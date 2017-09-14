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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1266612667126681266912670>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 37
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
14
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 18:45

  andrijk777 написав:
  jump написав:Зеленський: Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці :lol:
Це вже повна аналогія з Лукашенко. Слово в слово.
ТМ(с)Народна Мудрість про таке каже
Коли Бог хоче когось покарати - він відбирає в нього розум....

Поки опозиційні сили самообмежились по політичній боротьбі під час війни - доти в популіста були шанси.
Але як тільки в справу запускається маховик політичних репресій проти партій які до війни називали провоєнними ( з міцним ядром) ... то тепер як то кажуть
Сам почав- тому не ображайся....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 18:48

  Banderlog написав:Ми можем продовжувати війну і без допомоги, но тоді переговорні позиції в нас од того що почнем воювати лопатами явно не покращаться :wink:
До того ж щось мені підказує, що охочих іти в атаку з лопатами в нас буде менше ніж зараз, а щоб завалювати росіян мясом потрібно буде більше. :lol:


Это бесспорно. Но,блин, потужный на этой схеме продержится и несколько лет,особенно если начать забирать майно, валюту у людей, а народ заставят идти на смерть с лопатами.
Вы сразу себе скажите- что нужно ему на самом деле? Кордони? Перемога? или что-то другое?
А так то да, на Трампа вся надежда. Летом 24 за видос со словами "договаривайтесь" (Охмадет)- приехали дядьки и дали по шапке снявшей оный видос.
То,что мы спокойно обсуждаем варианты перемирия- есть Трамповская "видлига".
И это уже огромная победа. Трамп принес демократию в нашу страну,разрешив нам обсуждать варианты окончания войны, отдельно от линии партии Ким Чен Зе.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 18:52

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Вірно, але примітивно.
А чому нафта має космічну рентабельність?
Яка нафта?
Саудівська Аравія - барель за 5 доларів собівартості
Чи сланцева - барель 45 доларів собівартості
А ціна продажу що першої що другої -однаковий
Тому для саудитів - космічна
для сланцевиків - така сама як і по іншим товарам.

Вірно.
Для москалів рентабельність може не космічна, але дуже-дуже висока - і це проблема для нас(України).
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Золото має високу вартість добутку тому що його добувають тисячі років. Відповідно усі "дешеві" поклади золота вже добули, лишитись дорогі.
Нафту добувають не дуже давно, тому є і 5$ і 50$ вартість добутку. + попит на нафту величезний і стабільний тому ціна не падає. З часом нафта також збалансується і буде як золото.
Є таке поняття - можна чи не можна замінити.... Нафту як енергоносій замінити можна- тому як тільки вона підскакує до 100 і вище за барель - так відразу активізуються виробники замінників(та сама зелена енергетика)
Є речі де золото замінити важко.. тому поки попит буде високим до того часу високою буде і ціна

І так і ні.
По нафті грає роль ще час. Тобто ти побудуєш "замінники нафти" а потім раз і ціна нафти впаде з 100 до 50. І що? Що робити з тою самою зеленою енергетикою, яка стає збиткова?
По золоту - а нафіг його заміняти? Підніметься ціна ювелірних прикрас(чи інших виробів з золота), будуть менше їх купляти ось і впаде попит на золото.
Незамінних речей в світі фактично немає. І в кам'яному віці люди якось жили.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По золоту - а нафіг його заміняти?
...
І в кам'яному віці люди якось жили.

Є величезна різниця: глобалізація/міжнародна торгівля. Зараза жодна країна не може вижити в ізоляції, тому країнам потрібно щось як мірило для торгівлі і створення запасів на випадок важких часів.
Щось таке, що:
1. бажання і дії окремих людей не може спричинити його шалену девальвацію.
2. Може зберігатись тривалий час.
3. Є в достатніх обсягах.
Крім золота/срібла навіть не знаю що може таким бути. Можливо з розвитком стане щось інше (якась крипта на нових алгоритмах), але поки це золото
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 лют, 2025 19:02, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:01

  fler написав:Логіка РФ виглядає так: чим більше Китай буде представлений у вигляді бізнесу на окупованих територіях, тим більше він буде зацікавлений у тому, щоб Росія продовжувала їх контролювати.
“Кремль пропонує якісь вигідні умови Пекіну, китайському бізнесу на окупованих територіях. А КНР у відповідь через усі дипломатичні канали просуває тезу, щоб окупована частина залишалася під контролем рф, — вважає політолог. — По суті, це техніка бізнес-лобізму, але саме для легалізації військової агресії путіна на міжнародному рівні”.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kitay- ... 89133.html
Чим довше Трамп буде ̶м̶о̶р̶о̶з̶и̶т̶и̶с̶я̶ ̶з̶ ̶г̶а̶р̶а̶н̶т̶і̶я̶м̶и̶ ̶б̶е̶з̶п̶е̶к̶и̶ укладати угоду про корисні копалини, тим більше копалин дістануться Китаю.

