Може бути пічалька з руських\білоруських знімуть санкції , мир дружба пепсікола а Україна по заповітам детройта залишиться в режимі "КНДР" з "півтора мілліонною арміею" та забороною на виїзд ненульова ймовірність
Американський дипломат таємно їздив до Лукашенка: NYT заявило про поворот у політиці СШАЙмовірно, у Трампа хочуть розморозити відносини з Білоруссю, вважають аналітики.
Заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт цього тижня таємно приїздив до Білорусі, де зустрічався із диктатором Олександром Лукашенком і керівником білоруського КДБ. Це може свідчити про початок розморожування відносин між США та найближчим союзником Росії, пише The New York Times.
Зазначається, що це була перша зустріч Лукашенка з високопоставленим чиновником Держдепу за п'ять років. І відбулася вона через день після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Видання розповіло, що після переговорів з Лукашенком Сміт і двоє інших американських чиновників поїхали в село поблизу кордону з Литвою, де забрали трьох ув’язнених - американця і двох білоруських політв’язнів. Американці та звільнені в'язні повернулися через кордон до Вільнюса.
Wirująświatła написав:совпали случайно. это не Трамп красавчег, а Байден не вникал какого таракана выкармливает американский налогоплательщик. Зе же собирался воевать и править вечно (пока денег льют).
Зе- ставленник демократов. Поклонников вечной войны ценой наших жизней. Не? Кто,по вашему его привел к власти? А "красавчиков" у меня нет по определению. Есть только совпадение интересов. Если Трамп хочет стоп,то я тоже. Каждый по своим причинам. Нет зла,добра,дружбы,любви. Есть расчет и выгода. Иное мнение-это либо духовная незрелость и инфантильность, либо лицемерие,прячущее за гаслами свою выгоду.
Як тільки ЗЕ щось підпише ,накшталт Будапештского меморандума , всі почнуть волати -самі підписали самі і воюйте .І Україна знов буде щось підписувати . Не кажіть чепуху . Напроти враг , поки його не знищать чи жорстко зупинять , він назавжди буде ворогом . путіну насрати на все і я впевнений що навіть як щось і гарантують , він буде увесь час провокувати нас . Такі вони , варвари.
budivelnik написав:Сонце/вітер/гідроенергетика - це СЬОГОДНІ витратився - наступні десятки років отримуєш переваги бо НЕ КУПУЄШ енергоносії....
Дуже помилкове відношення. На прикладі родича, який встановив сонячні панелі: 1. Вони досить швидко деградують і через років 5-10 їх доведеться замінити. Аналогічно ламаються і вітряки, але це пів біди.
Я дуже часто чую байки що пінопласт руйнує стіни... а потім виявляється що людина замість того щоб поставити 8см утеплення(норматив для наших широт) поставила 2 см бо в неї суперматеріал... в результаті дурне рішення приводить до такого ж результату. Може з вашим знайомим те саме? взяв найгірше бо дешевше на 1%... отримав деградацію... І хто тоді лікар?
Дюрі-бачі написав:2. Справжня проблема - нестабільність вироблення енергії. Відповідно, потрібні величезні батареї щоб накопичувати енергію. А батареї це дуже дорого, а ще недовговічно і шкідливо для екології.
Твердження як мінімум 5-річної давності. Тобто десь 5-10 років тому назад я думав так само... Реалії виявились наступні 1 Для того щоб мінімізувати добові перекоси - достатньо поставити батарей з розрахунку 5 *встановлена потужність генерації ( тобто потужність панелей 1квт -обєм акамуляторів 5квт*год ( станом на сьогодні 1квт*год вже доступна по 60 доларів в літійферум(5000 циклів=10 років гарантовано) 2 При наявності власних акамулюючих потужностей в розмірі 1 до добового споживання - можна переходити на нічний тариф 3 Це вже буде наступне в загальній енергосистемі - наявність акамуляторних блоків які будуть згладжувати пікові навантаження системи ( через погодинну тарифікацію з різними цінами енергії для кожної години) 4 Тепер проста арифметика Фотопанель 1квт=150доларів Акамулятор 5квт*год=5*60=300 доларів Ця звязка на голову вигідніша від ТЕПЛОВОЇ генерації.
budivelnik написав:Сонце/вітер/гідроенергетика - це СЬОГОДНІ витратився - наступні десятки років отримуєш переваги бо НЕ КУПУЄШ енергоносії....
Теоретично так, але практично світ чомусь не застроївся вітряками/панелями за 20 років. Не так все райдужно з зеленою енергетикою. Багато писати про це. *І нафту майже не використовують для виготовлення електроенергії. А газ досить непогано конкурує з ЗЕ.
budivelnik написав:Сонце/вітер/гідроенергетика - це СЬОГОДНІ витратився - наступні десятки років отримуєш переваги бо НЕ КУПУЄШ енергоносії....
Теоретично так, але практично світ чомусь не застроївся вітряками/панелями за 20 років. Не так все райдужно з зеленою енергетикою. Багато писати про це. *І нафту майже не використовують для виготовлення електроенергії. А газ досить непогано конкурує з ЗЕ.
1 Нагадати коли перший раз використали нафту як енергоносій в більш-менш промислових масштабах? 1853 гасова лампа 2 Нагадати коли зявились потужні нафтові компанії? 1870-1900 3 Нагадати скільки пройшло часу від практично нуль бензину до сьогоднішніх рівнів ? 1900 - нуль 1950 - 1/4 від сьогоднішнього 2000 - 3/4 від сьогоднішнього
То чому ви вирішили що зелена енергетика повинна витіснити вуглецеву.... Якщо та сама нафта/газ 200 років витискаючи вугільну зайняла всього 2/3 енергокопалин до 2010 ?
