jump написав:Зеленський: Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці
Це вже повна аналогія з Лукашенко. Слово в слово.
ТМ(с)Народна Мудрість про таке каже Коли Бог хоче когось покарати - він відбирає в нього розум....
Поки опозиційні сили самообмежились по політичній боротьбі під час війни - доти в популіста були шанси. Але як тільки в справу запускається маховик політичних репресій проти партій які до війни називали провоєнними ( з міцним ядром) ... то тепер як то кажуть Сам почав- тому не ображайся....
Banderlog написав:Ми можем продовжувати війну і без допомоги, но тоді переговорні позиції в нас од того що почнем воювати лопатами явно не покращаться До того ж щось мені підказує, що охочих іти в атаку з лопатами в нас буде менше ніж зараз, а щоб завалювати росіян мясом потрібно буде більше.
Это бесспорно. Но,блин, потужный на этой схеме продержится и несколько лет,особенно если начать забирать майно, валюту у людей, а народ заставят идти на смерть с лопатами. Вы сразу себе скажите- что нужно ему на самом деле? Кордони? Перемога? или что-то другое? А так то да, на Трампа вся надежда. Летом 24 за видос со словами "договаривайтесь" (Охмадет)- приехали дядьки и дали по шапке снявшей оный видос. То,что мы спокойно обсуждаем варианты перемирия- есть Трамповская "видлига". И это уже огромная победа. Трамп принес демократию в нашу страну,разрешив нам обсуждать варианты окончания войны, отдельно от линии партии Ким Чен Зе.
andrijk777 написав:Вірно, але примітивно. А чому нафта має космічну рентабельність?
Яка нафта? Саудівська Аравія - барель за 5 доларів собівартості Чи сланцева - барель 45 доларів собівартості А ціна продажу що першої що другої -однаковий Тому для саудитів - космічна для сланцевиків - така сама як і по іншим товарам.
Вірно. Для москалів рентабельність може не космічна, але дуже-дуже висока - і це проблема для нас(України).
budivelnik написав:
andrijk777 написав:Золото має високу вартість добутку тому що його добувають тисячі років. Відповідно усі "дешеві" поклади золота вже добули, лишитись дорогі. Нафту добувають не дуже давно, тому є і 5$ і 50$ вартість добутку. + попит на нафту величезний і стабільний тому ціна не падає. З часом нафта також збалансується і буде як золото.
Є таке поняття - можна чи не можна замінити.... Нафту як енергоносій замінити можна- тому як тільки вона підскакує до 100 і вище за барель - так відразу активізуються виробники замінників(та сама зелена енергетика) Є речі де золото замінити важко.. тому поки попит буде високим до того часу високою буде і ціна
І так і ні. По нафті грає роль ще час. Тобто ти побудуєш "замінники нафти" а потім раз і ціна нафти впаде з 100 до 50. І що? Що робити з тою самою зеленою енергетикою, яка стає збиткова? По золоту - а нафіг його заміняти? Підніметься ціна ювелірних прикрас(чи інших виробів з золота), будуть менше їх купляти ось і впаде попит на золото. Незамінних речей в світі фактично немає. І в кам'яному віці люди якось жили.
andrijk777 написав:По золоту - а нафіг його заміняти? ... І в кам'яному віці люди якось жили.
Є величезна різниця: глобалізація/міжнародна торгівля. Зараза жодна країна не може вижити в ізоляції, тому країнам потрібно щось як мірило для торгівлі і створення запасів на випадок важких часів. Щось таке, що: 1. бажання і дії окремих людей не може спричинити його шалену девальвацію. 2. Може зберігатись тривалий час. 3. Є в достатніх обсягах. Крім золота/срібла навіть не знаю що може таким бути. Можливо з розвитком стане щось інше (якась крипта на нових алгоритмах), але поки це золото
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 лют, 2025 19:02, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:Логіка РФ виглядає так: чим більше Китай буде представлений у вигляді бізнесу на окупованих територіях, тим більше він буде зацікавлений у тому, щоб Росія продовжувала їх контролювати. “Кремль пропонує якісь вигідні умови Пекіну, китайському бізнесу на окупованих територіях. А КНР у відповідь через усі дипломатичні канали просуває тезу, щоб окупована частина залишалася під контролем рф, — вважає політолог. — По суті, це техніка бізнес-лобізму, але саме для легалізації військової агресії путіна на міжнародному рівні”. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kitay- ... 89133.html Чим довше Трамп буде ̶м̶о̶р̶о̶з̶и̶т̶и̶с̶я̶ ̶з̶ ̶г̶а̶р̶а̶н̶т̶і̶я̶м̶и̶ ̶б̶е̶з̶п̶е̶к̶и̶ укладати угоду про корисні копалини, тим більше копалин дістануться Китаю.
