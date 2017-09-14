Додано: Суб 15 лют, 2025 20:21

andrijk777 написав: Поки чіткої відповіді не буде - я за "поганий мир". Поки чіткої відповіді не буде - я за "поганий мир".

Ті хто воює - ті воюють їм ніколи писатиТі хто на дивані для писанини мають часу більше - тому в ЗМІ їх частка вища від реальної кількості людейАле є ще одна частина писателів.. найняті ворогом для розповсюдження ворожої пропоганди... таких десь 0,01% ...але їм за свідому брехню платять, тому не дивно що цей 0,01% забив своїми повідомленнями(які створюють у вас враження що все пропало) 90% цих сторінок.Томучим більше робите висновків по прочитаному де відсутня жорстка модерація - тим сильніше допомагаєте ворогу, а раз так - значить може статись коли ви відкриєте ворота фортеці вірячи що отримаєте мир - і при цьому вас просто виріжуть як це постійно практикувалось азіатами.То якВи й далі вважаєте що в нас все пропало?чи всетаки в стані зрозумітиВ перших 30 днів війни ми мали більше втрачених територій по площі ніж на сьогодні.А раз так - то чи можна казати що в нас сьогодні гірше ніж було станом на 30 квітня 2022 року?