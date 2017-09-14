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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 лют, 2025 19:35
Може бути пічалька
з руських\білоруських знімуть санкції , мир дружба пепсікола
а Україна по заповітам детройта залишиться в режимі "КНДР" з "півтора мілліонною арміею" та забороною на виїзд
ненульова ймовірність
Американський дипломат таємно їздив до Лукашенка: NYT заявило про поворот у політиці СШАЙмовірно, у Трампа хочуть розморозити відносини з Білоруссю, вважають аналітики.
Заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт цього тижня таємно приїздив до Білорусі, де зустрічався із диктатором Олександром Лукашенком і керівником білоруського КДБ. Це може свідчити про початок розморожування відносин між США та найближчим союзником Росії, пише The New York Times.
Зазначається, що це була перша зустріч Лукашенка з високопоставленим чиновником Держдепу за п'ять років. І відбулася вона через день після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Видання розповіло, що після переговорів з Лукашенком Сміт і двоє інших американських чиновників поїхали в село поблизу кордону з Литвою, де забрали трьох ув’язнених - американця і двох білоруських політв’язнів. Американці та звільнені в'язні повернулися через кордон до Вільнюса.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 19:37
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
совпали случайно. это не Трамп красавчег, а Байден не вникал какого таракана выкармливает американский налогоплательщик. Зе же собирался воевать и править вечно (пока денег льют).
Зе- ставленник демократов. Поклонников вечной войны ценой наших жизней. Не?
Кто,по вашему его привел к власти?
А "красавчиков" у меня нет по определению. Есть только совпадение интересов.
Если Трамп хочет стоп,то я тоже. Каждый по своим причинам.
Нет зла,добра,дружбы,любви. Есть расчет и выгода.
Иное мнение-это либо духовная незрелость и инфантильность, либо лицемерие,прячущее за гаслами свою выгоду.
Як тільки ЗЕ щось підпише ,накшталт Будапештского меморандума , всі почнуть волати -самі підписали самі і воюйте .І Україна знов буде щось підписувати .
Не кажіть чепуху .
Напроти враг , поки його не знищать чи жорстко зупинять , він назавжди буде ворогом .
путіну насрати на все і я впевнений що навіть як щось і гарантують , він буде увесь час провокувати нас .
Такі вони , варвари.
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холява
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Додано: Суб 15 лют, 2025 19:38
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Сонце/вітер/гідроенергетика - це СЬОГОДНІ витратився - наступні десятки років отримуєш переваги бо НЕ КУПУЄШ енергоносії....
Дуже помилкове відношення.
На прикладі родича, який встановив сонячні панелі:
1. Вони досить швидко деградують і через років 5-10 їх доведеться замінити. Аналогічно ламаються і вітряки, але це пів біди.
Я дуже часто чую байки що пінопласт руйнує стіни... а потім виявляється що людина замість того щоб поставити 8см утеплення(норматив для наших широт) поставила 2 см бо в неї суперматеріал... в результаті дурне рішення приводить до такого ж результату.
Може з вашим знайомим те саме? взяв найгірше бо дешевше на 1%... отримав деградацію...
І хто тоді лікар?
Дюрі-бачі написав:
2. Справжня проблема - нестабільність вироблення енергії. Відповідно, потрібні величезні батареї щоб накопичувати енергію. А батареї це дуже дорого, а ще недовговічно і шкідливо для екології.
Твердження як мінімум 5-річної давності.
Тобто десь 5-10 років тому назад я думав так само...
Реалії виявились наступні
1 Для того щоб мінімізувати добові перекоси
- достатньо поставити батарей з розрахунку 5 *встановлена потужність генерації ( тобто потужність панелей 1квт -обєм акамуляторів 5квт*год ( станом на сьогодні 1квт*год вже доступна по 60 доларів в літійферум(5000 циклів=10 років гарантовано)
2 При наявності власних акамулюючих потужностей в розмірі 1 до добового споживання - можна переходити на нічний тариф
3 Це вже буде наступне в загальній енергосистемі - наявність акамуляторних блоків які будуть згладжувати пікові навантаження системи ( через погодинну тарифікацію з різними цінами енергії для кожної години)
4 Тепер проста арифметика
Фотопанель 1квт=150доларів
Акамулятор 5квт*год=5*60=300 доларів
Ця звязка на голову вигідніша від ТЕПЛОВОЇ генерації.
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2025 19:58
budivelnik написав:
Сонце/вітер/гідроенергетика - це СЬОГОДНІ витратився - наступні десятки років отримуєш переваги бо НЕ КУПУЄШ енергоносії....
Теоретично так, але практично світ чомусь не застроївся вітряками/панелями за 20 років.
Не так все райдужно з зеленою енергетикою. Багато писати про це.
*І нафту майже не використовують для виготовлення електроенергії. А газ досить непогано конкурує з ЗЕ.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 20:04
холява написав:
Напроти враг , поки його не знищать чи жорстко зупинять , він назавжди буде ворогом .
Та 100% з вами згідний. Тільки ЯК?
Як того ворога знищити чи жорстоко зупинити?
Поки чіткої відповіді не буде - я за "поганий мир".
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Додано: Суб 15 лют, 2025 20:15
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Сонце/вітер/гідроенергетика - це СЬОГОДНІ витратився - наступні десятки років отримуєш переваги бо НЕ КУПУЄШ енергоносії....
Теоретично так, але практично світ чомусь не застроївся вітряками/панелями за 20 років.
Не так все райдужно з зеленою енергетикою. Багато писати про це.
*І нафту майже не використовують для виготовлення електроенергії. А газ досить непогано конкурує з ЗЕ.
1 Нагадати коли перший раз використали нафту як енергоносій в більш-менш промислових масштабах?
1853 гасова лампа
2 Нагадати коли зявились потужні нафтові компанії?
1870-1900
3 Нагадати скільки пройшло часу від практично нуль бензину до сьогоднішніх рівнів ?
1900 - нуль
1950 - 1/4 від сьогоднішнього
2000 - 3/4 від сьогоднішнього
То чому ви вирішили що зелена енергетика повинна витіснити вуглецеву....
Якщо та сама нафта/газ 200 років витискаючи вугільну зайняла всього 2/3 енергокопалин до 2010 ?
Тому
20 років щоб замінити існуючі потужності це явно мало....
Але за 20 років зелена енергетика(сонце/вітер) відкусила близько 12% від всієї + ще 15% зайняли інші відновлювальні джерела...
Тобто за 20 років Зелена відкусимла 1/4 світового енергоспоживання.
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