Звучить як маячня придумана журналістами.
Плоша РФ - 17000 тисяч км2
Площа окупованих територій - 100 тисяч км2
Тобто в 170 разів менша. Але саме там сконцентровані усі корисні копалини світу. :D :D :D
Ок. А чого Китай не "представився у вигляді бізнесу" в ДНР/ЛНР за ці 8 років(з 2014 по 2022)?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:04

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Ми можем продовжувати війну і без допомоги, но тоді переговорні позиції в нас од того що почнем воювати лопатами явно не покращаться :wink:
До того ж щось мені підказує, що охочих іти в атаку з лопатами в нас буде менше ніж зараз, а щоб завалювати росіян мясом потрібно буде більше. :lol:


Это бесспорно. Но,блин, потужный на этой схеме продержится и несколько лет,особенно если начать забирать майно, валюту у людей, а народ заставят идти на смерть с лопатами.
Вы сразу себе скажите- что нужно ему на самом деле? Кордони? Перемога? или что-то другое?
А так то да, на Трампа вся надежда. Летом 24 за видос со словами "договаривайтесь" (Охмадет)- приехали дядьки и дали по шапке снявшей оный видос.
То,что мы спокойно обсуждаем варианты перемирия- есть Трамповская "видлига".
И это уже огромная победа. Трамп принес демократию в нашу страну,разрешив нам обсуждать варианты окончания войны, отдельно от линии партии Ким Чен Зе.


Одну відлигу , яку він запропонував ЗЕ у вигляді віддати 50 відсотків корисних копалин й нарахованих МЛР долларів ми побачили .
Тай ще Європа повинна нам допомогати , але в прерговорах не повинна брати участь .
Це поцілунок ІУДИ
холява
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:05

  Господар Вельзевула написав:на Трампа вся надежда. Летом 24 за видос со словами "договаривайтесь" (Охмадет)- приехали дядьки и дали по шапке снявшей оный видос.
То,что мы спокойно обсуждаем варианты перемирия- есть Трамповская "видлига".
И это уже огромная победа. Трамп принес демократию в нашу страну,разрешив нам обсуждать варианты окончания войны, отдельно от линии партии Ким Чен Зе.

поспорю. Это Байден лил бабло не вникая что внутри страны происходит. Как мы превращаемся в аналог сталинского ссср или сев.Кореи. Кого кормили этими деньгами и на какие идеи их тратили. Просто трампу не попался толковый политолог который бы подсказал повод для отказа дальнейшего финансирования - превращение даже унылой демократии в разносортовую диктатуру.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 15 лют, 2025 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:05

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:По золоту - а нафіг його заміняти?
...
І в кам'яному віці люди якось жили.

Є величезна різниця: глобалізація/міжнародна торгівля. Зараза жодна країна не може вижити в ізоляції, тому країнам потрібно щось як мірило для торгівлі і створення запасів на випадок важких часів.
Щось таке, що:
1. бажання і дії окремих людей не може спричинити його шалену девальвацію.
2. Може зберігатись тривалий час.
3. Є в достатніх обсягах.
Крім золота/срібла навіть не знаю що може таким бути. Можливо з розвитком стане щось інше (якась крипта на нових алгоритмах), але поки це золото

золото/срібло вже давно ніяким мірилом не є.
Може відкрию для вас Америку :D , але:
На сьогодні головним мірилом міжнародної торгівлі є долар США!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нарешті і армія москалів як і економіка почала потрохи показувати проблеми, які обіцяли з перших днів. Дуже шкода, що одні вибори можуть позбавити нас перемоги.
https://www.youtube.com/watch?v=6XhDT7-PZ-E
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 лют, 2025 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:07

  Xenon написав:24 години - 100 днів - тепер 180 днів...далі буде...

❗️За столом перемовин буде Україна, але Європи не буде, – Келлог

Він додав, що війна в Україні має закінчитися швидше, ніж через рік і публічно бере 180 днів, щоб задіяти всі сторони.

Мої вислови вже почали використовувати )
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 15 лют, 2025 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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