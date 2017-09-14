Додано: Суб 15 лют, 2025 18:23

andrijk777 написав: budivelnik написав: Золото дороге не тому що на ньому заробляють

Воно дороге тому-що висока вартість його видобутку. Золото дороге не тому що на ньому заробляютьВоно дороге тому-що висока вартість його видобутку.

Вірно, але примітивно.

А чому нафта має космічну рентабельність? Вірно, але примітивно.

andrijk777 написав: Золото має високу вартість добутку тому що його добувають тисячі років. Відповідно усі "дешеві" поклади золота вже добули, лишитись дорогі.

Нафту добувають не дуже давно, тому є і 5$ і 50$ вартість добутку. + попит на нафту величезний і стабільний тому ціна не падає. З часом нафта також збалансується і буде як золото. Золото має високу вартість добутку тому що його добувають тисячі років. Відповідно усі "дешеві" поклади золота вже добули, лишитись дорогі.Нафту добувають не дуже давно, тому є і 5$ і 50$ вартість добутку. + попит на нафту величезний і стабільний тому ціна не падає. З часом нафта також збалансується і буде як золото.

andrijk777 написав: По рідкоземеньним точно не знаю, але по аналогії з нафтою і золотом думаю що:

Попит на ці метали на зараз невеликий. Але усі вважають що попит має зрости в рази. Це логічно пояснює їх низьку рентабельність + усі їх вважають дуже цінними. По рідкоземеньним точно не знаю, але по аналогії з нафтою і золотом думаю що:Це логічно пояснює їх низьку рентабельність + усі їх вважають дуже цінними.

Яка нафта?Саудівська Аравія - барель за 5 доларів собівартостіЧи сланцева - барель 45 доларів собівартостіА ціна продажу що першої що другої -однаковийТому для саудитів - космічнадля сланцевиків - така сама як і по іншим товарам.Є таке поняття - можна чи не можна замінити.... Нафту як енергоносій замінити можна- тому як тільки вона підскакує до 100 і вище за барель - так відразу активізуються виробники замінників(та сама зелена енергетика)Є речі де золото замінити важко.. тому поки попит буде високим до того часу високою буде і цінаЄ ЗАКОНИ на яких побудована ринкова економікаЧим вищий платоспроможний попит - тим вища цінаЦіна балансує попит і пропозиціюТому сама по собі наявність того чи іншого ресурсу не має звязку з ціною....Якщо ресурсу мізер.. а попит на цей ресурс ще менший - тим нижча буде цінаЗ іншого бокуЯкщо ресурсу багато(нафта) а попит ще вищий - то й ціна буде високою...І при цьомуЦіна продажу ресурсу є економічно доцільною тільки в тому випадку коли виготовлення цього ресурсу є дешевшим від продажу.Чим вища різниці між ціною продажу і вартістю створення - тим швидше йде зростання обємів виробництва.