війну буде важко виграти. Пропоную почати
ви не помітили, що починати вже пізно? Війна йде до завершення.
Хто таке сказав? Ото слухай тих брехунів і популістів і сприймай навпаки. Поки що ніяких ознак не бачу. Зеля навіть відмовився піпписівати угоду по корисних копалинах, хоча це вже було б хоч щось, щоб могло зацікавити тут таких наполеонів як трамп, а так поки що нуль домовленостей.
таке сказав трамп. Якби ми в цю гру грали на свої гроші можно було б прислухатись до зеленського. На цім банкеті за нашу музику платить сша. Да є трохи завдатку кажуть, що до літа, но скоро музика стихне. трамп даж не тільки відмовляється далі платити, но і хоче щоб ми оддавали те що в його попередників назичили. Ознаки треба шукати,не готовності зеленського а що європейські країни готові нести витрати на війну без штатів А поки таких ознак не видно. Окрім того є підозра що сша тиснуло на деяких європейських партнерів, зараз такого тиску може не бути, а можуть почати тиснути і проти допомоги Україні. Ми можем продовжувати війну і без допомоги, но тоді переговорні позиції в нас од того що почнем воювати лопатами явно не покращаться До того ж щось мені підказує, що охочих іти в атаку з лопатами в нас буде менше ніж зараз, а щоб завалювати росіян мясом потрібно буде більше.