Тому 20 років щоб замінити існуючі потужності це явно мало.... Але за 20 років зелена енергетика(сонце/вітер) відкусила близько 12% від всієї + ще 15% зайняли інші відновлювальні джерела... Тобто за 20 років Зелена відкусимла 1/4 світового енергоспоживання.
ЛАД написав:Основные игроки и, в частности, главный - Трамп ещё сами не определились. Так что все наши попытки что-то угадать, это гадание на кофейной гуще.
Головне, що визначився ВГК і Ко. І сам про це всім довів. Похід за Ферарі продовжується. Навіть якщо шанс ще більше зменшиться з-за Трампа.
Вы раньше как-то трезвее оценивали. Понятно, что ситуация неприятная, но что поделаешь. А ВГК не визначився, а просто пытается добиться хоть чего-то для Украины, а не просто согласиться на все условия, которые предложат. А Трамп, похоже, может предложить что-то, не очень отличающееся от капитуляции.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 лют, 2025 20:19, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:З окупованими територіями Донецької та Луганської областей вже активно співпрацюють щонайменше десяток приватних китайських компаній. Вони відбудовують заводи на захоплених росіянами землях сходу України та постачають товари так званому “місцевому бізнесу”. Росія не здатна самостійно відновити життєдіяльність зруйнованих війною районів, тому намагається вирішити цю проблему за допомогою китайських виробників та інвесторів. А представники бізнесу КНР чудово розуміють, що вони роблять. Логіка РФ виглядає так: чим більше Китай буде представлений у вигляді бізнесу на окупованих територіях, тим більше він буде зацікавлений у тому, щоб Росія продовжувала їх контролювати. “Кремль пропонує якісь вигідні умови Пекіну, китайському бізнесу на окупованих територіях. А КНР у відповідь через усі дипломатичні канали просуває тезу, щоб окупована частина залишалася під контролем рф, — вважає політолог. — По суті, це техніка бізнес-лобізму, але саме для легалізації військової агресії путіна на міжнародному рівні”. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kitay- ... 89133.html Чим довше Трамп буде ̶м̶о̶р̶о̶з̶и̶т̶и̶с̶я̶ ̶з̶ ̶г̶а̶р̶а̶н̶т̶і̶я̶м̶и̶ ̶б̶е̶з̶п̶е̶к̶и̶ укладати угоду про корисні копалини, тим більше копалин дістануться Китаю.
Здравствуйте, fler.
Бизнес всегда в разной мере заполняет пустоты на рынке, не зависимо от причин образования пустот - налоговый прессинг (чрезмерное государственное регулирование), какие-либо природные катастрофы, войны, перевороты и т.п. внешние факторы. При первой причине компании на рынок заходят подпольно, во всех остальных случаях исключительно при предоставлении им льготных условий, компенсирующих повышенные риски для бизнеса. Компании, принимающие на себя повышенные риски, относятся к венчурным компаниям. А венчурные компании часто выполняют работу разведчиков и естественно кому-то подчиняются - обычно корпорациям, в нашем случае китайским, являющимися для них материнскими компаниям. А китайская корпорация вполне может пережить потерю своей венчурной компании, если война обострится и появятся новые непреодолимые риски. Ну, или отправить венчурную компанию в другое место работать по какому-нибудь другому рискованному проекту.
Из вышесказанного следует, что желающих в росии вести вялый бизнес в ДНР и ЛНР нет. Зато там развился и вырос при путине ... бизнес кремлевского мафиозного типа - а он может только отжимать в любых условиях, а не создавать, производить или строить. Поэтому кремль всеми силами привлекает китайские корпорации, которые имеют венчурные компании, умеющие быстро восстанавливать, производить и строить там, где мало кто хочет.
Но десяток китайских венчурных компаний в ДНР и ЛНР это не солидно для создания легализации военной агрессии путина в Украине! Лучшая легализация подобного это публичные речи Трампа, явно действующего сейчас в интересах кремля (ну, и возможно в интересах сегмента недалеких американцев, не желающих платить сейчас за выдворение росии за границы Украины).
andrijk777 написав:Поки чіткої відповіді не буде - я за "поганий мир".
Ті хто воює - ті воюють їм ніколи писати Ті хто на дивані для писанини мають часу більше - тому в ЗМІ їх частка вища від реальної кількості людей Але є ще одна частина писателів.. найняті ворогом для розповсюдження ворожої пропоганди... таких десь 0,01% ...але їм за свідому брехню платять, тому не дивно що цей 0,01% забив своїми повідомленнями(які створюють у вас враження що все пропало) 90% цих сторінок.
Тому чим більше робите висновків по прочитаному де відсутня жорстка модерація - тим сильніше допомагаєте ворогу, а раз так - значить може статись коли ви відкриєте ворота фортеці вірячи що отримаєте мир - і при цьому вас просто виріжуть як це постійно практикувалось азіатами.
То як Ви й далі вважаєте що в нас все пропало? чи всетаки в стані зрозуміти В перших 30 днів війни ми мали більше втрачених територій по площі ніж на сьогодні. А раз так - то чи можна казати що в нас сьогодні гірше ніж було станом на 30 квітня 2022 року?