Звучить як маячня придумана журналістами. Плоша РФ - 17000 тисяч км2 Площа окупованих територій - 100 тисяч км2 Тобто в 170 разів менша. Але саме там сконцентровані усі корисні копалини світу. Ок. А чого Китай не "представився у вигляді бізнесу" в ДНР/ЛНР за ці 8 років(з 2014 по 2022)?
Banderlog написав:Ми можем продовжувати війну і без допомоги, но тоді переговорні позиції в нас од того що почнем воювати лопатами явно не покращаться До того ж щось мені підказує, що охочих іти в атаку з лопатами в нас буде менше ніж зараз, а щоб завалювати росіян мясом потрібно буде більше.
Это бесспорно. Но,блин, потужный на этой схеме продержится и несколько лет,особенно если начать забирать майно, валюту у людей, а народ заставят идти на смерть с лопатами. Вы сразу себе скажите- что нужно ему на самом деле? Кордони? Перемога? или что-то другое? А так то да, на Трампа вся надежда. Летом 24 за видос со словами "договаривайтесь" (Охмадет)- приехали дядьки и дали по шапке снявшей оный видос. То,что мы спокойно обсуждаем варианты перемирия- есть Трамповская "видлига". И это уже огромная победа. Трамп принес демократию в нашу страну,разрешив нам обсуждать варианты окончания войны, отдельно от линии партии Ким Чен Зе.
Одну відлигу , яку він запропонував ЗЕ у вигляді віддати 50 відсотків корисних копалин й нарахованих МЛР долларів ми побачили . Тай ще Європа повинна нам допомогати , але в прерговорах не повинна брати участь . Це поцілунок ІУДИ
Господар Вельзевула написав:на Трампа вся надежда. Летом 24 за видос со словами "договаривайтесь" (Охмадет)- приехали дядьки и дали по шапке снявшей оный видос. То,что мы спокойно обсуждаем варианты перемирия- есть Трамповская "видлига". И это уже огромная победа. Трамп принес демократию в нашу страну,разрешив нам обсуждать варианты окончания войны, отдельно от линии партии Ким Чен Зе.
поспорю. Это Байден лил бабло не вникая что внутри страны происходит. Как мы превращаемся в аналог сталинского ссср или сев.Кореи. Кого кормили этими деньгами и на какие идеи их тратили. Просто трампу не попался толковый политолог который бы подсказал повод для отказа дальнейшего финансирования - превращение даже унылой демократии в разносортовую диктатуру.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 15 лют, 2025 19:06, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:По золоту - а нафіг його заміняти? ... І в кам'яному віці люди якось жили.
Є величезна різниця: глобалізація/міжнародна торгівля. Зараза жодна країна не може вижити в ізоляції, тому країнам потрібно щось як мірило для торгівлі і створення запасів на випадок важких часів. Щось таке, що: 1. бажання і дії окремих людей не може спричинити його шалену девальвацію. 2. Може зберігатись тривалий час. 3. Є в достатніх обсягах. Крім золота/срібла навіть не знаю що може таким бути. Можливо з розвитком стане щось інше (якась крипта на нових алгоритмах), але поки це золото
золото/срібло вже давно ніяким мірилом не є. Може відкрию для вас Америку , але: На сьогодні головним мірилом міжнародної торгівлі є долар США!