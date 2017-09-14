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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12667126681266912670>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 37
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
14
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:10

  Wirująświatła написав:поспорю. Это Байден лил бабло не вникая что внутри страны происходит. Как мы превращаемся в аналог сталинского ссср или сев.Кореи. Кого кормили этими деньгами и на какие идеи их тратили. Просто трампу не попался толковый политолог который бы подсказал повод для отказа дальнейшего финансирования - превращение даже унылой демократии в разносортовую диктатуру.


Та спорьте,кто ж вам указ. Хотя черным по белому- наши мнения совпали,не?
Байден лил , Трамп сразу пришел с идеями перемирия.
Будет чучело исполнять-получит ноль без палочки.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:На сьогодні головним мірилом міжнародної торгівлі є долар США!

Бо в США є резерв золота — 8133,5 тонни. Частка дорогоцінного металу у загальному обсязі золотовалютних резервів (ЗВР) становить 72,4%.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:14

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Ми можем продовжувати війну і без допомоги, но тоді переговорні позиції в нас од того що почнем воювати лопатами явно не покращаться :wink:


Это бесспорно. Но,блин, потужный на этой схеме продержится и несколько лет,особенно если начать забирать майно, валюту у людей, а народ заставят идти на смерть с лопатами.

вам не здається, що це вже трохи інша схема? :lol: і чисто рішенням рнбо здати всім долари тут не обійдешся :lol:
Окрім мобілізації в спартанську фалангу з лопатами надо б іще добрати поліції :wink: і тцк, і військової поліції)
Щодо свободнішого обговорення Ви праві. в листопаді 23 мене забанили на телеграм діпстейті за те що я написав що контрнаступ пора згортати і переходити до оборони :lol: пожизнєнно забанили)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По нафті грає роль ще час. Тобто ти побудуєш "замінники нафти" а потім раз і ціна нафти впаде з 100 до 50. І що? Що робити з тою самою зеленою енергетикою, яка стає збиткова?
В світі відсутнє поняття абсолютний виграш або абсолютний програш
Кожна дія-це ризик....
Але
Сонце/вітер/гідроенергетика - це СЬОГОДНІ витратився - наступні десятки років отримуєш переваги бо НЕ КУПУЄШ енергоносії....
Якщо грубо
Сьогодні ПЕРЕПЛАТИВ за електромобіль... але завжди можеш описати покупку електромобіля як купівля машини з запасом палива....
А потім порівнюєш переплатив чи ні.
Переплата за електромобіль - 1-3 тонни палива (2000-5000 доларів)
А далі починає вигравати по 0,1доллара на кожному км пробігу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Сонце/вітер/гідроенергетика - це СЬОГОДНІ витратився - наступні десятки років отримуєш переваги бо НЕ КУПУЄШ енергоносії....

Дуже помилкове відношення.
На прикладі родича, який встановив сонячні панелі:
1. Вони досить швидко деградують і через років 5-10 їх доведеться замінити. Аналогічно ламаються і вітряки, але це пів біди.
2. Справжня проблема - нестабільність вироблення енергії. Відповідно, потрібні величезні батареї щоб накопичувати енергію. А батареї це дуже дорого, а ще недовговічно і шкідливо для екології.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:23

  Господар Вельзевула написав:Ну пока как я вижу- петляет.

Згідний.
Але прогнувся.
Думаю зараз заминка за путніним. Думаю у Трампа з путіним немає чітких домовленостей, тільки попередні. Зараз якраз і буде йти узгодження усіх нюансів з путіним. Це може бути і не успішно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Щодо свободнішого обговорення Ви праві. в листопаді 23 мене забанили на телеграм діпстейті за те що я написав що контрнаступ пора згортати і переходити до оборони пожизнєнно забанили)


я сам пішов і трохи раніше
сподіваюсь багатьох з тих переможників брутально бусифікували
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:28

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:На сьогодні головним мірилом міжнародної торгівлі є долар США!

Бо в США є резерв золота — 8133,5 тонни. Частка дорогоцінного металу у загальному обсязі золотовалютних резервів (ЗВР) становить 72,4%.

Ось розподіл багатств по категоріям
тип_________________млрд доларів
Срібло ________________________________$44
Криптовалюти ______________________ $244
Світові витрати на озброєння _______$1782
Дефіцит федерального бюджету США_______$3800
Монети і банкноти ___________ $6662
Бухгалтерський баланс ФРС _____ $7037
Мільярдери світу ___________ $8000
Золото _______________________________$10891
Компанії The Fortune 500 _____ $22600
Фондові ринки ________________________$89475
Вузька грошова маса _________ $35183
Широка грошова маса ________ $95698
Світовий борг ________________ $252600
Світова нерухомість _________ $280600
Глобальне багатство _________ $360603

А тепер гляньте скільки в цій грошовій масі має долар і порівняйте з часткою золота
Долар США_______________58,44 %
Євро____________________19,94 %
Японська єна ______ 5,69 %
Британський фунт______ 4,86 %
Канадський долар______ 2,59 %
Китайський юань ______ 2,29 %
Австралійський долар_____2,14 %
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:32

  Banderlog написав: вам не здається, що це вже трохи інша схема? :lol: і чисто рішенням рнбо здати всім долари тут не обійдешся :lol:
Окрім мобілізації в спартанську фалангу з лопатами надо б іще добрати поліції :wink: і тцк, і військової поліції)


А кто ему помешает это сделать? Гречкосии, вскрывающиеся канцелярским ножом на ВЛК,как в Хмельницком? "нация ухилянтов"-ваши слова. Согласен. Я бы добавил еще-терпил.
Ну,это я про тех,кто не воют. Воякам уважение по любому.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:34

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:На сьогодні головним мірилом міжнародної торгівлі є долар США!

Бо в США є резерв золота — 8133,5 тонни. Частка дорогоцінного металу у загальному обсязі золотовалютних резервів (ЗВР) становить 72,4%.

Ой, ви повний нуль в таких питаннях.
Вартість 8133,5 тонни золота = приблизно 768,5 мільярда доларів США
Станом на січень 2025 року державний борг США перевищив 36 трильйонів доларів США.

Тобто США треба знецінити долар приблизно в 50 разів щоб покрити цим золотом свій борг. І це тільки теоретично. Практично напевно потрібно знецінити долар в нуль. :D
andrijk777
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