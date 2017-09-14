Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
На сьогодні головним мірилом міжнародної торгівлі є долар США!
Бо в США є резерв золота — 8133,5 тонни. Частка дорогоцінного металу у загальному обсязі золотовалютних резервів (ЗВР) становить 72,4%.
Ось розподіл багатств по категоріям
тип_________________млрд доларів
Срібло ________________________________$44
Криптовалюти ______________________ $244
Світові витрати на озброєння _______$1782
Дефіцит федерального бюджету США_______$3800
Монети і банкноти ___________ $6662
Бухгалтерський баланс ФРС _____ $7037
Мільярдери світу ___________ $8000Золото _______________________________$10891
Компанії The Fortune 500 _____ $22600
Фондові ринки ________________________$89475
Вузька грошова маса _________ $35183Широка грошова маса ________ $95698
Світовий борг ________________ $252600
Світова нерухомість _________ $280600
Глобальне багатство _________ $360603
А тепер гляньте скільки в цій грошовій масі має долар і порівняйте з часткою золота
Долар США_______________58,44 %
Євро____________________19,94 %
Японська єна ______ 5,69 %
Британський фунт______ 4,86 %
Канадський долар______ 2,59 %
Китайський юань ______ 2,29 %
Австралійський долар_____2,14 %